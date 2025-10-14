Panasonic bringt eine neue Farbvariante seiner spiegellosen Vollformatkamera LUMIX S9 auf den Markt. Die Ausführung Titanium Gold ist auf 200 Exemplare begrenzt und soll ab dem 16. Oktober 2025 zu einem Preis von 1.399 Euro (UVP) im Panasonic Store erhältlich sein.
Die Kamera erhält mit der neuen Variante ein Gehäusefinish in metallischem Goldton, das in einem mehrschichtigen Lackierverfahren entsteht. Zum Lieferumfang gehören ein Kameragurt aus Titan und Leder, mehrere LUMIX-Sticker sowie eine kurze Grußbotschaft des Designers.
Technisch bleibt die Titanium-Gold-Version unverändert. Die LUMIX S9 verfügt über einen 24,2-Megapixel-Vollformatsensor, Phasen-Autofokus und eine 5-Achsen-Bildstabilisierung. Sie ist Teil von Panasonics spiegellosem S-System und richtet sich an Anwender, die Wert auf kompaktes Design und mobile Arbeitsweise legen.
Einen ausführlichen Testbericht zur LUMIX S9 mit Labor- und Praxisergebnissen finden Sie hier:
Panasonic Lumix DC-S9 – kompakt und farbenfroh
Pressemitteilung Panasonic:
Goldene Zeiten für Content Creator: Panasonic präsentiert LUMIX S9 in Titanium Gold
Panasonic bringt die heiß begehrte LUMIX S9 in der exklusiven Farbvariante Titanium Gold in einer limitierten Auflage von nur 200 Stück nach Europa. Ab dem 16. Oktober sind exakt 200 Exemplare der LUMIX S9 Titanium Gold Edition exklusiv im Panasonic Shop erhältlich. Die Sonderedition enthält exklusive Extras, die bei anderen Farbvarianten nicht enthalten sind: ein hochwertiger Kameragurt aus Titan und braunem Leder, limitierte LUMIX Sticker sowie eine persönliche Dankesbotschaft des Designers.
Die edle Titanium-Gold-Oberfläche der S9 ist das Ergebnis intensiver Tests und eines präzise abgestimmten Dreischicht-Lackverfahrens. Anders als herkömmliche Metallic-Beschichtungen, bei denen Metallpartikel in die Farbe gemischt werden, beginnt die S9 mit einer tiefschwarzen Grundierung für maximale Reflexion. Eine zweite, spiegelglatte Schicht sorgt für Helligkeit ohne sichtbare Körnung, während eine getönte Klarlackschicht den charakteristischen Titanium-Gold-Farbton und die besondere Textur erzeugt. Das Ergebnis: ein tiefes metallisches Schimmern mit subtilen Farbnuancen, ergänzt durch dunkelbraune Akzente für ein elegantes und langlebiges Finish.
Die LUMIX S9 hat seit ihrer Markteinführung im letzten Jahr mehrere Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award 2025 und den Red Dot Design Award 2025.
Die erste kompakte Kamera der LUMIX S Serie – vereint handliches Design mit beeindruckender Bildqualität
- Kompaktes und leichtes Gehäuse mit nur ca. 403g
- Ca. 24,2 Megapixel Vollformat-CMOS-Sensor und neuester Bildprozessor für starke Performance
- Autofokus mit Echtzeit-Erkennung mit PDAF (Phase Detection Auto-Focus) für präzises Tracking
- Branchenführende Bildstabilisierungstechnologie mit 5-Achsen-Dual-I.S.:
- 6,5 Stufen
- 5 Blendenstufen Body I.S.
- Active-I.S. für verwacklungsfreie Aufnahmen beim Gehen
- Perspektivkorrektur und „High“-Modus in der elektronischen Stabilisierung (Video) für besonders ruhige Aufnahmen
- MP4 Lite: Smartphone-optimierter Open Gate Videomodus
- Flexibles Klappdisplay für kreative Perspektiven
LUMIX Lab App für mühelose Verbindung
- Schneller Transfer von Fotos und Videos auf das Smartphone
- Individuelle LUTs erstellen und übertragen – für persönliche Farblooks
- LUTs von bekannten Künstlern direkt in der App verfügbar
- Schnelles Bearbeiten von MP4 Lite-Videos für Social Media
- Kostenlose App für iOS – sofort einsatzbereit und einfach zu bedienen
REAL TIME LUT für kreative Freiheit
- Individuell anpassbare LUT-Dateien direkt in der Kamera nutzbar
- Spezielle LUT-Taste für schnellen Zugriff
- Neue Funktionen wie Deckkraftregelung und Körnungseffekt für noch mehr kreative Möglichkeiten
- Kostenlose App für iOS und Android – ideal zur Erweiterung der kreativen Möglichkeiten
Preise und Verfügbarkeit
Die LUMIX S9 in Titanium Gold ist ab dem 16. Oktober in einer limitierten Auflage von nur 200 Stück für 1.399,- € (UVP) exklusiv im Panasonic Shop erhältlich.
Aktuelle Kommentare