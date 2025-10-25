Der Softwareanbieter DxO bietet ab sofort einen Premium Support für Fotografen an, die auf schnelle und verlässliche Hilfe angewiesen sind. Der neue Dienst richtet sich insbesondere an Berufsfotografen und ambitionierte Anwender, die außerhalb klassischer Bürozeiten arbeiten. Er ist in drei Laufzeitoptionen erhältlich: drei, sechs oder zwölf Monate – ab 29,99 Euro.

Der DxO Premium Support umfasst 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr priorisierten Zugang zu geschulten Supportmitarbeitern. Anfragen von Abonnenten werden bevorzugt behandelt und laut Anbieter systematisch vor regulären Supportfällen beantwortet. Ziel ist es, auch in zeitkritischen Situationen – etwa bei Reportagen oder nach Hochzeiten – schnelle Hilfe bei Installation, Konfiguration oder komplexeren Anwendungsfragen zu bieten.

Erhältlich ist der neue Premium Support ausschließlich über die DxO-Webseite unter shop.dxo.com/de. Die Preise im Überblick:

3 Monate: 29,99 Euro

6 Monate: 49,99 Euro

12 Monate: 89,99 Euro.

Pressemitteilung DxO: