Abos gibt es inzwischen für fast alles – von der Sitzheizung im Auto bis zum nächsten Streamingdienst. Nun steigt auch Epson in das Modell ein und bietet mit ReadyPrint Photo ein Tinten-Abonnement speziell für Fotografen an. Der Dienst richtet sich an Nutzer der Fotodrucker SureColor P700 und P900 und ist ab sofort in Deutschland verfügbar.
Statt selbst Tinten nachzubestellen, erhalten Abonnenten Verbrauchsmaterial automatisch auf Basis des tatsächlichen Bedarfs. Die Abrechnung erfolgt über flexible Seitenkontingente, wobei nicht genutzte Druckvolumen bis zu drei Monate lang übertragbar sind. Epson verspricht bis zu 30 Prozent Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf.
Die Preisgestaltung orientiert sich an der Seitenanzahl, nicht an der Tintenmenge – was einerseits Planungssicherheit schafft, andererseits aber für Fotografen mit besonders tintenintensiven Motiven nicht immer ideal sein dürfte. Positiv ist die Integration von automatischen Wartungshinweisen, um Ausfälle bei wichtigen Aufträgen zu vermeiden.
ReadyPrint Photo ist zunächst über den Epson Subscription Hub in Deutschland erhältlich. Weitere Länder sollen folgen. Wie sich das Abo-Modell in der Praxis schlägt, dürfte vor allem davon abhängen, wie konstant der monatliche Druckbedarf ausfällt – und wie viel Vertrauen professionelle Anwender in automatisierte Versorgungsketten setzen.
Preise für das Abo beginnen bei 10 Euro pro Monat für 10 Seiten mit dem SC-P900 und 15 Euro pro Monat für 10 Seiten mit dem SC-P700.
Weitere Informationen zum Epson Print Abo gibt es auch hier: https://www.epson.de/de_DE/readyprint/photo-ink-subscription
Pressemitteilung EPSON:
ReadyPrint Photo: Tinten-Abo für Fotografinnen und Fotografen
Düsseldorf, 14. Oktober 2025 – Epson erweitert mit „ReadyPrint Photo“ sein Angebot an Abonnementdiensten für Tinten. „ReadyPrint Photo“ wurde für professionelle Fotograf:innen entwickelt, die ihre Tintenkosten und den Aufwand zur Beschaffung von Tinte senken möchten. Der neue Abo-Dienst ist mit den Fotodruckern SureColor P700 und P900 von Epson nutzbar und in Deutschland ab sofort über den Epson Subscription Hub verfügbar. Es ist geplant, den Service auf weitere Regionen auszuweiten.
Anwender:innen profitieren bei „ReadyPrint Photo“ von flexiblen Seitenkontingenten, die sich schnell an wechselnde Ansprüche anpassen lassen. Nicht genutzte Seiten werden dabei bis zu drei Monate lang übertragen, sodass sich „ReadyPrint Photo“ nach den monatlichen Aufträgen richtet und nicht umgekehrt. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Fotograf:innen sich ganz auf ihre kreative Arbeit konzentrieren können, ohne sich um den Tintenstand ihres Druckers sorgen zu müssen. Zugleich bietet der Abo-Dienst eine transparente Preisgestaltung und Ersparnisse von bis zu 30 Prozent bei Tintenkosten.
„‚ReadyPrint Photo‘ steht für das Engagement von Epson, Fotografen und Fotografinnen bei ihrer kreativen Arbeit zu unterstützen, indem wir ihnen durch dieses Abo-System eine sehr einfache Möglichkeit bieten, den Tintenstand ihres Druckers im Blick zu behalten und außerdem noch Kosten zu senken“, so Fabien Nicol, Epson Europe.
„Wir wissen, dass im Fotomarkt ein zuverlässig gutes Druckergebnis unerlässlich ist, und dank dieses Abo-Dienstes von Epson schaffen wir für alle Fotograf:innen die besten Voraussetzungen, mit ihrer kreativen Arbeit erfolgreich zu sein.“
Wichtige Produktmerkmale von „ReadyPrint Photo“:
- Dank automatischer Tintenlieferungen auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs machen sich Abonnent:innen keine Sorgen über einen Mangel an Verbrauchsmaterialien.
- Eine einfache Budgetierung der Kosten auf Grundlage einer DIN-A4-Seite verbunden mit dem tatsächlichen Tintenverbrauch sorgt für die einfache Ausgabenplanung.
- Fotograf:innen wählen aus einer Vielzahl an Seitentarifen den für sie optimal passenden Tarif aus. Ungenutzte Druckvolumen werden bis zu drei Monate lang übertragen.
Abonnent:innen erhalten zudem im Vorfeld Wartungsmeldungen. So lassen sich Wartungsintervalle zeitig planen und fallen nicht während beispielsweise wichtiger, zeitkritischer Arbeiten an.
