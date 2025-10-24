Weiterentwickeltes G2 All-in-One-Zoom. TAMRON präsentiert das neue 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount.

Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des neuen 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) an – ein vielseitiges All-in-One-Zoomobjektiv für spiegellose Vollformat-kameras mit Sony E-Mount. Der Verkaufsstart ist für den 20. November 2025 vorgesehen.

PRODUKTNAME: 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) Für Sony E-mount

GEPLANTER VERKAUFSSTART: 20. November 2025

Das TAMRON 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) ist der Nachfolger des vielfach ausgezeichneten 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (Modell A071) und erscheint als weiterentwickelte zweite Generation der G2-Serie. Als Pionier moderner All-in-One-Zoomobjektive feiert TAMRON mit dieser Neuheit zugleich sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Das neue G2-Modell behält seine kompakte Bauweise bei, erweitert jedoch den Weitwinkelbereich von 28 mm auf 25 mm, während die 200 mm am Tele-Ende erhalten bleiben. Es bietet eine verbesserte Abbildungsleistung sowie einen schnelleren und präziseren Autofokus dank des VXD-Linearmotor-Fokussystems (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1,9 im Weitwinkelbereich ermöglicht es eindrucksvolle Nahaufnahmen im Halb-Makro-Bereich.

Mit der perfekten Kombination aus Mobilität und Leistung eröffnet dieses All-in-One-Zoom neue kreative Möglichkeiten für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Profis gleichermaßen. Erleben Sie die nächste Generation der Vielseitigkeit!

Produktmerkmale

Weiterentwickeltes All-in-One-Zoom der 2. Generation: das 25–200mm F/2.8–5.6 G2 Kompaktes Zoomobjektiv für jede Situation – vom Alltag bis zur kreativen Fotografie Hervorragende Abbildungsleistung mit hoher Detailgenauigkeit Schneller, präziser VXD-Autofokus – ideal auch für Actionmotive wie Sport und Tiere Exzellente Nahaufnahmefähigkeiten mit einem Abbildungsmaßstab von 1:1,9 (Halb-Makro) Kompatibel mit der Software TAMRON Lens Utility™ für individuelle Anpassungen Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches Design

– Optimierte Gehäuseoberfläche

– Verbesserte Haptik von Zoom- und Fokusring Einheitliche Filtergröße von 67 mm

SPECIFICATIONS

Modell: A075 Brennweite: 25-200mm Maximale Blendenöffnung: F2.8-5.6 Bildwinkel (diagonal) 81°44′- 12°21′(für spiegelloses Vollformat) Optischer Aufbau: 18 Elemente in 14 Gruppen Naheinstellgrenze: 0.16m / 6.3in (WEITWINKEL), 0.8m / 31.5in (TELE) Max. Vergrößerungsmaßstab: 1:1.9 (WEITWINKEL) / 1:3.9 (TELE) Filtergröße: φ67mm Maximaler Durchmesser: φ76,2mm Länge*: 121,5mm Gewicht: 575g Blendenlamellen**: 9 (runde Blendenlamellen) Minimale Blende: F16-32 Standardzubehör: Tulpenförmige Streulichtblende, Vorder- und Rückdeckel Anschluss: Sony E-mount

* Die Länge ist der Abstand zwischen dem vorderen Ende des Objektivs und der Objektivanschlussfläche.

** Die kreisförmige Blende bleibt bis zu zwei Blendenstufen abgeblendet nahezu perfekt rund.

Spezifikationen, Aussehen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.