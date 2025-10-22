Mit dem Lumix Update Oktober 2025 kündigt Panasonic eine umfassende Aktualisierung seines Kamera- und App-Ökosystems an. Neben neuen Versionen der Apps Lumix Lab und Lumix Flow erhalten auch mehrere Kameramodelle und S-Objektive neue Firmwarefunktionen. Ziel der Updates ist es, Bedienkomfort, Workflow und kreative Möglichkeiten weiter zu verbessern. Alle Aktualisierungen stehen ab 20. Oktober 2025 über die App-Stores und die Lumix Global Customer Support Website zum Download bereit.

Mit der neuen Magic LUT-Funktion in Lumix Lab können Nutzer mithilfe von KI eigene Farb-Looks aus Fotos erzeugen und direkt in der Kamera anwenden. Die App Lumix Flow erhält ein Update mit verbesserter Schnittfunktion, vertikaler Monitoranzeige und erweiterten Optionen für Modelle wie Lumix S5II, S5IIX und GH7.

Zudem optimieren Firmware-Updates den Autofokus, die Startzeit und die Steuerung des Fokusrings bei Kameras wie Lumix S5II, S5IIX, S9, GH7 und G9II. Auch mehrere Lumix S-Objektive erhalten neue Funktionen – etwa die Möglichkeit, den Fokusring als Steuerring zu konfigurieren.

Pressemitteilung Panasonic: