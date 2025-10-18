Der Reise-Fotografieblog Capture the Atlas hat die Gewinner seines jährlichen Wettbewerbs ,,Milky Way Photographer of the Year” bekannt gegeben. Die kuratierte Kollektion für 2025 umfasst 25 der besten Milchstraßen-Fotos aus aller Welt.

Ein Highlight des diesjährigen Wettbewerbs: ein Foto von der Internationalen Raumstation (ISS). Die Aufnahme stammt von Don Pettit, einem renommierten Astrofotografen und NASA-Astronauten. Sie zeigt die funkelnde Milchstraße über der Erdatmosphäre.

Unten finden Sie unsere Auswahl der 25 preisgekrönten Bilder des Wettbewerbs ,,Milky Way Photographer of the Year 2025”. Die restlichen Gewinnerfotos – inklusive persönlicher Geschichten und EXIF-Daten – sind auf der Website von Capture the Atlas zu sehen.

A Sea of Lupines von Max Inwood (Lake Tekapo, Neuseeland)
Boot Arch Perseids von Mike Abramyan (Alabama Hills, CA, USA)
Winter Fairy Tale von Uroš Fink (Naturpark Dobratsch, Österreich)
Cosmic Fire von Sergio Montúfar (Volcán Acatenango, Guatemala)
Bottle Tree Paradise von Benjamin Barakat (Socotra, Yemen)
Galaxy of the Stone Array von Alvin Wu (Moeraki Boulders, Neuseeland)
The Wave von Luis Cajete (Coyote Buttes, UT, USA)
Blosoom von Ethan Su (Hehuan Mountain Dark Sky Park, Taiwan)