Sie sind auf der Suche nach einem Fotobuch-Anbieter, um Ihren besonderes Anlass auf ganz besondere Art und Weise zu würdigen? Die Professional Line von Saal Digital zeichnet sich durch edle Einbände aus. Wir testen das Modell aus Naturleinen.

Die Fotobücher der Professional Line von Saal Digital richten sich an Anwender, die ihre Bilder hochwertig präsentieren möchten. Die Serie eignet sich somit besonders für Anlässe wie Hochzeiten oder Jubiläen, bei denen ein edler Look gefragt ist. Während die Standard-Fotobücher des Anbieters mit glänzenden oder matten Foto-Covern den Allround-Markt bedienen, hebt sich die Professional Line durch ihre abwechslungsreichen Einbandvarianten ab. Zur Wahl stehen Coverbilder hinter Acrylglas sowie Oberflächen in Lederoptik, Kork, Holz oder Leinen. Für unseren Praxistest haben wir uns ein Exemplar im A4-Querformat mit Naturleinen-Einband und 34 Innenseiten aus glänzendem Fotopapier zum Preis von 76,47 Euro angesehen.