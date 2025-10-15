Vorschau: Einladung zu den schönsten Enden der Welt

Multivisionsvortrag von Top-Reisefotograf Michael Runkel nimmt das Publikum der FOTOTAGEkompakt am 22. November 2025 im Pirmasenser Kulturzentrum Forum ALTE POST mit auf eine besondere Reise rund um die Erde

630 Menschen waren bisher im All, doch es gibt nur etwa 380 Menschen, die schon jedes Land der Welt besucht haben. Der Nürnberger Reisefotograf Michael Runkel gehört zu ihnen – und er ist zu Gast beim traditionsreichen Foto-Event FOTOTAGEkompakt, das am 22. und 23. November 2025 in Pirmasens stattfindet. Im Kulturzentrum Forum ALTE POST zeigt er am 22. September um 16.00 Uhr in seiner Multivisionsshow „Eine Reise zu den Enden der Welt“ außergewöhnliche Aufnahmen von den entlegensten Orten der Erde. Ergänzend dazu beleuchtet er außerdem die zahlreichen globalen Herausforderungen unserer Umwelt und wie diese bereits jetzt in verschiedenster Weise auf das Leben der Menschen einwirken.

Der Besuch der Multivisionsshow von Michael Runkel ist über das Tagesticket für den 22. September 2025 zum Preis von 25 Euro möglich; ein Kombiticket für beide Tage kostet 40 Euro. Erhältlich sind Tickets im Forum ALTE POST, Poststraße 2, telefonisch unter 06331 2392716 oder per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de sowie via www.ticket-regional.de. Je nach Verfügbarkeit kann man Karten auch an der Tageskasse kaufen, es empfiehlt sich allerdings, den Vorverkauf zu nutzen.

Zu weiteren Multivisionsshows am 22. September laden Hartmut Eckstein („Eintauchen in faszinierende Welten bunter Felsen, malerischer Weiher, wilder Wälder der Südwestpfalz“, 10.30 Uhr), Thomas B. Jones („Zwischen Rum und Riffs – Eine fotografische Reise durch Kubas Metal-Szene“, 12.00 Uhr) und Beate Oswald („Meine tierischen Abenteuer: Kanada – Island – Mongolei“, 13.30 Uhr) ein. Den Abschluss des Abends bildet „TERRA“ von und mit Michael Martin um 19.30 Uhr zum gesonderten Eintrittspreis von 34 Euro.

Weiterführende Informationen zu allen Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops rund um die FOTOTAGEkompakt finden sich unter https://pirmasenser-fototage.de.

Vita Michael Runkel

Michael Runkel aus Regensburg ist freiberuflicher und kommerzieller Reisefotograf. Seine Bilder wurden weltweit in Reiseführern, Zeitungen, Zeitschriften und verschiedenen Multimedia-Publikationen veröffentlicht, darunter New York Times, National Geographic Traveller, Condé Nast Traveler, Lonely Planet, Rough Guides und Penguin Books. Er hat alle 193 UN-Länder bereist und fotografiert; von 1.301 Regionen und Provinzen weltweit hat er 1.269 besucht und gilt derzeit als der zweitmeistgereiste Mensch der Welt. Mit seiner Kamera hat er abenteuerliche Naturziele wie den Nordpol und die Danakil-Senke in Äthiopien sowie selten besuchte Völker in den entlegensten Winkeln der Welt festgehalten. Seine Fotosammlung umfasst über 3,5 Millionen Bilder von Reisezielen, Menschen, traditionellen Lebensweisen, historischen und archäologischen Stätten sowie ausführliche Reportagen über Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum, Flora und Fauna und malerische Landschaften. Daneben hat er sich auch auf UNESCO-Welterbestätten spezialisiert; seine Sammlung mit über 900 Aufnahmen ist eine der umfangreichsten ihrer Art. 2018 veröffentlichte Michael Runkel sein erstes Buch, „Meine Reisen an die Enden der Welt“.