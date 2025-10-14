Panasonic bringt eine neue Farbvariante seiner spiegellosen Vollformatkamera LUMIX S9 auf den Markt. Die Ausführung Titanium Gold ist auf 200 Exemplare begrenzt und soll ab dem 16. Oktober 2025 zu einem Preis von 1.399 Euro (UVP) im Panasonic Store erhältlich sein.

Die Kamera erhält mit der neuen Variante ein Gehäusefinish in metallischem Goldton, das in einem mehrschichtigen Lackierverfahren entsteht. Zum Lieferumfang gehören ein Kameragurt aus Titan und Leder, mehrere LUMIX-Sticker sowie eine kurze Grußbotschaft des Designers.

Technisch bleibt die Titanium-Gold-Version unverändert. Die LUMIX S9 verfügt über einen 24,2-Megapixel-Vollformatsensor, Phasen-Autofokus und eine 5-Achsen-Bildstabilisierung. Sie ist Teil von Panasonics spiegellosem S-System und richtet sich an Anwender, die Wert auf kompaktes Design und mobile Arbeitsweise legen.

Pressemitteilung Panasonic: