Tamron bringt mit dem 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (A075) ein vielseitiges Reisezoom für Vollformatkameras mit Sony E-Mount. Das flexibel einsetzbare Objektiv deckt einen großen Brennweitenbereich vom Weitwinkel bis zum Tele ab, arbeitet bei der Fokussierung mit einem VXD-Linearmotor und erreicht im Weitwinkel einen Abbildungsmaßstab von 1:1,9, wodurch sich schöne Nahaufnahmen erzielen lassen.

Das Tamron 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (A075) ist eine Weiterentwicklung des Tamron 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (A071). Neben der jetzt kürzeren Brennweite von 25 mm wurde die zweite Generation des All-in-one-Zooms auch im Hinblick auf das Gehäuse und die Bedienung überarbeitet. Das neue Tamron-Zoom soll ab dem 20. November 2025 für 849 Euro (UVP) erhältlich sein.

Pressemitteilung von Tamron:

Weiterentwickeltes G2 All-in-One-Zoom. TAMRON präsentiert das neue 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount.

Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des neuen 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) an – ein vielseitiges All-in-One-Zoomobjektiv für spiegellose Vollformat-kameras mit Sony E-Mount. Der Verkaufsstart ist für den 20. November 2025 vorgesehen.

PRODUKTNAME: 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) Für Sony E-mount

GEPLANTER VERKAUFSSTART: 20. November 2025

Das TAMRON 25–200mm F/2.8–5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) ist der Nachfolger des vielfach ausgezeichneten 28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (Modell A071) und erscheint als weiterentwickelte zweite Generation der G2-Serie. Als Pionier moderner All-in-One-Zoomobjektive feiert TAMRON mit dieser Neuheit zugleich sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Das neue G2-Modell behält seine kompakte Bauweise bei, erweitert jedoch den Weitwinkelbereich von 28 mm auf 25 mm, während die 200 mm am Tele-Ende erhalten bleiben. Es bietet eine verbesserte Abbildungsleistung sowie einen schnelleren und präziseren Autofokus dank des VXD-Linearmotor-Fokussystems (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1,9 im Weitwinkelbereich ermöglicht es eindrucksvolle Nahaufnahmen im Halb-Makro-Bereich.

Mit der perfekten Kombination aus Mobilität und Leistung eröffnet dieses All-in-One-Zoom neue kreative Möglichkeiten für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Profis gleichermaßen. Erleben Sie die nächste Generation der Vielseitigkeit!

Produktmerkmale

  1. Weiterentwickeltes All-in-One-Zoom der 2. Generation: das 25–200mm F/2.8–5.6 G2
  2. Kompaktes Zoomobjektiv für jede Situation – vom Alltag bis zur kreativen Fotografie
  3. Hervorragende Abbildungsleistung mit hoher Detailgenauigkeit
  4. Schneller, präziser VXD-Autofokus – ideal auch für Actionmotive wie Sport und Tiere
  5. Exzellente Nahaufnahmefähigkeiten mit einem Abbildungsmaßstab von 1:1,9 (Halb-Makro)
  6. Kompatibel mit der Software TAMRON Lens Utility™ für individuelle Anpassungen
  7. Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches Design
    Optimierte Gehäuseoberfläche
    – Verbesserte Haptik von Zoom- und Fokusring
  8. Einheitliche Filtergröße von 67 mm

 

SPECIFICATIONS

Modell: A075
Brennweite: 25-200mm
Maximale Blendenöffnung: F2.8-5.6
Bildwinkel (diagonal) 81°44′- 12°21′(für spiegelloses Vollformat)
Optischer Aufbau: 18 Elemente in 14 Gruppen
Naheinstellgrenze: 0.16m / 6.3in (WEITWINKEL), 0.8m / 31.5in (TELE)
Max. Vergrößerungsmaßstab: 1:1.9 (WEITWINKEL) / 1:3.9 (TELE)
Filtergröße: φ67mm
Maximaler Durchmesser: φ76,2mm
Länge*: 121,5mm
Gewicht: 575g
Blendenlamellen**: 9 (runde Blendenlamellen)
Minimale Blende: F16-32
Standardzubehör:  Tulpenförmige Streulichtblende, Vorder- und Rückdeckel
Anschluss: Sony E-mount

* Die Länge ist der Abstand zwischen dem vorderen Ende des Objektivs und der Objektivanschlussfläche.

** Die kreisförmige Blende bleibt bis zu zwei Blendenstufen abgeblendet nahezu perfekt rund.
Spezifikationen, Aussehen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.