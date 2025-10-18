Der 23. Smithsonian Magazine Photo Contest 2025 des Smithsonian Magazine ist eröffnet und richtet sich weltweit an Fotografen ab 18 Jahren. Die Einreichungsphase läuft vom 15. September bis zum 1. Dezember 2025, 17:00 Uhr Eastern Standard Time. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt ausschließlich online über die Wettbewerbsplattform.

Der Wettbewerb ist in sechs Kategorien unterteilt: Wildlife, Travel, People, The American Experience at 250, Artistic Images und Drone/Aerial. Besonders hervorgehoben wird diesmal die Kategorie zur amerikanischen Geschichte, die den bevorstehenden 250. Jahrestag der USA thematisiert.

Wer darf teilnehmen?

Teilnehmen darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Zugelassen sind ausschließlich Fotografien, die ab dem 1. Januar 2023 entstanden sind. KI-generierte oder KI-manipulierte Bilder sind ausdrücklich ausgeschlossen. Auch der Eingriff in das Bildgeschehen – etwa durch Entfernen oder Hinzufügen von Bildelementen – ist in den meisten Kategorien nicht erlaubt. Eine Ausnahme bildet die Kategorie Artistic Images, die auch kreative Bearbeitungen zulässt.

In jeder Kategorie werden zehn Finalisten ausgewählt. Daraus kürt die Redaktion des Smithsonian Magazine einen Hauptgewinner, der ein Preisgeld in Höhe von 2.500 US-Dollar erhält. Zudem gibt es sechs Kategoriesieger, die jeweils mit 500 US-Dollar prämiert werden. Ein weiterer Preis über 500 US-Dollar wird per Online-Voting als Readers’ Choice vergeben.

Wie wird bewertet?

Jede Einreichung wird laut Veranstalter nach den Kriterien Kreativität, technische Qualität, Originalität, Themenbezug und Wirkung bewertet. Wer sich unter den 60 Finalisten wiederfindet, wird im Frühjahr 2026 informiert.

Zu beachten ist, dass mit der Teilnahme bestimmte Nutzungsrechte an den eingesandten Bildern eingeräumt werden. Wer plant, die eingereichten Fotos anderweitig kommerziell zu verwerten, sollte die vollständigen Teilnahmebedingungen aufmerksam prüfen.

Smithsonian Magazine Photo Contest 2025: Weitere Informationen

Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Amateure als auch an Profis. Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden sich unter:

photocontest.smithsonianmag.com