Vom 17. Oktober 2025 bis zum 18. Januar 2026 zeigt das Willy-Brandt-Haus in Berlin die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2025. Bereits zum elften Mal in Folge präsentieren Sony Deutschland und der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus die prämierten Arbeiten des internationalen Wettbewerbs, der zu den wichtigsten Auszeichnungen der zeitgenössischen Fotografie zählt.

Insgesamt 180 Fotografien aus den Kategorien Architektur und Design, Kreativ, Dokumentationsprojekte, Umwelt, Landschaft, Portfolio, Porträt, Sport, Stillleben sowie Wildtiere und Natur werden gezeigt. Neben den Gewinnerbildern des professionellen und offenen Wettbewerbs umfasst die Schau auch die National Awards aus verschiedenen Ländern.

Für die diesjährige Ausgabe wurden über 419.000 Bilder aus mehr als 200 Ländern eingereicht. Zu sehen ist auch die vollständige Serie The Anthropocene Illusion des britischen Fotografen Zed Nelson, der zum „Fotograf des Jahres 2025“ gekürt wurde. In seiner über sechs Jahre entstandenen Arbeit untersucht Nelson das Verhältnis zwischen Mensch und Natur – und die Widersprüche, die in der Sehnsucht nach Nähe zur Natur und gleichzeitiger Zerstörung derselben liegen.

Die Ausstellung bietet einen breiten Einblick in aktuelle fotografische Positionen aus aller Welt und spiegelt Themen, Stilrichtungen und gesellschaftliche Fragen unserer Zeit wider. Sie ist bis zum 18. Januar 2026 im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Pressemitteilung SWPA: