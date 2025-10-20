Rollei bringt gemeinsam mit Viltrox das neue AF 85 mm F/2.0 EVO FE auf den Markt. Das lichtstarke Festbrennweitenobjektiv richtet sich an Nutzer von Sony-Vollformatkameras und soll vor allem in der Porträt-, People- und Lifestylefotografie überzeugen. Es ist ab sofort für 319 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop vorbestellbar und voraussichtlich ab 29. Oktober 2025 lieferbar.

Mit seiner klassischen 85-Millimeter-Brennweite und einer Lichtstärke von F/2.0 bietet das Objektiv eine natürliche Perspektive und betonte Tiefenwirkung – ideal für Aufnahmen mit sanftem Hintergrund und klarer Motivtrennung. Der STM-Fokusmotor soll dabei leise und präzise arbeiten, womit das Objektiv gleichermaßen Foto- und Videografen ansprechen will.

Optisch setzt Viltrox auf ein Design mit 10 Linsen in 8 Gruppen, darunter zwei ED- und zwei HR-Elemente, die chromatische Aberrationen minimieren sollen. Eine mehrschichtige HD-Nano-Vergütung reduziert Reflexionen und Streulicht, was für kontrastreiche Bilder auch bei Gegenlicht sorgen soll.

Zudem setzt der Hersteller hier auf einen internen Fokus mit gleichbleibender Objektivlänge – ein Vorteil beim Arbeiten mit Gimbals oder Filtern. Über einen USB-C-Anschluss können Firmware-Updates eingespielt werden, um die Kompatibilität mit zukünftigen Kameras zu gewährleisten.

