Vom 17. Oktober 2025 bis zum 18. Januar 2026 zeigt das Willy-Brandt-Haus in Berlin die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2025. Bereits zum elften Mal in Folge präsentieren Sony Deutschland und der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus die prämierten Arbeiten des internationalen Wettbewerbs, der zu den wichtigsten Auszeichnungen der zeitgenössischen Fotografie zählt.
Insgesamt 180 Fotografien aus den Kategorien Architektur und Design, Kreativ, Dokumentationsprojekte, Umwelt, Landschaft, Portfolio, Porträt, Sport, Stillleben sowie Wildtiere und Natur werden gezeigt. Neben den Gewinnerbildern des professionellen und offenen Wettbewerbs umfasst die Schau auch die National Awards aus verschiedenen Ländern.
Für die diesjährige Ausgabe wurden über 419.000 Bilder aus mehr als 200 Ländern eingereicht. Zu sehen ist auch die vollständige Serie The Anthropocene Illusion des britischen Fotografen Zed Nelson, der zum „Fotograf des Jahres 2025“ gekürt wurde. In seiner über sechs Jahre entstandenen Arbeit untersucht Nelson das Verhältnis zwischen Mensch und Natur – und die Widersprüche, die in der Sehnsucht nach Nähe zur Natur und gleichzeitiger Zerstörung derselben liegen.
Die Ausstellung bietet einen breiten Einblick in aktuelle fotografische Positionen aus aller Welt und spiegelt Themen, Stilrichtungen und gesellschaftliche Fragen unserer Zeit wider. Sie ist bis zum 18. Januar 2026 im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen. Der Eintritt ist frei.
Pressemitteilung SWPA:
Sony World Photography Awards 2025: Ausstellung der Werke im Willy-Brandt-Haus
Bereits zum elften Mal in Folge präsentieren Sony Deutschland und der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus die Fotografien der Sony World Photography Awards 2025. Die Besucher*innen können hierbei ab dem 16. Oktober 2025 um 19 Uhr die herausragenden fotografischen Werke aus Genres und Kategorien wie Architektur und Design, Kreativ, Dokumentationsprojekte, Umwelt, Landschaft, Portfolio, Porträt, Sport, Stillleben sowie Wildtiere und Natur bestaunen. Mit insgesamt 180 Fotografien sind neben den Gewinnerbildern des Professionellen und Offenen Wettbewerbes auch die National Awards der verschiedenen Länder vom 17. Oktober bis 18. Januar 2026 als Teil der Ausstellung zu sehen.
Für die Wettbewerbe der diesjährigen Awards wurden insgesamt über 419.000 Bilder aus mehr als 200 Ländern und Gebieten eingereicht. Die prämierten Fotografien sind auf zwei gesamten Etagen im Willy-Brandt-Haus ausgestellt. Darunter befindet sich auch die vollständige Serie des diesjährigen “Fotograf des Jahres 2025” Zed Nelson. Das Dokumentarprojekt “The Anthropocene Illusion” des britischen Fotografen erstreckt sich über sechs Jahre und vier Kontinente und erforscht das zutiefst zerrüttete Verhältnis zwischen Mensch und Natur.
Nelsons Serie konzentriert sich auf die Reaktion der Menschheit und ihre Auswirkungen auf den Planeten. Das Projekt befasst sich mit künstlichen Räumen, die von Menschen geschaffen wurden, um die Natur zu „erleben“ und mit ihr zu interagieren: Von Safariparks, Naturschutzgebieten und Ferienorten bis hin zu Naturkundemuseen, Zoos und grünen Städten. Nelson nutzt diese Konstruktionen als Objektiv, um die Dissonanz zwischen dem menschlichen Wunsch, mit der Natur verbunden zu bleiben, und der kontinuierlichen Umweltzerstörung durch menschliche Aktivitäten zu untersuchen.
Die Vielfalt aller Bilder bringt unterschiedlichste Themen und Herangehensweisen in einer einzigen Ausstellung zusammen und zeigt den Besucher*innen Momentaufnahmen des letzten Jahres.
Aktuelle Kommentare