Im CHIP Testlabor überzeugt das FE 16–25 mm f/2,8 G bei kürzester Brennweite und offener Blende f/2,8 mit einer sehr hohen, gemessenen Auflösung von 3.172 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Bildzentrum. Das entspricht rund 98 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung an der 61-Megapixel-Messkamera Sony Alpha 7R IV. Das teurere Sony FE 16–35 mm f/2,8 GM II kommt im direkten Vergleich bei 16 mm und Blende f/2,8 auf 3.101 Lp/Bh. Damit liegen beide Zooms bei kürzester Brennweite im Zentrum gleichauf. Auch bei längster Brennweite des 16–25 mm kann sich die Kantenschärfe im Bildzen­trum sehen lassen. Wenn wir hier zum Vergleich die Messergebnisse des 16–35 mm GM bei mittlerer Brennweite (etwa 24 mm) heranziehen, erreicht das neue, günstigere Zoom bei 25 mm und f/2,8 mit 2.933 Lp/Bh im Zentrum einen ähnlichen Top-Wert wie das GMaster bei rund 24 mm und f/2,8 mit 3.026 Lp/Bh. Ein deutlicherer Unterschied ergibt sich hingegen in den Bildecken. Während das FE 16–25 mm f/2,8 G an den Bildrändern über den gesamten Zoombereich zwischen 72 bis 81 Prozent der möglichen Auflösung erreicht – und damit durchaus richtig gute Werte liefert –, legt das professionelle GMaster in den Ecken nochmal eine Schippe drauf.

Auch in Sachen Vignettierung, also dem Lichtabfall in den Bildecken, muss sich das FE 16–25 mm f/2,8 G über den Zoombereich mit 0,8 bis 1,3 Blendenstufen bei offener Blende f/2,8 den 0,2 bis 1,0 Blendenstufen des GMasters geschlagen geben. Zweifach abgeblendet liefert die günstigere Zoom-Alternative mit nur noch 0,3 bis 0,4 Blendenstufen sehr gute Werte. Die Verzeichnung und die Farbsäume sind gering und liegen auf dem erstklassigen Niveau des kostspieligeren Profi-Zooms.