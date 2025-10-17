In unserer Kolumne „Zahl der Woche“ stellen wir skurille, unterhaltsame oder aufregende Zahlen vor, die uns in der Fotobranche über den Weg gelaufen sind. Unsere „Zahl der Woche“ ist dieses Mal 1.920 – und dahinter steckt keine Jahreszahl, sondern tatsächlich das Speichervolumen der neuen CFExpress Speicherkarte CEA-G1920T von Sony.

1.920 GB passen auf die neue CFexpress Type A-Karte von Sony, die unter dem Kürzel CEA-G1920T läuft – und damit mehr Speicher liefert als so mancher Laptop. Wer mit 8K-Video oder RAW-Bursts um sich schießt, darf sich freuen: Mit bis zu 1800 MB/s beim Lesen und 1700 MB/s beim Schreiben ist die Karte nicht nur riesig, sondern auch rasend schnell. Dank VPG-400-Zertifizierung läuft die Videoaufnahme stabil mit 400 MB/s – perfekt für lange Drehs ohne Frame-Drops. Ein Kraftpaket im Taschenformat – das allerdings mit 1.200 Euro auch den Preis so manches Kamerabodys knackt. Aber hey, viele Gigabyte auf wenig Raum haben eben ihren Preis.

Weitere Informationen zur Speicherkarte gibt es hier auf der Herstellerseite: https://www.sony.de/electronics/sd-karten/cea-m960t-cea-m1920t