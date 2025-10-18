Der Reise-Fotografieblog Capture the Atlas hat die Gewinner seines jährlichen Wettbewerbs ,,Milky Way Photographer of the Year” bekannt gegeben. Die kuratierte Kollektion für 2025 umfasst 25 der besten Milchstraßen-Fotos aus aller Welt.

Ein Highlight des diesjährigen Wettbewerbs: ein Foto von der Internationalen Raumstation (ISS). Die Aufnahme stammt von Don Pettit, einem renommierten Astrofotografen und NASA-Astronauten. Sie zeigt die funkelnde Milchstraße über der Erdatmosphäre.

Unten finden Sie unsere Auswahl der 25 preisgekrönten Bilder des Wettbewerbs ,,Milky Way Photographer of the Year 2025”. Die restlichen Gewinnerfotos – inklusive persönlicher Geschichten und EXIF-Daten – sind auf der Website von Capture the Atlas zu sehen.