Weihnachten rückt langsam näher – und wir haben eine Rabattaktion entdeckt, die bei dem ein oder anderen auf Interesse stoßen könnte: Canon startete kürzlich eine Rabattaktion für den Zoemini 2 im limitierten Disney-Design. Der mobile Fotodrucker in der „Alles steht Kopf“-Edition ist bis zum 6. November 2025 bei Amazon mit 30 Prozent Preisnachlass erhältlich. Käufer müssen dazu beim Bestellvorgang den Rabattcode ZOEMINI30 eingeben.

Die Sonderedition basiert auf dem kompakten Canon Zoemini 2, der Bilder direkt vom Smartphone via Bluetooth auf ZINK™-Fotopapier druckt – ganz ohne Tinte. Mit seinem integrierten Akku und dem schlanken Format eignet sich das Gerät vor allem für den Einsatz unterwegs. Weitere Informationen zum Gerät bietet die Produktnews zum Fotodrucker auf PhotoScala.

Die Rabattaktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Pressemitteilung Canon: