Weihnachten rückt langsam näher – und wir haben eine Rabattaktion entdeckt, die bei dem ein oder anderen auf Interesse stoßen könnte: Canon startete kürzlich eine Rabattaktion für den Zoemini 2 im limitierten Disney-Design. Der mobile Fotodrucker in der „Alles steht Kopf“-Edition ist bis zum 6. November 2025 bei Amazon mit 30 Prozent Preisnachlass erhältlich. Käufer müssen dazu beim Bestellvorgang den Rabattcode ZOEMINI30 eingeben.
Die Sonderedition basiert auf dem kompakten Canon Zoemini 2, der Bilder direkt vom Smartphone via Bluetooth auf ZINK™-Fotopapier druckt – ganz ohne Tinte. Mit seinem integrierten Akku und dem schlanken Format eignet sich das Gerät vor allem für den Einsatz unterwegs. Weitere Informationen zum Gerät bietet die Produktnews zum Fotodrucker auf PhotoScala.
Die Rabattaktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.
Pressemitteilung Canon:
Jetzt 30% Rabatt sichern! Der Canon Smartphonedrucker im Disney-Design
Sichere dir die limitierte Edition
Canon Zoemini 2 Disney Edition – Jetzt mit 30% Rabatt!
Halte deine schönsten Momente fest mit dem mobilen Fotodrucker im verspielten Alles steht Kopf-Design. Ideal als Geschenk, Sammlerstück oder für dich selbst!
Highlights:
- Exklusives Disney-Design
- Kabelloser Druck via Bluetooth
- ZINK™ Fotopapier – ganz ohne Tinte
- Kompakt & perfekt für unterwegs
Mit dem Rabatt Code ZOEMINI30, erhältst du vom 14.10.2025 bis 06.11.2025 bei Amazon 30% Rabatt auf die Canon Zoemini 2 Disney Edition.
