Wir haben uns den Meinfoto Collageblock zum Test bestellt – und sind überzeugt. Lesen Sie hier, warum und für wen sich dieser eignet.
Die eigenen Fotografien zu nutzen geht auf vielfältigste Weise – und unsere Bilder sollten gezeigt werden und nicht digital verstauben. Die Fototasse oder das Handtuch sind schon fast ein alter Hut bei den Fotogeschenken. Mit dem Collegeblock hat Meinfoto jetzt ein frisches Fotoprodukt herausgebracht, das sich praktisch im Alltag nutzen lässt – und das wir natürlich direkt ausprobieren mussten. Unser Eindruck zum Meinfoto Collageblock. Das Produkt an sich ist ein Klassiker und wahrscheinlich in der ein oder anderen Form in jedem Haushalt zu finden: ein Collageblock mit Spiralbindung. Bestellen lässt er sich auf www.meinfoto.de in zwei Größen, nämlich A4 und A5.
Bedruckt wird allerdings ausschließlich die Vorderseite des Blocks – die Rückseite bleibt ungenutzt – was fast ein bisschen schade ist, finden wir. Da bieten die meisten Fotobücher oder bei Kalender meist eine Druckoption auf Vorder- und Rückseite. Die Gestaltung erfolgt ausschließlich über Vorlagen. Freies Gestalten ohne Vorlage ist aktuell noch nicht möglich. Dafür ist die Auswahl an Designs groß. Unter der Kategorie „Erwachsene“ stehen 53 verschiedene Vorlagen bereit, für „Kinder“ und „Teenager“ gibt es weitere Motive. Viele davon setzen allerdings eher auf Schriftgestaltung als auf Fotos.
Solide Druckqualität, stabile Bindung
Die Druckqualität ist für einen Collageblock solide. Die Bilder wirken scharf und kontrastreich, bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch die Druckpunkte. Bei unserem Testmotiv fiel zudem auf, dass auf schwarzen Flächen kleine Kratzer sichtbar sind – aber wir haben uns ja auch für die einzige tiefschwarze Vorlage entschieden. Positiv hervorzuheben ist die Spiralbindung: Sie besteht aus Metall, wirkt robust und hochwertig und dürfte auch bei häufiger Nutzung stabil bleiben.
Praktisches Fotogeschenk mit Alltagsnutzen
Für Fotografen selbst ist der Collageblock vielleicht weniger interessant. Doch für alle, die ein Hobby haben, bei dem Notizen sinnvoll sind – unsere Redakteurin nutzt ihn beispielsweise beim Stricken – ist er eine schöne Ergänzung. Gleiches gilt für Schüler, Studierende oder Berufstätige, die persönliche Erinnerungen mit in den Alltag, in die Schule oder ins Büro nehmen möchten.
Sprialbindung
Die Bindung lässt sich praktisch und vollständig umklappen – was je nach Anwendungsbereich durchaus kaufentscheidend ist. Und jetzt kann man Collageblöcke individuell gestalten.
VORLAGEN-VIELFALT
Zugegeben, wir hätten den Collageblock gern wie beim Fotobuch individuell gestaltet. Aber die über 50 Vorlagen bieten eine breite Auswahl – da findet jeder etwas Ansprechendes.
Unser Fazit: Meinfoto Collageblock
Während viele Fotogeschenke am Ende doch eher Staubfänger sind, bietet Meinfoto mit dem Collageblock die Möglichkeit, eigene Bilder in einem praktischen Alltagsprodukt einzusetzen. Der Preis ist mit rund sieben Euro für A5 und rund neun Euro für A4 angemessen, die Qualität überzeugend – und damit gibt es von uns eine klare Empfehlung für alle, die Spiralblöcke mögen und gerne etwas Persönliches im Alltag nutzen.
Aktuelle Kommentare