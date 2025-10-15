Der neue Rollei HS Freeze 1X Aufsteckblitz: Mehr Leistung und HD-Touch-Display

100 Wattsekunden Leistung, Blitzschuh für Sony oder Universal & schnelle Blitzzeiten

Norderstedt, 14.10.2025. Rollei präsentiert mit dem HS Freeze 1X den Nachfolger des bewährten HS Freeze 1s. Der neue kompakte Aufsteckblitz verbindet echte Studio-Performance mit maximaler Mobilität und überzeugt mit 100 Wattsekunden Blitzleistung, einer Abbrennzeit von bis zu 1/55.600 Sekunden und einem hochauflösenden 2,3 Zoll Touch-Display. Der HS Freeze 1X ist sowohl als universelle Version für Canon, Nikon, Fuji, Panasonic und Olympus als auch mit Sony-Blitzschuh erhältlich und richtet sich an Fotografen, die höchste Ansprüche an Leistung, Flexibilität und Bedienkomfort stellen.

Der HS Freeze 1X vereint die Leistung eines Studioblitzes mit der Mobilität eines Aufsteckblitzes. Mit 100 Wattsekunden Blitzleistung und einem Leitzahlbereich bis 60 liefert er auch bei schwierigen Lichtverhältnissen professionelle Ergebnisse. Der manuell sowie automatisch einstellbare Zoombereich von 28 bis 105 Millimeter und die runde Blitzröhre sorgen für natürliches, gleichmäßiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von bis zu 120 Grad – ideal für authentische Farben und ausdrucksstarke Schattenverläufe.

Im Freeze-Modus erreicht der HS Freeze 1X eine extrem kurze Abbrennzeit von bis zu 1/55.600 Sekunden und friert damit selbst schnellste Bewegungen gestochen scharf ein. Im Serienbildmodus sind bis zu 60 Auslösungen pro Sekunde möglich –

perfekt für Action-, Sport- und kreative Bildserien.

Das große 2,3 Zoll HD-Touch-Display mit klarer Menüführung ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung – auch im hektischen Shooting-Alltag. Die Benutzeroberfläche ist wahlweise auf Deutsch oder Englisch verfügbar und macht alle wichtigen Einstellungen sofort zugänglich. Ergänzt wird die intuitive Steuerung durch ein integriertes 3-Watt-LED-Einstelllicht mit drei Helligkeitsstufen, das mit 5.000 Kelvin Farbtemperatur und bis zu 2.100 Lux eine präzise Lichtvorschau ermöglicht.

Der HS Freeze 1X ist in zwei Varianten erhältlich: Die universale Variante verfügt über einen multikompatiblen Blitzschuh und funktioniert direkt mit Kameras von Canon, Nikon, Fuji, Panasonic und Olympus. Wer mit Sony fotografiert, hat die Wahl: Entweder die universale Variante mit einem separat erhältlichen Adapter nutzen oder direkt zur dedizierten Sony-Variante greifen, die mit integriertem Sony-Blitzschuh ausgestattet ist und ohne Adapter auskommt. Beide Versionen verfügen über einen integrierten 2,4-GHz-Funkempfänger mit Master-Modus (31 Kanäle, 6 Gruppen) und Slave-Modus (31 Kanäle, 16 Gruppen) sowie optische Slave-Auslösung (S1/S2) für maximale Vielseitigkeit.

Der wechselbare Lithium-Polymer-Akku mit 3.200 Milliamperestunden Kapazität liefert Energie für bis zu 480 Auslösungen bei voller Leistung und sorgt für zuverlässige Performance auch bei längeren Shootings. Der motorisierte Zoom und der neigbare Blitzkopf ermöglichen präzise Lichtanpassungen, während das neue Quick-Freeze-Mount-System einen werkzeuglosen Wechsel von Lichtformern in Sekunden ermöglicht.

Der HS Freeze 1X unterstützt vielseitige Blitzmodi wie TTL für perfekte Automatikbelichtung, manuellen Modus für präzise Kontrolle, HSS für kreative Offenblenden bei Sonnenlicht sowie Stroboskop-Funktionen. Die Synchronisation erfolgt wahlweise normal, über HSS oder über ersten und zweiten Verschlussvorhang.

Für noch mehr Flexibilität bietet Rollei passendes Zubehör: Der Ersatz-Akku für HS Freeze 1X (49,99 Euro UVP) sorgt für zusätzliche Akku-Power bei längeren Shootings. Die neue Bounce-Karte für HS Freeze 1X / Q1 (12,99 Euro UVP) ermöglicht sanfte Ausleuchtung für natürliche Farben, beinhaltet Farbfolien für stimmungsvolle Looks und lässt sich dank Quick-Freeze-Mount schnell und sicher montieren. Darüber hinaus ist der HS Freeze 1X auch mit dem bewährten Zubehör des Vorgängermodells 1s kompatibel, darunter Adapter, Softball, Reflektor und Softbox – für maximale Kreativität und Investitionssicherheit.

Preis und Verfügbarkeit

Der HS Freeze 1X ist ab sofort für 299 Euro (UVP 349 Euro) sowohl als universelle Version als auch als Sony-Variante im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de erhältlich.