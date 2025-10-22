Mit dem Lumix Update Oktober 2025 kündigt Panasonic eine umfassende Aktualisierung seines Kamera- und App-Ökosystems an. Neben neuen Versionen der Apps Lumix Lab und Lumix Flow erhalten auch mehrere Kameramodelle und S-Objektive neue Firmwarefunktionen. Ziel der Updates ist es, Bedienkomfort, Workflow und kreative Möglichkeiten weiter zu verbessern. Alle Aktualisierungen stehen ab 20. Oktober 2025 über die App-Stores und die Lumix Global Customer Support Website zum Download bereit.
Mit der neuen Magic LUT-Funktion in Lumix Lab können Nutzer mithilfe von KI eigene Farb-Looks aus Fotos erzeugen und direkt in der Kamera anwenden. Die App Lumix Flow erhält ein Update mit verbesserter Schnittfunktion, vertikaler Monitoranzeige und erweiterten Optionen für Modelle wie Lumix S5II, S5IIX und GH7.
Zudem optimieren Firmware-Updates den Autofokus, die Startzeit und die Steuerung des Fokusrings bei Kameras wie Lumix S5II, S5IIX, S9, GH7 und G9II. Auch mehrere Lumix S-Objektive erhalten neue Funktionen – etwa die Möglichkeit, den Fokusring als Steuerring zu konfigurieren.
Pressemitteilung Panasonic:
LUMIX Update: Neue Funktionen für Apps, Kameras und Objektive
Panasonic kündigt umfassende Updates bei LUMIX an – darunter neue Funktionen für die Apps LUMIX Lab und LUMIX Flow sowie Firmware-Verbesserungen für ausgewählte LUMIX Kameras und Objektive. Diese Neuerungen verbessern das Aufnahmeerlebnis, erweitern die Funktionalität und bieten intuitive Tools für einen reibungslosen Workflow.
Alle Updates stehen ab dem 20. Oktober 2025 über App-Stores sowie über die LUMIX Global Customer Support Website zum Download bereit.
LUMIX Lab App Version 2.0
- Mit der neuen Funktion Magic LUT1,2 erleben Nutzer maximale kreative Freiheit bei der Farbgestaltung. Einfach ein Bild auswählen – und die KI erstellt automatisch eine LUT, das Farben, Tonwerte und die Stimmung des Fotos übernimmt. So entsteht ein ganz persönlicher Bildstil.
- Magic LUT unterstützt JPEG-, HEIF- und MP43-Dateien – nicht nur von LUMIX Kameras, sondern auch von Geräten anderer Hersteller, einschließlich Smartphones.
- Die Farben lassen sich vor dem Speichern als LUT individuell anpassen. Die Intensität und Transparenz kann direkt in der Kamera reguliert werden – sowohl beim Bearbeiten als auch beim Fotografieren.
LUMIX Flow App Version 1.3
- LUMIX Flow ist jetzt für die Modelle LUMIX S5II, S5IIX und GH7 verfügbar.
- Neue Funktionen und Verbesserungen für alle kompatiblen Modelle:
- Optimierte Spiegelungsfunktion mit Unterstützung für bis zu vier gleichzeitig verbundene Geräte.
- Vertikale UI-Unterstützung für externe Monitore.
- Verbesserte Schnittfunktion – leere Aufnahmen können als Sub-Shot einer bestehenden Szene oder am Ende des Storyboards hinzugefügt werden.
- Zusätzliche Funktionen für LUMIX S5II, S5IIX, GH7⁷:
- LUT-Vorschau: Die Live-Ansicht mit LUT kann direkt in der App ein- oder ausgeschaltet werden.
- Mehrfachanzeige von Frame-Markern: Die in der Kamera sichtbaren Bildmarkierungen werden als Live-Ansicht in der App ausgegeben.
- Optimierte AF-Rahmenanzeige für verschiedene Erkennungsmodi bei der automatischen Motiverkennung.
Firmware-Updates für LUMIX S5II (Version 3.4) und S5IIX (Version 2.4)
- Kompatibilität mit LUMIX Flow Version 1.3 oder höher
- Verbesserte Startzeit für ein schnelleres Aufnahmeerlebnis
- Bluetooth-Unterstützung für DJI RS 4 Pro / RS 4 / RS 4 Mini
- Verbesserte Anpassung des Fokusrings – Der Fokusring kann als Steuerring genutzt werden –inklusive frei wählbarer Drehrichtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) und der Möglichkeit, individuelle Funktionen zuzuweisen⁴
Firmware-Update für LUMIX S9 (Version 1.6)
- Verbesserte Anpassung des Fokusrings – Der Fokusring kann als Steuerring genutzt werden –inklusive frei wählbarer Drehrichtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) und der Möglichkeit, individuelle Funktionen zuzuweisen⁴
Firmware-Updates für LUMIX GH7 (Version 1.5) und G9II (Version 2.5)
- Kompatibilität mit LUMIX Flow Version 1.3 oder höher
- Verbesserte Startzeit für ein schnelleres Aufnahmeerlebnis
- Bluetooth-Unterstützung für DJI RS 4 Pro / RS 4 / RS 4 Mini⁵
Firmware-Updates für S Objektive (Version 2.0)
LUMIX S 18mm F1.8 / S 24mm F1.8 / S 35mm F1.8 / S 50mm F1.8 / S 85mm F1.8 / S 100mm F2.8
- Der Fokusring kann als Steuerring⁶ verwendet werden – mit der Möglichkeit, individuelle Funktionen zuzuweisen.
- Zusätzlich lässt sich im manuellen Fokusmodus die Drehrichtung des Rings frei wählen.
1 Bitte verwenden Sie nur Bilder, die keine Lizenzbedingungen, geltende Gesetze oder Rechte Dritter – wie Urheber- oder Persönlichkeitsrechte – verletzen.
2 Magic LUT ist auf einigen iPhone-Modellen nicht verfügbar, da sie die Systemanforderungen nicht erfüllen. Bitte verwenden Sie ein iPhone 11 oder neuer (ausgenommen iPhone SE der 2. Generation), iPhone XS oder iPhone XS Max.
3 Videodateien können nicht als Referenzbild ausgewählt werden.
4 Kompatible Objektive (Stand Oktober 2025): S-E2460, S-X50, S-R24105, S-R2060, S-S18, S-S24. S-S35, S-S50, S-S85, S-E100.
5 Nur LUMIX GH7.
6 Kompatible Modelle (Stand Juni 2025): LUMIX S1II, S1RII, S1IIE, S5II, S5IIX, S9. Bitte aktualisieren Sie Ihre Kamera auf die neueste Firmware.
7 Diese Verbesserungen werden in zukünftigen Updates auch für die Modelle LUMIX S1II, S1IIE und S1RII verfügbar sein.
