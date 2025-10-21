Wir haben uns den Meinfoto Collageblock zum Test bestellt – und sind überzeugt. Lesen Sie hier, warum und für wen sich dieser eignet.

Die eigenen Fotografien zu nutzen geht auf vielfältigste Weise – und unsere Bilder sollten gezeigt werden und nicht digital verstauben. Die Fototasse oder das Handtuch sind schon fast ein alter Hut bei den Fotogeschenken. Mit dem Collegeblock hat Meinfoto jetzt ein frisches Fotoprodukt herausgebracht, das sich praktisch im Alltag nutzen lässt – und das wir natürlich direkt ausprobieren mussten. Unser Eindruck zum Meinfoto Collageblock. Das Produkt an sich ist ein Klassiker und wahrscheinlich in der ein oder anderen Form in jedem Haushalt zu finden: ein Collageblock mit Spiralbindung. Bestellen lässt er sich auf www.meinfoto.de in zwei Größen, nämlich A4 und A5.

Bedruckt wird allerdings ausschließlich die Vorderseite des Blocks – die Rückseite bleibt ungenutzt – was fast ein bisschen schade ist, finden wir. Da bieten die meisten Fotobücher oder bei Kalender meist eine Druckoption auf Vorder- und Rückseite. Die Gestaltung erfolgt ausschließlich über Vorlagen. Freies Gestalten ohne Vorlage ist aktuell noch nicht möglich. Dafür ist die Auswahl an Designs groß. Unter der Kategorie „Erwachsene“ stehen 53 verschiedene Vorlagen bereit, für „Kinder“ und „Teenager“ gibt es weitere Motive. Viele davon setzen allerdings eher auf Schriftgestaltung als auf Fotos.