Tamron bringt mit dem 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (A075) ein vielseitiges Reisezoom für Vollformatkameras mit Sony E-Mount. Das flexibel einsetzbare Objektiv deckt einen großen Brennweitenbereich vom Weitwinkel bis zum Tele ab, arbeitet bei der Fokussierung mit einem VXD-Linearmotor und erreicht im Weitwinkel einen Abbildungsmaßstab von 1:1,9, wodurch sich schöne Nahaufnahmen erzielen lassen.
Das Tamron 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (A075) ist eine Weiterentwicklung des Tamron 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (A071). Neben der jetzt kürzeren Brennweite von 25 mm wurde die zweite Generation des All-in-one-Zooms auch im Hinblick auf das Gehäuse und die Bedienung überarbeitet. Das neue Tamron-Zoom soll ab dem 20. November 2025 für 849 Euro (UVP) erhältlich sein.
Pressemitteilung von Tamron:
Weiterentwickeltes G2 All-in-One-Zoom. TAMRON präsentiert das neue 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount.
Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des neuen 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) an – ein vielseitiges All-in-One-Zoomobjektiv für spiegellose Vollformat-kameras mit Sony E-Mount. Der Verkaufsstart ist für den 20. November 2025 vorgesehen.
PRODUKTNAME: 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) Für Sony E-mount
GEPLANTER VERKAUFSSTART: 20. November 2025
Das TAMRON 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) ist der Nachfolger des vielfach ausgezeichneten 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (Modell A071) und erscheint als weiterentwickelte zweite Generation der G2-Serie. Als Pionier moderner All-in-One-Zoomobjektive feiert TAMRON mit dieser Neuheit zugleich sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Das neue G2-Modell behält seine kompakte Bauweise bei, erweitert jedoch den Weitwinkelbereich von 28 mm auf 25 mm, während die 200 mm am Tele-Ende erhalten bleiben. Es bietet eine verbesserte Abbildungsleistung sowie einen schnelleren und präziseren Autofokus dank des VXD-Linearmotor-Fokussystems (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1,9 im Weitwinkelbereich ermöglicht es eindrucksvolle Nahaufnahmen im Halb-Makro-Bereich.
Mit der perfekten Kombination aus Mobilität und Leistung eröffnet dieses All-in-One-Zoom neue kreative Möglichkeiten für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Profis gleichermaßen. Erleben Sie die nächste Generation der Vielseitigkeit!
Produktmerkmale
- Weiterentwickeltes All-in-One-Zoom der 2. Generation: das 25–200mm F/2.8–5.6 G2
- Kompaktes Zoomobjektiv für jede Situation – vom Alltag bis zur kreativen Fotografie
- Hervorragende Abbildungsleistung mit hoher Detailgenauigkeit
- Schneller, präziser VXD-Autofokus – ideal auch für Actionmotive wie Sport und Tiere
- Exzellente Nahaufnahmefähigkeiten mit einem Abbildungsmaßstab von 1:1,9 (Halb-Makro)
- Kompatibel mit der Software TAMRON Lens Utility™ für individuelle Anpassungen
- Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches Design
– Optimierte Gehäuseoberfläche
– Verbesserte Haptik von Zoom- und Fokusring
- Einheitliche Filtergröße von 67 mm
SPECIFICATIONS
|Modell:
|A075
|Brennweite:
|25-200mm
|Maximale Blendenöffnung:
|F2.8-5.6
|Bildwinkel (diagonal)
|81°44′- 12°21′(für spiegelloses Vollformat)
|Optischer Aufbau:
|18 Elemente in 14 Gruppen
|Naheinstellgrenze:
|0.16m / 6.3in (WEITWINKEL), 0.8m / 31.5in (TELE)
|Max. Vergrößerungsmaßstab:
|1:1.9 (WEITWINKEL) / 1:3.9 (TELE)
|Filtergröße:
|φ67mm
|Maximaler Durchmesser:
|φ76,2mm
|Länge*:
|121,5mm
|Gewicht:
|575g
|Blendenlamellen**:
|9 (runde Blendenlamellen)
|Minimale Blende:
|F16-32
|Standardzubehör:
|Tulpenförmige Streulichtblende, Vorder- und Rückdeckel
|Anschluss:
|Sony E-mount
* Die Länge ist der Abstand zwischen dem vorderen Ende des Objektivs und der Objektivanschlussfläche.
** Die kreisförmige Blende bleibt bis zu zwei Blendenstufen abgeblendet nahezu perfekt rund.
Spezifikationen, Aussehen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.
