World Sports Photography Awards 2026 – Canon wird offizieller Imaging-Partner

Canon wird offizieller Imaging-Partner der World Sports Photography Awards 2026, des weltweit bedeutendsten Wettbewerbs für Sportfotografie. Ausgezeichnet werden Fotografien, die Leidenschaft, Emotion, Athletik und Konzentration im Sport auf besondere Weise sichtbar machen.

Eine internationale Jury führender Persönlichkeiten aus Sport, Medien, Fotografie, Markenführung und Kreativwirtschaft bewertet die Einreichungen. Die Awards haben sich zur größten Plattform für Sportfotografie entwickelt: 2025 bewarben sich mehr als 2.200 Fotografen aus 97 Ländern mit ihren Arbeiten aus über 50 Sportarten. Internationale Berichterstattung und die Beteiligung führender Sportorganisationen unterstreichen die globale Relevanz und das kontinuierliche Wachstum des Wettbewerbs.

Simon Burton, Mitgründer der World Sports Photography Awards: „Wenn es einen Namen gibt, der untrennbar mit Sportfotografie verbunden ist, dann ist es Canon. Wir fühlen uns geehrt und sind begeistert, Canon in diesem Jahr als Partner begrüßen zu dürfen. 2025 war ein beeindruckendes Sportjahr – wir freuen uns auf die diesjährigen Einreichungen aus unterschiedlichsten Sportarten und Regionen.

„Canon blickt auf eine lange Tradition in der Sportfotografie zurück und hat Generationen von Fotografen mit den passenden Tools ausgestattet, um ikonische Momente festzuhalten. Eine besondere Neuerung der diesjährigen Ausgabe ist die Einführung des „Canon Emerging Talent Award“. Diese neue Kategorie richtet sich an Nachwuchstalente unter 30 Jahren und würdigt ihre Kreativität, ihr Können und ihre Leidenschaft, mit der sie die Faszination des Sports in Bildern zum Ausdruck bringen.

Michael Willenborg, Country Director der Imaging Technologies & Communications Group (ITCG) DACH bei Canon: „Canon hat eine stolze Geschichte in der Unterstützung professioneller Sportfotografen und war Teil unzähliger ikonischer Sportmomente. Mit dem Canon Emerging Talent Award weiten wir dieses Engagement gezielt auf die nächste Generation visueller Geschichtenerzähler aus. Die neue Kategorie feiert die Kreativität junger Talente und zeigt unser anhaltendes Bekenntnis, ihnen die Werkzeuge und Möglichkeiten an die Hand zu geben, die sie für eine erfolgreiche Entwicklung benötigen.“

Mit der heutigen Ankündigung ist die Teilnahme an den World Sports Photography Awards 2026 offiziell eröffnet. Fotografen weltweit sind eingeladen, bis zu 10 Bilder einzureichen, die zwischen Dezember 2024 und November 2025 aufgenommen wurden. Die Teilnahme ist kostenlos. Einsendeschluss ist der 24. November 2025. Bilder, die bereits beim Wettbewerb 2025 eingereicht wurden, sind nicht zugelassen.

Teilnahmebedingungen auf einen Blick

Einreichungsstart: 01. Oktober 2025

Einsendeschluss: 24. November 2025

Zeitraum der Aufnahmen: Dezember 2024 bis November 2025

Kategorien: 24 Sportarten

Kosten: keine Teilnahmegebühr

Die World Sports Photography Awards – gesponsert von Canon – feiern die Kunst der Sportfotografie und die Fotografen, die mit ihren Bildern weltweit begeistern und inspirieren.

Weitere Informationen unter: www.worldsportsphotographyawards.com

Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen unter: Teilnahmebedingungen, AGBs und FAQs

World Sports Photography Awards

Nichts fängt die Emotionen des Sports so eindrucksvoll ein wie die Fotografie. Die World Sports Photography Awards würdigen herausragende Sportfotografie – geschaffen von den besten Sportfotografen weltweit. Mit Bildern aus über 60 Sportarten, vom Spitzensport bis zum Breitensport, erzählen die Awards eindrucksvolle Geschichten von Emotion, Leidenschaft, Athletik und Konzentration – jenen Momenten, die das Wesen des Sports ausmachen.

Mittlerweile in ihrer sechsten Auflage, sind die World Sports Photography Awards der einzige globale Wettbewerb, der sich ausschließlich der Sportfotografie widmet. Eingereicht werden die Beiträge von führenden Sportfotografen aus aller Welt, bewertet von Experten aus Sport, Medien, Fotografie, Markenführung und Kreativwirtschaft. Ziel ist es, außergewöhnliche Sportbilder und die Menschen dahinter sichtbar zu machen und zu ehren.

www.worldsportsphotographyawards.com