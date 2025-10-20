Rollei bringt gemeinsam mit Viltrox das neue AF 85 mm F/2.0 EVO FE auf den Markt. Das lichtstarke Festbrennweitenobjektiv richtet sich an Nutzer von Sony-Vollformatkameras und soll vor allem in der Porträt-, People- und Lifestylefotografie überzeugen. Es ist ab sofort für 319 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop vorbestellbar und voraussichtlich ab 29. Oktober 2025 lieferbar.
Mit seiner klassischen 85-Millimeter-Brennweite und einer Lichtstärke von F/2.0 bietet das Objektiv eine natürliche Perspektive und betonte Tiefenwirkung – ideal für Aufnahmen mit sanftem Hintergrund und klarer Motivtrennung. Der STM-Fokusmotor soll dabei leise und präzise arbeiten, womit das Objektiv gleichermaßen Foto- und Videografen ansprechen will.
Optisch setzt Viltrox auf ein Design mit 10 Linsen in 8 Gruppen, darunter zwei ED- und zwei HR-Elemente, die chromatische Aberrationen minimieren sollen. Eine mehrschichtige HD-Nano-Vergütung reduziert Reflexionen und Streulicht, was für kontrastreiche Bilder auch bei Gegenlicht sorgen soll.
Zudem setzt der Hersteller hier auf einen internen Fokus mit gleichbleibender Objektivlänge – ein Vorteil beim Arbeiten mit Gimbals oder Filtern. Über einen USB-C-Anschluss können Firmware-Updates eingespielt werden, um die Kompatibilität mit zukünftigen Kameras zu gewährleisten.
Pressemitteilung Rollei:
Neues Viltrox AF 85 mm F/2.0 EVO FE für Sony E-Mount verfügbar
Klassische Porträtbrennweite mit F/2.0-Lichtstärke und STM-Autofokus
Norderstedt, 20.10.2025. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei das neue AF 85 mm F/2.0 EVO FE vor – ein vielseitiges Porträtobjektiv für Sony Vollformat-Kameras. Die klassische 85 Millimeter-Brennweite, kombiniert mit der lichtstarken F/2.0-Blende, ermöglicht beeindruckende Porträtaufnahmen mit natürlicher Tiefenwirkung, starkem Bokeh und präziser Freistellung des Motivs. Der moderne STM-Fokusmotor, hochwertiger optischer Aufbau und durchdachte Features machen das Objektiv zur idealen Wahl für Porträt-, People- und Lifestyle-Fotografie.
Das Viltrox AF 85 mm F/2.0 EVO FE [319,- Euro UVP] bietet mit seiner 85 Millimeter-Brennweite die perfekte Balance zwischen natürlicher Perspektive und komprimierter Tiefenwirkung – der Klassiker unter den Porträtoptiken. Die lichtstarke F/2.0-Blende sorgt nicht nur für starkes Bokeh und präzise Motivfreistellung, sondern ermöglicht auch zuverlässige Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen ohne Kompromisse bei der Bildqualität.
Der optische Aufbau mit 10 Linsen in 8 Gruppen wurde speziell für maximale Schärfe optimiert und beinhaltet 2 ED-Elemente sowie 2 HR-Elemente zur Korrektur chromatischer Aberrationen. Die mehrschichtige HD-Nano-Vergütung reduziert Reflexionen und Streulicht effektiv, was zu kontrastreichen Aufnahmen mit natürlichen Farben führt – selbst bei Gegenlicht oder komplexen Lichtsituationen.
Der leise und präzise STM-Fokusmotor macht das Objektiv gleichermaßen für Foto- und Videoaufnahmen geeignet. Die schnelle Fokussierung arbeitet nahezu geräuschlos und ermöglicht störungsfreie Tonaufnahmen, während die hohe Präzision auch bei offener Blende für treffsichere Schärfe sorgt. Das interne Fokussystem ohne äußere Linsenbewegung gewährleistet eine konstante Objektivlänge und ideale Balance – besonders wichtig beim Einsatz auf Gimbals oder bei der Verwendung von Filtern.
Für langfristige Kompatibilität und Zukunftssicherheit verfügt das Objektiv über einen USB-C-Anschluss, der schnelle Firmware-Updates ermöglicht. So bleibt das AF 85 mm F/2.0 EVO FE auch mit zukünftigen Kameramodellen optimal kompatibel.
Preis und Verfügbarkeit
Das Viltrox AF 85 mm F/2.0 EVO FE für Sony E-Mount ist ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox vorbestellbar und ca. ab dem 29.10.2025 lieferbar.
