Abos gibt es inzwischen für fast alles – von der Sitzheizung im Auto bis zum nächsten Streamingdienst. Nun steigt auch Epson in das Modell ein und bietet mit ReadyPrint Photo ein Tinten-Abonnement speziell für Fotografen an. Der Dienst richtet sich an Nutzer der Fotodrucker SureColor P700 und P900 und ist ab sofort in Deutschland verfügbar.

Statt selbst Tinten nachzubestellen, erhalten Abonnenten Verbrauchsmaterial automatisch auf Basis des tatsächlichen Bedarfs. Die Abrechnung erfolgt über flexible Seitenkontingente, wobei nicht genutzte Druckvolumen bis zu drei Monate lang übertragbar sind. Epson verspricht bis zu 30 Prozent Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf.

Die Preisgestaltung orientiert sich an der Seitenanzahl, nicht an der Tintenmenge – was einerseits Planungssicherheit schafft, andererseits aber für Fotografen mit besonders tintenintensiven Motiven nicht immer ideal sein dürfte. Positiv ist die Integration von automatischen Wartungshinweisen, um Ausfälle bei wichtigen Aufträgen zu vermeiden.

ReadyPrint Photo ist zunächst über den Epson Subscription Hub in Deutschland erhältlich. Weitere Länder sollen folgen. Wie sich das Abo-Modell in der Praxis schlägt, dürfte vor allem davon abhängen, wie konstant der monatliche Druckbedarf ausfällt – und wie viel Vertrauen professionelle Anwender in automatisierte Versorgungsketten setzen.

Preise für das Abo beginnen bei 10 Euro pro Monat für 10 Seiten mit dem SC-P900 und 15 Euro pro Monat für 10 Seiten mit dem SC-P700.

Weitere Informationen zum Epson Print Abo gibt es auch hier: https://www.epson.de/de_DE/readyprint/photo-ink-subscription

