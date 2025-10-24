Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigtdie Markteinführung des neuen 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modell A065) an – ein lichtstarkes Telezoom-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras mit Nikon Z-Mount. Der Verkaufsstart ist für den 23. Oktober 2025 geplant.

PRODUKTNAME: 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modell A065) für Nikon Z mount

GEPLANTER VERKAUFSSTART: 23 October 2025

Mit der Ankündigung für das Nikon Z-System erweitert TAMRON die Verfügbarkeit des hochgelobten 70-180mm F/2.8 VC G2, das bereits 2023 für spiegellose Kameras mit Sony E-Mount vorgestellt wurde. Das 70-180mm F/2.8 VC G2 kombiniert die firmeneigene VC-Bildstabilisierung (Vibration Compensation) mit einem klassenführend kompakten und leichten Design – für herausragende Mobilität und Stabilität in unterschiedlichsten Aufnahmesituationen. Über den gesamten Zoombereich liefert das Objektiv kompromisslose Abbildungsqualität. Am kurzen Ende ermöglicht ein minimaler Objektabstand (MOD) von nur 0,3 m eindrucksvolle Nahaufnahmen mit kreativen Ausdrucksmöglichkeiten.

Für den Autofokus setzt das Objektiv auf das VXD Linearmotor-Fokussystem (Voice-coil eXtreme-torque Drive) von TAMRON, das durch Geschwindigkeit, Präzision und Laufruhe überzeugt – ideal für Foto- wie Videoaufnahmen. Darüber hinaus ist das Objektiv mit der TAMRON Lens Utility Software kompatibel, mit der sich Funktionen individuell an verschiedene Aufnahmestile anpassen lassen. Das Gehäusedesign ist auf hohe Bedienfreundlichkeit und Kratzfestigkeit ausgelegt. So vereint das Objektiv Portabilität, Bildqualität und Bedienkomfort auf höchstem Niveau.

Produktmerkmale

Das weltweit kleinste und leichteste F/2.8-Telezoom mit VC – handlich und mobil zugleich* Lichtstarke F/2.8-Blende für brillante Bildqualität – von Porträt bis Landschaft TAMRONs eigene VC-Bildstabilisierung für zusätzliche Sicherheit und Flexibilität Verbesserte AF-Leistung mit schneller und präziser Nachverfolgung – für den entscheidenden Moment Minimaler Objektabstand von 0,3 m am kurzen Ende eröffnet neue Möglichkeiten, z. B. in der Tabletop-Fotografie Kompatibel mit TAMRON Lens Utility™ Software Ergonomisches Gehäusedesign für hohen Bedienkomfort Einheitliche Filtergröße von 67 mm Komplette G2-Trilogie, „Daisangen“: von 16 mm bis 180 mm Unterstützung wichtiger Kamerafunktionen Wetterfeste Konstruktion und Fluorbeschichtung

* Unter den Vollformat-kompatiblen lichtstarken Telezooms mit F/2.8 und VC-Bildstabilisierung