Der Softwareanbieter DxO bietet ab sofort einen Premium Support für Fotografen an, die auf schnelle und verlässliche Hilfe angewiesen sind. Der neue Dienst richtet sich insbesondere an Berufsfotografen und ambitionierte Anwender, die außerhalb klassischer Bürozeiten arbeiten. Er ist in drei Laufzeitoptionen erhältlich: drei, sechs oder zwölf Monate – ab 29,99 Euro.
Der DxO Premium Support umfasst 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr priorisierten Zugang zu geschulten Supportmitarbeitern. Anfragen von Abonnenten werden bevorzugt behandelt und laut Anbieter systematisch vor regulären Supportfällen beantwortet. Ziel ist es, auch in zeitkritischen Situationen – etwa bei Reportagen oder nach Hochzeiten – schnelle Hilfe bei Installation, Konfiguration oder komplexeren Anwendungsfragen zu bieten.
Erhältlich ist der neue Premium Support ausschließlich über die DxO-Webseite unter shop.dxo.com/de. Die Preise im Überblick:
-
3 Monate: 29,99 Euro
-
6 Monate: 49,99 Euro
-
12 Monate: 89,99 Euro.
Pressemitteilung DxO:
DxO führt Premium Support ein: 365 Tage im Jahr rund um die Uhr priorisierter Zugang und Expertenhilfe für professionelle Fotografen
Dieser neue Service richtet sich an Berufsfotografen, die es sich nicht leisten können, zu warten, und ist ab sofort als 3-, 6- oder 12-Monats-Vertrag verfügbar.
Paris, Frankreich: DxO, ein weltweit führender Anbieter von Bildbearbeitungssoftware, bietet ab sofort den DxO Premium Support an – ein neuer Service, der professionellen Fotografen rund um die Uhr priorisierten Zugang zu den Experten von DxO bietet.
„Berufsfotografen arbeiten oft unter hohem Zeitdruck, auch nachts und am Wochenende“, erklärt Frédéric Baclet, Leiter des Supports. „Hochzeitsfotografen müssen beispielsweise Hunderte oder Tausende von Bildern über Nacht fertigstellen, Fotojournalisten bearbeiten ihre Bilder vor Ort unter Zeitdruck. Für Profis, die sich
keine Ausfallzeiten leisten können, bietet DxO jetzt rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr einen Experten-Support an.“
Der DxO Premium Support ist darauf ausgelegt, den Anforderungen von Profis und ambitionierten Amateuren gerecht zu werden, die weit über die üblichen Bürozeiten hinaus arbeiten. Das bietet der Service:
- Priorisierter Zugang zu DxO-Experten rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr — so ist Unterstützung zu jeder Tages- und Nachtzeit garantiert.
- Schnellere Antwortzeiten — Anfragen werden systematisch vor den regulären Supportanfragen bearbeitet.
- Individuelle Unterstützung — von der Installation über die Konfiguration bis zu fortgeschrittenen Anwendungsfällen, zugeschnitten auf den jeweiligen Workflow.
Preis und Verfügbarkeit
Der DxO Premium Support ist ab sofort auf der DxO-Website (shop.dxo.com/de) verfügbar:
- 3 Monate — 29,99 €
- 6 Monate — 49,99 €
- 12 Monate — 89,99 €
Aktuelle Kommentare