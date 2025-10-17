„sounds like adventure“

FUJIFILM instax™ präsentiert die neue instax mini LiPlay+™ Hybrid-Sofortbildkamera

Mit der instax mini LiPlay+™ bringt FUJIFILM instax™ eine neue hybride Sofortbildkamera auf den Markt. Sie baut auf dem beliebten Schwestermodell instax mini LiPlay™ auf und bietet viele Verbesserungen, neue Funktionen und ein stilvolles Design.

Mit der instax mini LiPlay+™ erweitert FUJIFILM das Segment um ein innovatives Modell, das sich mit brandneuen Funktionen von bisherigen Sofortbildkameras deutlich abhebt. Das neue Schwestermodell der instax mini LiPlay™ ist die erste Sofortbildkamera von FUJIFILM, die über zwei Objektive verfügt: ein Front-Objektiv und ein separates Weitwinkel-Selfie- Objektiv auf der Rückseite der Kamera.

Design, das auffällt

Das schlanke, rechteckige Gehäuse mit strukturierter Oberfläche macht die instax mini LiPlay+™ zu einem echten Eyecatcher. Sie verbindet Eleganz mit Funktionalität und liegt dank der griffigen Textur sicher in der Hand. Erhältlich ist sie in den Farben „Sand Beige“ und „Midnight Blue“, jeweils veredelt mit einem glänzenden Objektivring.

Selfies, Gruppenaufnahmen und neue Perspektiven

Dank des Weitwinkel-Selfie-Objektivs über dem großen rückseitigen LCD-Display gelingen Selfies einfacher als je zuvor – ob alleine oder mit Freunden. Damit öffnet die neue instax mini LiPlay+™ völlig neue Möglichkeiten für spontane Momentaufnahmen.

Ein Sofortbild – zwei Geschichten

Eine weitere Neuheit ist der Layered Photo Modus, bei dem zwei Aufnahmen auf einem einzigen instax™ Sofortbild kombiniert werden können. So lässt sich etwa ein mit dem rückseitigen Objektiv aufgenommenes Selfie mit einer Landschaftsaufnahme des Front-Objektivs verbinden. Vier verschiedene Vorlagen stehen dafür zur Verfügung. Jedes instax™ Sofortbild erzählt damit nicht nur eine, sondern gleich zwei Geschichten.

Kreativität im Fokus

Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen sieben neue Filter, darunter Sepia, Monochrome, Lebendig, Poster und Fischauge. Darüber hinaus können über die zugehörige instax mini LiPlay+™ App mehr als 80 Rahmen ausgewählt oder eigene Designs erstellt und direkt auf der instax mini LiPlay+™ gespeichert werden.

Sofortbilder mit Ton

Mit instax Sound Print™ lassen sich dreisekündige Audioaufnahmen festhalten, die über einen auf dem Sofortbild aufgedruckten QR-Code jederzeit abrufbar sind. Das instax Sound Album™ wiederum verwandelt Sofortbilder in animierte Videos mit Sound – wahlweise direkt im Moment aufgenommen oder nachträglich aus der Galerie hinzugefügt. Über die App können Audiodateien gespeichert, mit Sofortbildern kombiniert und durch einen QR-Code immer wieder abrufbar gemacht werden: für bis zu zwei Jahre.

Technische Ausstattung

Die instax mini LiPlay+™ überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre technische Ausstattung. Der große 3-Zoll-LCD-Bildschirm ermöglicht die Auswahl der besten Aufnahmen vor dem Druck. Wie alle Hybrid-Sofortbildkameras von FUJIFILM kann sie zudem als praktischer Smartphonedrucker genutzt werden, sodass auch Aufnahmen vom Smartphone direkt als Sofortbild ausgedruckt werden können. Über die instax mini LiPlay+™ App steht außerdem die Remote-View-Funktion zur Verfügung, mit der sich instax™ Bilder bequem über das Smartphone aufnehmen lassen. Der interne Speicher bietet Platz für rund 45 Aufnahmen und lässt sich bei Bedarf mit einer microSD-Karte beliebig erweitern.

Neuer instax™ mini Film: „Soft Glitter“

Parallel zur neuen instax mini LiPlay+™ Hybrid-Sofortbildkamera bringt FUJIFILM den neuen instax™ mini Film „Soft Glitter“ auf den Markt. Der dezente, glitzernde Rahmen setzt Sofortbilder stilvoll in Szene und macht sie zu einem echten Hingucker.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue instax mini LiPlay+™ Hybrid-Sofortbildkamera ist ab dem 30. Oktober 2025 in den Farben „Sand Beige“ und „Midnight Blue“ für 219,99 € (UVP) im Handel erhältlich. Ergänzend wird eine passende Kameratasche für 34,99 € (UVP) angeboten. Der neue instax™ mini Film „Soft Glitter“ wird für 11,99 € (UVP) erhältlich sein.

Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax. de/