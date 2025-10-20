Die Imaging World hat sich mit ihrer erfolgreichen Premiere in Nürnberg eindrucksvoll als neues Branchenevent etabliert – mit über 100 Ausstellern, starker Händlerbeteiligung und großer Publikumsresonanz. Parallel setzt der bpp wichtige Impulse für die Nachwuchsförderung und lädt junge Talente zur kostenlosen Mitgliedschaft ein – ein starkes Signal für die Zukunft der Portrait- und People-Fotografie. Überschattet wird die Woche jedoch vom Tod von Jeanette Niermann, langjährige und geschätzte Stimme des bpp. Die Branche verliert eine engagierte Mitstreiterin und einen wunderbaren Menschen. Die wichtigsten Imaging Business News der KW43/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW43/25:

Imaging hat wieder ein zentrales Event

Die Imaging World 2025, veranstaltet von Ringfoto, feierte vom 10. bis 12. Oktober 2025 in Nürnberg einen überwältigenden Erfolg und setzte neue Maßstäbe für die

Imaging-Branche. „Die Resonanz auf unser Event war überwältigend und es freut uns natürlich, dass unser Konzept aufgegangen ist“, erklärt Thilo Röhrig, Ringfoto Geschäftsführer. „Mit knapp 15.000 Besuchern, über 600 Händlern, mehr als 30 Pressevertretern, sehr zufriedenen Ausstellern und inspirierten Handelspartnern war das ein riesiger Erfolg.“ Auf rund 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten sich über 100 Aussteller und zeigten die neuesten Trends und Technologien der Imaging-Welt. Parallel nahmen mehr als 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den praxisorientierten Workshops teil. Wir freuen uns als New C, mit der Konzeption und Durchführung des Publikumsmagneten „Bühnenshow“ und an weiteren Stellen hinter den Kulissen ein wenig zum Erfolg des Events beigetragen zu haben. Und klar: Im nächsten Herbst gibt es die zweite Imaging World.

Mehr dazu auch hier auf PhotoScala: Imaging World 2025: Neue Fotomesse begeistert Branche

ringfoto.de

bpp I: Förderung für Nachwuchs und neue Mitglieder

Der bpp bund professioneller people- & portraitfotografen) gibt den Start einer Initiative zur Förderung von Qualität, Vernetzung und Zukunftsfähigkeit der Branche bekannt. Neue Mitglieder erhalten 25 % Rabatt auf das erste Jahr ihrer Mitgliedschaft. Zusätzlich öffnet der bpp seine Türen für den Nachwuchs: Auszubildende sowie Studierende aus dem Bereich Fotografie und

Bildgestaltung können ab sofort kostenlos Mitglied werden, solange sie sich in

Ausbildung oder Studium befinden. Mit diesen Maßnahmen fördert der bpp gezielt die Entwicklung junger Talente und treibt gleichzeitig die Professionalisierung der People- und Portraitfotografie in Deutschland und Europa weiter voran. „Die Fotobranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Technologischer

Fortschritt, neue Medienformate und veränderte Kundenanforderungen verlangen neue Denkweisen und Kompetenzen“, erklärt Sebastian Weißmann, Geschäftsführer des bpp.

https://bpp-landingpage.onepage.me

bpp II: Trauer um Jeanette Niermann

Sie war die Seele des bpp: Mit tiefer Traurigkeit mussten wir erfahren, dass Jeanette Niermann den Kampf gegen den Krebs verloren hat und vergangene Woche gestorben ist. Damit verliert die Vereinigung nicht nur eine überaus fähige Kommunikatorin, sondern die Welt einen Menschen voll Herzlichkeit und Wärme.