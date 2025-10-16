Mit über 100 Ausstellern, kreativen Erlebnisflächen, starken Marken und prominenten Gästen feierte die Imaging World ein fulminantes Debüt – und kündigt bereits die Fortsetzung an. photoscala war vor Ort dabei und hat sich das neue Konzept der Ringfoto angesehen.

Mit der Imaging World 2025 hat in diesem Jahr eine neue Verbrauchermesse für Fotografie, Videografie und Content Creation ihre Premiere gefeiert – und das mit großem Erfolg. Drei Tage lang wurde Nürnberg zum Treffpunkt der Imaging-Branche. Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Innovationen zu informieren, Produkte zu testen und sich mit anderen Kreativen auszutauschen

„Endlich wieder eine richtige Fotomesse“ – dieser Satz war auf der Imaging World 2025 in Nürnberg häufiger zu hören. Vom 10. bis 12. Oktober wurde das Messezentrum zum Hotspot der Foto-, Video- und Content-Creation-Szene. Veranstaltet von der RINGFOTO GmbH & Co. KG, setzte das neue Messeformat Maßstäbe: rund 15.000 Besucher, über 600 Fachhändler und mehr als 100 Aussteller trafen auf innovative Produkte, spannende Talks und emotionale Momente.

Erlebnis statt Ausstellung

Im Mittelpunkt stand nicht das klassische Messeformat, sondern ein kreatives Festival-Erlebnis. In thematisch inszenierten Playgrounds konnten Besucher neueste Kameras, Objektive, Drohnen und Zubehör live ausprobieren. Mehr als 900 Teilnehmer nutzten die praxisnahen Workshops, in denen Profis ihr Wissen direkt vermittelten.

Ein weiteres Highlight war das Aftershow-Konzert mit Leony, Felix Jaehn und Avaion – ein Event, das die emotionale Dimension von Fotografie eindrucksvoll unterstrich.

Bühne für Kreative und Branchenexperten

Das Programm auf der Main Stage war ebenso vielfältig wie hochkarätig. Transition-Videostar Nikolai Savic traf auf bekannte Fotografen wie Thomas Adorff, Martin Krolop, Felix Rachor, Thomas B. Jones, Sasan Amir und Kathrin Schafbauer und vielen mehr. In verschiedenen Panels diskutierten Vertreter von Leica, Fujifilm, Fotoprofi und weitere Experten wie Nikolai Savic, Martin Krolop, J. Konrad Schmidt, Ines Thomsen, Thomas B. Jones und Thomas K über Techniktrends, Geschäftsmodelle, soziale Medien, Content Creation und die Zukunft der Branche. Moderiert wurde das Bühnenprogramm von Ben Lorenz, Chefredakteur von CHIP FOTO-VIDEO und photoscala sowie Patrice Bouédibéla.

Emotional wurde es unter anderem beim Talk zwischen Schauspieler und Fotograf Armin Rohde und Moderator Patrice Bouédibéla, ebenso wie beim Gespräch über moderne Aktfotografie mit Playboy-Chefredakteur Florian Boitin und Fotograf Sacha Höchstetter.

Parallel fanden während des Foto-Festivals im „Influencer Dome“ zusätzliche Talks und Sessions statt – speziell zugeschnitten auf Content Creator und jüngere Zielgruppen.

Glanzlichter und Auszeichnungen

Ein Höhepunkt war die feierliche Verleihung der TIPA Awards am Freitagabend – ein glanzvoller Abend vor über 800 Gästen, der die Innovationskraft der Branche sichtbar machte.

Starker Auftritt des Fachhandels

Im B2B-Bereich präsentierte sich die Branche zukunftsorientiert: Voigtländer stellte sein neues Fernglassortiment vor (8×25 bis 10×42), Ringfoto führte mit alfo.essentials eine neue Eigenmarke ein. Geschäftsführer Thilo Röhrig zeigte sich überzeugt: „Die Resonanz auf unser Event war überwältigend und es freut uns natürlich, dass unser Konzept aufgegangen ist“

Fortsetzung folgt

Nach dem erfolgreichen Debüt wird bereits die Fortsetzung 2026 vorbereitet. Weitere Details will Ringfoto in Kürze bekannt geben – fest steht aber schon jetzt: Die Imaging World ist gekommen, um zu bleiben.