Jeder Fotograf kennt die Frage: Festbrennweite oder Zoom? Beide Wege führen zu beeindruckenden Bildern, formen den eigenen Stil jedoch auf ganz unterschiedliche Weise.

Eine Festbrennweite zwingt Sie, sich zu bewegen, die Szene aktiv zu gestalten und den Abstand sowie den Blickwinkel bewusst zu wählen. So trainieren Sie Ihr fotografisches Auge und profitieren von hohen Lichtstärken mit großen Blendenöffnungen, einer sehr guten Abbildungsleistung und dem wunderbar weichen Bokeh, das Motive vom Hintergrund trennt.

Ein Zoomobjektiv hingegen schenkt Ihnen Flexibilität. Ein Dreh am Zoomring genügt, und Sie wechseln die Brennweite. Das ist ideal, wenn Sie in Bewegung sind, bei wechselnden Distanzen arbeiten oder keine Zeit für einen Objektivwechsel bleibt. Ob auf Reisen, bei Reportagen oder in der Naturfotografie: Mit einem Zoom verpassen Sie keinen Moment, weil Sie jederzeit schnell reagieren können.