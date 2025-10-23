FUJIFILM X-T30 III – Kompakte Systemkamera im klassischen Design und mit Filmsimulationsrad

Kleve, 23. Oktober 2025. Mit der FUJIFILM X-T30 III erweitert FUJIFILM seine erfolgreiche X Serie um eine kompakte Systemkamera im klassischen Design mit intuitiv bedienbarem Filmsimulationsrad. Die Kamera zeichnet sich durch ihr 378 Gramm*1 leichtes Gehäuse mit mittig angeordnetem Sucher aus und liefert Bildqualität auf hohem Niveau.

Die X-T30 III arbeitet mit dem rückwärtig belichteten 26,1-Megapixel-Sensor „X Trans CMOS 4“*2 und dem leistungsstarken „X-Prozessor 5“. Dies ermöglicht eine doppelt so schnelle Bildverarbeitung wie beim Vorgängermodell X-T30 II. Der fortschrittliche Autofokus mit Motiverkennung sorgt für eine präzise Scharfstellung und hohen Bedienkomfort.

Die neue Kamera bietet 20 Filmsimulationen, darunter REALA ACE und NOSTALGIC Neg. Sie lassen sich direkt über das neue Filmsimulationsrad anwählen, das bereits bei den Modellen X-T50 und X-M5 eingeführt wurde. Drei Speicherplätze (FS1 bis FS3)*3 erlauben zudem, eigene „FS-Rezepte“ mit bevorzugten Filmsimu­lationen und Bildqualitätseinstellungen festzulegen.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen ein integrierter Pop-up-Blitz, der AUTO-Modus-Wahlhebel sowie die Unterstützung für hochauflösende 6,2K/30p-Videoaufnahmen. Damit spricht die X-T30 III alle an, die Fotos wie auch Videos in exzellenter Qualität aufnehmen möchten.

Die neue Kamera eignet sich sowohl für den Einstieg in die Digitalfotografie als auch für fortgeschrittene Anwender. Sie verbindet eine komfortable Bedienung mit einem intuitiven Aufnahmeerlebnis und einem klassischen, durchdachten Design.

Die FUJIFILM X-T30 III wird ab November 2025 zu einem Preis von 949,- Euro (UVP) erhältlich sein.

Leistungsstarker Bildprozessor und präziser Autofokus

Die X-T30 III ist mit dem rückwärtig belichteten 26,1-Megapixel-Sensor „X-Trans CMOS 4“ und dem Hochgeschwindigkeitsprozessor „X-Prozessor 5“ der neuesten Generation ausgestattet. Durch die verbesserte Energieeffizienz erreicht die Kamera eine Akkulaufzeit von bis zu 425 Aufnahmen*4 pro Ladung.

Das Autofokus-System der X-T30 III bietet eine objektorientierte Motiverkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen*5 zuverlässig im Fokus. Das erlaubt es dem Anwender, sich ganz auf die Bildgestaltung und den entscheidenden Auslöse­zeitpunkt zu konzentrieren.

Für Videoaufnahmen stehen die interne Aufzeichnung in 6,2K/30p mit 4:2:2 10-Bit sowie Highspeed-Aufnahmen in 4K/60p und 1080/240p zur Verfügung. Die digitale Bildstabilisierung gleicht leichte Verwacklungen ebenso aus wie stärkere Kamera­bewegungen, etwa beim Filmen aus der Hand im Gehen.

Kompaktes und leichtes Design

Die X-T30 III hat die gleichen Abmessungen (B 118,4 mm × H 82,8 mm × T 46,8 mm) und das gleiche Gewicht (378 g) wie das Vorgängermodell X-T30 II. Der mittig angeordnete klassische Sucher knüpft an die Tradition der X-T30 Reihe, deren leichtes und kompaktes Gehäuse sich ideal für den täglichen Einsatz eignet.

Zur Verfügung stehen 20 Filmsimulationen, darunter REALA ACE und NOSTALGIC Neg. Ein auf der Oberseite angebrachtes Filmsimulationsrad ermöglicht eine intuitive Auswahl der Simulation passend zum Motiv oder zur Szene. Die an traditionellen Fotofilmen orientierte Farbtechnologie eröffnet auch allen, die neu in die Fotografie einsteigen, einen schnellen Zugang zu hochwertigen Bildern.

Das Filmsimulationsrad bietet drei frei belegbare Positionen (FS1 bis FS3), auf denen bevorzugte Filmsimulationen und Bildqualitätseinstellungen als individuelle „FS-Rezepte“ gespeichert werden können. Ein einfacher Dreh am Wahlrad genügt, um die Funktionen aufzurufen und die Aufnahmeeinstellungen flexibel an unterschiedliche Szenen und Motive anzupassen.

Hoher Bedienkomfort

Mit dem AUTO-Modus-Schalter auf der Oberseite lässt sich direkt in den AUTO-Modus wechseln. In diesem Modus erkennt die Kamera selbstständig die Szene und übernimmt die passenden Parameter – so gelingen Aufnahmen ganz ohne kompli­zierte Einstellungen.

Im mittig angeordneten Sucher ist ein integrierter Blitz untergebracht, der seine Leistung automatisch anpasst und sich ideal für Porträtaufnahmen bei schwachem Licht oder Gegenlicht eignet. Da er direkt über der Objektivachse liegt, ermöglicht er eine präzise Ausrichtung auf das Motiv und vermittelt so ein klassisches Aufnahme­erlebnis.

Der rückwärtige LCD-Monitor verfügt über 1,62 Millionen Bildpunkte und eine Neige­funktion, die Aufnahmen aus hohen und niedrigen Winkeln erleichtert – besonders praktisch für Reise- und Landschaftsfotografie. Der ergonomisch geformte Griff sorgt dafür, dass das kompakte, leichte Gehäuse stabil und sicher in der Hand liegt.

Die Kamera kann drahtlos mit den Smartphone-Druckern der Link-Serie*6 von FUJIFILM verbunden werden. So ist ein Direktdruck ohne zusätzliche App möglich. Neu hinzu­gekommen ist die Unterstützung der Formate instax mini, instax SQUARE und instax WIDE, was einen durchgängigen Ablauf vom Aufnehmen bis zum Drucken ermöglicht.

*1 Gewicht inklusive Akku und Speicherkarte.

*2 X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.

*3 Das Filmsimulationsrad bietet drei Positionen (FS1 bis FS3), auf denen sich individuell aus insgesamt 20 Filmsimulationsmodi und Bildqualitätseinstellungen wählen lässt.

*4 Bei Betrieb im Energiesparmodus.

*5 Mit der Auswahl von „Vogel“ für Insekten und „Flugzeug“ für Drohnen erkennt die Künstliche Intelligenz

jedes Motiv sicher.

*6 Folgende Drucker werden unterstützt: instax mini Link 2, instax mini Link 3, instax SQUARE Link,

instax Link WIDE.

FUJIFILM X-T30 III

UVP: 949,- Euro

Verfügbar: ab November 2025

Farben: Schwarz, Silber und Anthrazit

FUJIFILM X-T30 III + FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS Kit

UVP: 1.099,- Euro

Verfügbar: ab Dezember 2025

Farben: Schwarz, Silber und Anthrazit

Weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm-x.com und unter www.fujifilm.com/de