Mit der Fujifilm X-T30 III bringt Fujifilm im November 2025 die überarbeitete Version seiner kompakten Systemkamera im klassischen Design auf den Markt. Der Nachfolger der X-T30 II bleibt in Abmessungen und Gewicht nahezu unverändert, bietet jedoch einen neuen Prozessor, eine verbesserte Autofokusleistung und erstmals ein Filmsimulationsrad, das bereits bei den Modellen X-T50 und X-M5 eingeführt wurde. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 949 Euro (Gehäuse) beziehungsweise 1.099 Euro im Kit mit dem FUJINON XC13–33mm F3.5–6.3 OIS.
Wie das Vorgängermodell setzt auch die X-T30 III auf den 26,1-Megapixel-X-Trans-CMOS-4-Sensor im APS-C-Format. Neu ist der X-Prozessor 5, der laut Fujifilm die doppelte Rechenleistung der bisherigen Generation bietet und so schnellere Bildverarbeitung, kürzere Reaktionszeiten und eine verbesserte Motiverkennung ermöglicht. Der Autofokus arbeitet KI-basiert und erkennt neben Gesichtern und Augen nun auch Tiere, Vögel, Fahrzeuge, Insekten und Drohnen automatisch.
Ein zentrales Merkmal der neuen Kamera ist das Filmsimulationsrad auf der Oberseite. Es erlaubt den direkten Zugriff auf 20 Filmsimulationen, darunter auch REALA ACE und Nostalgic Neg. Zusätzlich stehen drei frei belegbare Speicherplätze (FS1 bis FS3) zur Verfügung, um bevorzugte Filmsimulationen und Bildeinstellungen als sogenannte „FS-Rezepte“ abzulegen.
Technisch bleibt die Kamera eng an ihre Vorgängerin angelehnt. Das kompakte Magnesiumgehäuse wiegt weiterhin rund 378 Gramm, verfügt über einen mittig platzierten Sucher und einen integrierten Pop-up-Blitz. Die Akkulaufzeit wurde leicht verbessert und liegt nun bei bis zu 425 Aufnahmen pro Ladung (X-T30 II: 390 Aufnahmen).
Im Videobereich bietet die X-T30 III neue Optionen: Sie unterstützt jetzt 6,2K/30p-Aufnahmen in 10-Bit 4:2:2, dazu 4K/60p und Full-HD-Zeitlupen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Die X-T30 II (zur News auf PhotoScala) war hier auf 4K/30p begrenzt.
Darüber hinaus ist die Kamera mit einem neigbaren 3-Zoll-LCD mit 1,62 Millionen Bildpunkten ausgestattet und kann drahtlos mit den Instax-Link-Druckern verbunden werden. Damit lassen sich Bilder direkt und ohne zusätzliche App im Format instax mini, SQUARE oder WIDE ausgeben.
Parallel zur Kamera wurde mit dem XC13–33mm F3.5–6.3 OIS (zur News auf PhotoScala) auch eine neue Kit-Optik vorgestellt.
FUJIFILM X-T30 III – Kompakte Systemkamera im klassischen Design und mit Filmsimulationsrad
Kleve, 23. Oktober 2025. Mit der FUJIFILM X-T30 III erweitert FUJIFILM seine erfolgreiche X Serie um eine kompakte Systemkamera im klassischen Design mit intuitiv bedienbarem Filmsimulationsrad. Die Kamera zeichnet sich durch ihr 378 Gramm*1 leichtes Gehäuse mit mittig angeordnetem Sucher aus und liefert Bildqualität auf hohem Niveau.
Die X-T30 III arbeitet mit dem rückwärtig belichteten 26,1-Megapixel-Sensor „X Trans CMOS 4“*2 und dem leistungsstarken „X-Prozessor 5“. Dies ermöglicht eine doppelt so schnelle Bildverarbeitung wie beim Vorgängermodell X-T30 II. Der fortschrittliche Autofokus mit Motiverkennung sorgt für eine präzise Scharfstellung und hohen Bedienkomfort.
Die neue Kamera bietet 20 Filmsimulationen, darunter REALA ACE und NOSTALGIC Neg. Sie lassen sich direkt über das neue Filmsimulationsrad anwählen, das bereits bei den Modellen X-T50 und X-M5 eingeführt wurde. Drei Speicherplätze (FS1 bis FS3)*3 erlauben zudem, eigene „FS-Rezepte“ mit bevorzugten Filmsimulationen und Bildqualitätseinstellungen festzulegen.
Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen ein integrierter Pop-up-Blitz, der AUTO-Modus-Wahlhebel sowie die Unterstützung für hochauflösende 6,2K/30p-Videoaufnahmen. Damit spricht die X-T30 III alle an, die Fotos wie auch Videos in exzellenter Qualität aufnehmen möchten.
Die neue Kamera eignet sich sowohl für den Einstieg in die Digitalfotografie als auch für fortgeschrittene Anwender. Sie verbindet eine komfortable Bedienung mit einem intuitiven Aufnahmeerlebnis und einem klassischen, durchdachten Design.
Die FUJIFILM X-T30 III wird ab November 2025 zu einem Preis von 949,- Euro (UVP) erhältlich sein.
Leistungsstarker Bildprozessor und präziser Autofokus
Die X-T30 III ist mit dem rückwärtig belichteten 26,1-Megapixel-Sensor „X-Trans CMOS 4“ und dem Hochgeschwindigkeitsprozessor „X-Prozessor 5“ der neuesten Generation ausgestattet. Durch die verbesserte Energieeffizienz erreicht die Kamera eine Akkulaufzeit von bis zu 425 Aufnahmen*4 pro Ladung.
Das Autofokus-System der X-T30 III bietet eine objektorientierte Motiverkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen*5 zuverlässig im Fokus. Das erlaubt es dem Anwender, sich ganz auf die Bildgestaltung und den entscheidenden Auslösezeitpunkt zu konzentrieren.
Für Videoaufnahmen stehen die interne Aufzeichnung in 6,2K/30p mit 4:2:2 10-Bit sowie Highspeed-Aufnahmen in 4K/60p und 1080/240p zur Verfügung. Die digitale Bildstabilisierung gleicht leichte Verwacklungen ebenso aus wie stärkere Kamerabewegungen, etwa beim Filmen aus der Hand im Gehen.
Kompaktes und leichtes Design
Die X-T30 III hat die gleichen Abmessungen (B 118,4 mm × H 82,8 mm × T 46,8 mm) und das gleiche Gewicht (378 g) wie das Vorgängermodell X-T30 II. Der mittig angeordnete klassische Sucher knüpft an die Tradition der X-T30 Reihe, deren leichtes und kompaktes Gehäuse sich ideal für den täglichen Einsatz eignet.
Zur Verfügung stehen 20 Filmsimulationen, darunter REALA ACE und NOSTALGIC Neg. Ein auf der Oberseite angebrachtes Filmsimulationsrad ermöglicht eine intuitive Auswahl der Simulation passend zum Motiv oder zur Szene. Die an traditionellen Fotofilmen orientierte Farbtechnologie eröffnet auch allen, die neu in die Fotografie einsteigen, einen schnellen Zugang zu hochwertigen Bildern.
Das Filmsimulationsrad bietet drei frei belegbare Positionen (FS1 bis FS3), auf denen bevorzugte Filmsimulationen und Bildqualitätseinstellungen als individuelle „FS-Rezepte“ gespeichert werden können. Ein einfacher Dreh am Wahlrad genügt, um die Funktionen aufzurufen und die Aufnahmeeinstellungen flexibel an unterschiedliche Szenen und Motive anzupassen.
Hoher Bedienkomfort
Mit dem AUTO-Modus-Schalter auf der Oberseite lässt sich direkt in den AUTO-Modus wechseln. In diesem Modus erkennt die Kamera selbstständig die Szene und übernimmt die passenden Parameter – so gelingen Aufnahmen ganz ohne komplizierte Einstellungen.
Im mittig angeordneten Sucher ist ein integrierter Blitz untergebracht, der seine Leistung automatisch anpasst und sich ideal für Porträtaufnahmen bei schwachem Licht oder Gegenlicht eignet. Da er direkt über der Objektivachse liegt, ermöglicht er eine präzise Ausrichtung auf das Motiv und vermittelt so ein klassisches Aufnahmeerlebnis.
Der rückwärtige LCD-Monitor verfügt über 1,62 Millionen Bildpunkte und eine Neigefunktion, die Aufnahmen aus hohen und niedrigen Winkeln erleichtert – besonders praktisch für Reise- und Landschaftsfotografie. Der ergonomisch geformte Griff sorgt dafür, dass das kompakte, leichte Gehäuse stabil und sicher in der Hand liegt.
Die Kamera kann drahtlos mit den Smartphone-Druckern der Link-Serie*6 von FUJIFILM verbunden werden. So ist ein Direktdruck ohne zusätzliche App möglich. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung der Formate instax mini, instax SQUARE und instax WIDE, was einen durchgängigen Ablauf vom Aufnehmen bis zum Drucken ermöglicht.
*1 Gewicht inklusive Akku und Speicherkarte.
*2 X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.
*3 Das Filmsimulationsrad bietet drei Positionen (FS1 bis FS3), auf denen sich individuell aus insgesamt 20 Filmsimulationsmodi und Bildqualitätseinstellungen wählen lässt.
*4 Bei Betrieb im Energiesparmodus.
*5 Mit der Auswahl von „Vogel“ für Insekten und „Flugzeug“ für Drohnen erkennt die Künstliche Intelligenz
jedes Motiv sicher.
*6 Folgende Drucker werden unterstützt: instax mini Link 2, instax mini Link 3, instax SQUARE Link,
instax Link WIDE.
FUJIFILM X-T30 III
UVP: 949,- Euro
Verfügbar: ab November 2025
Farben: Schwarz, Silber und Anthrazit
FUJIFILM X-T30 III + FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS Kit
UVP: 1.099,- Euro
Verfügbar: ab Dezember 2025
Farben: Schwarz, Silber und Anthrazit
Weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm-x.com und unter www.fujifilm.com/de
