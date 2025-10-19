Sie sind auf der Suche nach einem Fotobuch-Anbieter, um Ihren besonderes Anlass auf ganz besondere Art und Weise zu würdigen? Die Professional Line von Saal Digital zeichnet sich durch edle Einbände aus. Wir testen das Modell aus Naturleinen.
Die Fotobücher der Professional Line von Saal Digital richten sich an Anwender, die ihre Bilder hochwertig präsentieren möchten. Die Serie eignet sich somit besonders für Anlässe wie Hochzeiten oder Jubiläen, bei denen ein edler Look gefragt ist. Während die Standard-Fotobücher des Anbieters mit glänzenden oder matten Foto-Covern den Allround-Markt bedienen, hebt sich die Professional Line durch ihre abwechslungsreichen Einbandvarianten ab. Zur Wahl stehen Coverbilder hinter Acrylglas sowie Oberflächen in Lederoptik, Kork, Holz oder Leinen. Für unseren Praxistest haben wir uns ein Exemplar im A4-Querformat mit Naturleinen-Einband und 34 Innenseiten aus glänzendem Fotopapier zum Preis von 76,47 Euro angesehen.
Gestaltung und Optionen
Die Gestaltung erfolgt über die kostenlose Desktop-Software oder den Online-Designer von Saal Digital. Neben zahlreichen Vorlagen lassen sich auch individuelle Layouts speichern. Wird ein Leinencover gewählt, ist kein Titelbild möglich. Stattdessen kann man Text einfügen, wobei die Auswahl bewusst eingeschränkt ist: Auf der strukturierten Oberfläche sind größere und kräftigere Schriftarten besser lesbar. Verschnörkelte Schreibschriften werden daher kaum angeboten. Die automatische Bildoptimierung lässt sich zu Beginn deaktivieren, wenn man seine Fotos vorab selbst bearbeitet hat. Zudem lässt sich die Farb- und Kontrastwiedergabe auf dem Fotopapier vorab am kalibrierten Monitor über ICC-Profile simulieren.
Eindruck in der Praxis
Der Einband macht einen wertigen Eindruck. Auf den Innenseiten sorgt Fujifilm Crystal Archive Album Glossy Papier für kräftige Farben und satte Kontraste. Dank der Layflat-Bindung lassen sich Bilder über beide Seiten hinweg ohne störenden Falz präsentieren. Die Professional-Line-Bücher kommen ohne QR-Codes aus, sowohl auf dem Einband als auch auf den Innenseiten.
LEINEN-BOX MIT REICHLICH PLATZ
Die optionale Premium-Box (36 Euro) wirkt stabil und hochwertig, ist aber bei einem Fotobuch mit 34 Seiten recht großzügig bemessen.
BESSER DICKERE SCHRIFTEN
Da das Cover aus Naturleinen eine deutliche Struktur hat, empfehlen sich dickere Schriften. Filigrane Schriften wirken etwas verwaschen.
LAYFLAT-BINDUNG
Durch die Layflat-Bindung lassen sich große Aufnahmen sehr schön über zwei Seiten ohne störende Falz in der Mitte präsentieren.
