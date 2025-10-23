FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS – Leichtes und kompaktes Zoomobjektiv für die spiegellosen Systemkameras der FUJIFILM X Serie

Kleve, 23. Oktober 2025. Nur 125 g leicht und 37,5 mm*1 kurz – das neue FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS ist das bislang handlichste Zoomobjektiv von FUJIFILM für die spiegellosen Systemkameras der X Serie. Das vielseitige Standard-Zoomobjektiv, das den größten Weitwinkel aller XC Objektive bietet, ist ideal für den Alltag und liefert in Verbindung mit der einzigartigen Farbtechnologie der X Serie eine exzellente Bildqualität.

Das XC13-33mmF3.5-6.3 OIS deckt den Brennweitenbereich von 13 mm Weitwinkel bis 33 mm Normalbrennweite ab (äquivalent zu 20 mm bis 50 mm KB). Seine opti­sche Konstruktion umfasst zehn Elemente in neun Gruppen, darunter vier asphä­rische und drei ED-Linsen. Typische Abbildungsfehler von Weitwinkel­objektiven wie Bildfeldwölbung, Verzeichnung und chromatische Aberration werden damit bei jeder Brennweiteneinstellung effektiv minimiert. Zugleich erreicht das Objektiv eine Naheinstellgrenze von 20 cm über den gesamten Zoombereich und eine maximale Vergrößerung von 0,25x bei längster Brennweite.

Der Autofokus stellt in nur 0,025 Sekunden*2 präzise scharf, und der Bildstabilisator gleicht bis zu vier EV-Stufen*3 aus. Ob Nahaufnahmen, Landschaften oder Porträts – das XC13-33mmF3.5-6.3 OIS hält entscheidende Momente zuverlässig fest.

Zeitgleich mit dem XC13-33mmF3.5-6.3 OIS bringt FUJIFILM die spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-T30 III auf den Markt. Beide Produkte sind auch als Kit erhältlich. Das leichte, kompakte Set ist die ideale Wahl für den Einstieg in die Fotografie mit der X Serie.

Die FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS wird ab Januar 2026 zu einem Preis von 379,- Euro (UVP) erhältlich sein.

Kompaktes und leichtes Gehäuse

Das neue Standard-Zoomobjektiv hat eine Gesamtlänge von nur 37,5 mm und ein Gewicht von 125 g. Damit ist das XC13-33mmF3.5-6.3 OIS das kleinste und leichteste Zoomobjektiv von FUJIFILM für die spiegellosen Systemkameras der X Serie. Es verfügt über einen Mechanismus zum Einziehen des Objektivs. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Objektiv somit kompakt verstauen – perfekt, um es überallhin mitzunehmen.

Hohe Bildqualität

Das XC13-33mmF3.5-6.3 OIS deckt alle gängigen Brennweiten vom Ultra-Weitwinkel mit 13 mm bis zum Standardobjektiv mit 33 mm ab (äquivalent zu 20 mm bis 50 mm KB). Es eignet sich somit für weitläufige Landschaften und beengte Innen­räume ebenso wie für Porträts und Straßenfotografie.

Trotz der kompakten Bauweise des Objektivs umfasst die optische Konstruktion nicht weniger als zehn Elemente in neun Gruppen, darunter vier asphärische Linsen und drei ED-Glaselemente. Typische Abbildungsfehler von Weitwinkel­objektiven wie Bildfeldwölbung, Verzeichnung und chromatische Aberration werden bei jeder Brenn­weiteneinstellung wirksam minimiert.

Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm über den gesamten Zoombereich, die maximale Vergrößerung bei 0,25x bei längster Brennweite. So lassen sich auch Nahaufnahmen von Blumen, Pflanzen oder Haustieren problemlos realisieren.

Praktische Funktionen

Das Objektiv verfügt über einen integrierten Bildstabilisator mit einer Wirkung von bis zu 4,0 EV-Stufen. Dadurch sind Aufnahmen aus der Hand auch bei wenig Licht möglich, etwa bei Nachtfotografie oder bei kreativen Effekten mit längeren Belichtungszeiten.

Der Autofokus stellt in 0,025 Sekunden präzise auf das Motiv scharf. So gelingen Aufnahmen komfortabel und zuverlässig.

Neun Blendenlamellen erzeugen ein besonders harmonisches Bokeh. Im Vergleich zu herkömmlichen*4 XC Objektiven wirkt die Hintergrundunschärfe noch weicher und ansprechender – ob bei Porträts, Landschaften oder Nachtaufnahmen.

*1 Länge bei eingefahrenem Objektiv.

*2 Messung durch Fujifilm gemäß CIPA-Richtlinien, durchgeführt mit der spiegellosen Systemkamera FUJIFILM X‑H2 im Hochleistungsmodus. Ermittelt wurde die AF-Geschwindigkeit bei 13 mm Brennweite mit Phasen-AF.

*3 Messung gemäß den CIPA2024-Standards mit FUJIFILM X-T3 bei 33 mm Brennweite und aktivierter Korrekturfunktion für Neigungs- und Drehwinkel.

*4 Standard-Zoomobjektiv FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ.

FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS

UVP: 379,- Euro (UVP)

Verfügbar: ab Januar 2026

Farbe: Schwarz

Weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm-x.com und unter www.fujifilm.com/de