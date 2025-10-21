Die Tage werden kürzer und die Landschaft trister. Licht in die Wintertristesse bringt die Bildhalle Zürich mit der Ausstellung „Shimmering“ der Künstlerin Mona Kuhn vom vom 23. Oktober bis 6. Dezember 2025. Kuhn, bekannt für ihre sensiblen Porträts und ihre klare, lichtdurchflutete Bildsprache, gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen Aktfotografie.

Mit „Shimmering“ zeigt die Bildhalle Zürich vom 23. Oktober bis 6. Dezember 2025 die erste Einzelausstellung von Mona Kuhn in der Schweiz. Präsentiert werden zwei ihrer zentralen Werkserien, She Disappeared into Complete Silence und King’s Road, in denen sich die in Brasilien geborene und in Los Angeles lebende Fotografin mit Körper, Raum und Erinnerung auseinandersetzt.

Kuhn, bekannt für ihre sensiblen Porträts und ihre klare, lichtdurchflutete Bildsprache, gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen Aktfotografie. Ihr Ansatz ist geprägt von einem humanistischen Blick auf den Körper, der nicht Objekt, sondern Ausdruck von Präsenz und Verletzlichkeit ist. Dabei verbindet sie intime Nähe mit einer formalen Strenge, die an die Geometrie moderner Architektur erinnert.

Über die Serien in der Ausstellung „Shimmering“

In She Disappeared into Complete Silence (2014–2019) spielt Kuhn mit Spiegelungen, Licht und Transparenz. Inmitten der kalifornischen Wüste entsteht ein Dialog zwischen Figur und Raum, zwischen Sichtbarkeit und Auflösung. Das Motiv der Spiegelung wird zum Symbol für Erinnerung und Identität – das menschliche Dasein erscheint als Spur aus Licht.

Die Serie King’s Road (2021/2022) führt diesen Gedanken fort: In den minimalistischen Räumen des von Rudolph M. Schindler erbauten Hauses in Los Angeles entfaltet Kuhn eine poetische Erzählung über Abwesenheit und Erinnerung. Eine weibliche Gestalt bewegt sich wie ein Echo durch die Architektur, zwischen Licht und Schatten, Vergangenheit und Gegenwart.

Mit Shimmering setzt die Bildhalle Zürich Mona Kuhns Werk in einen neuen Kontext – als meditativen Dialog zwischen Körper und Raum, Intimität und Abstraktion. Ihre Fotografien fordern dazu auf, das Unsichtbare im Sichtbaren zu entdecken – Momente, in denen Licht zur Sprache wird.

Mehr zur Ausstellung gibt es unter www.bildhalle.ch