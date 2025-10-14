Sony hat im Oktober 2025 ein umfangreiches Update für seine Monitor & Control App veröffentlicht. Die neue Version erweitert die Kompatibilität mit zahlreichen Kameras, verbessert die Überwachungsfunktionen und führt zusätzliche Werkzeuge für ein effizienteres Arbeiten im Studio und am Set ein. Das Update ist ab sofort verfügbar und unterstützt sowohl Mac als auch mobile Geräte.
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Möglichkeit, bis zu 20 Kameras gleichzeitig zu überwachen, sowie neue Optionen für Smartphone-Cropping, Framing und die Zuweisung von Clip-Flags in Echtzeit. Darüber hinaus bietet die App jetzt eine SnapShot-Funktion zur Aufzeichnung von Aufnahmedaten mit Live-View-Bildern und eine verbesserte HDMI/UVC-Überwachung in hoher Auflösung. Auch Funktionen wie Fokuskarte im Bild-in-Bild-Modus, horizontale Spiegelung oder Vollbildanzeige im Hochformat sind neu hinzugekommen.
Mit diesen Erweiterungen stärkt Sony die App als zentrale Plattform für Kamerasteuerung und Monitoring – von Cine-Produktionen bis hin zu professionellen Foto-Workflows.
Pressemitteilung Sony:
Monitor & Control App erweitert Funktionen mit umfangreichem Software-Update
Sony veröffentlichte ein umfangreiches Update für die Monitor & Control-
Zu den wichtigsten Updates zählen:
- Ab sofort für Mac¹ verfügbar – Überwachung und Steuerung der Kamera auf einem großen PC-Bildschirm.
Kompatible Kameras: BURANO, FX6, FX3, FX3A, FX30, FX2, PXW-Z300, PXW-Z200/HXR-NX800, α1, α1 II, α9 III, α7R V, α7S III, α7 IV, ZV-E1
- Überwachung von bis zu 20 Kameras gleichzeitig ².
Kompatible Kameras: BURANO, FX6, FX3, FX3A, FX30, FX2, PXW-Z300, PXW-Z200/HXR-NX800, a1, α1 II, Α9 III, α7R V, α7S III, α7 IV, ZV-E1
- Smartphone-Cropping und Framing – Einfaches mobiles Anpassen Kompatible Kameras: FX3, FX3A, FX30, PXW-Z300, PXW-Z200/HXR-NX800
- Schnappschussfunktion – Aufzeichnung der Aufnahmedaten zusammen mit Live-View-Bildern (kostenpflichtig verfügbar).
Kompatible Kameras: BURANO, FX6, FX3, FX3A, FX30, FX2, PXW-Z300, PXW-Z200/HXR-NX800, α1, α1 II, α9 III, α7R V, α7S III, α7 IV, ZV-E1
- Hochauflösende HDMI/UVC-Überwachung 4 — Verbesserte Klarheit für die Live-Überwachung (kostenpflichtig verfügbar³).
Kompatible Kameras: BURANO, FX6, FX3, FX3A, FX30, FX2, PXW-Z300, PXW-Z200/HXR-NX800, α1, α1 II, α9 III, α7R V, α7 IV, α7S III, ZV-E1
- Zuweisung von Clip-Flags – Markierung der Aufnahmen während der Aufnahme in Echtzeit mit OK-/NG-/KEEP-Flags.
- Fokus-Karte im Bild-in-Bild-Modus – Vereinfachte Überprüfung des kritischen Fokus.
- Horizontale Spiegelung der Live-Ansicht – Praktisch für alternative Aufnahmeperspektiven.
- Vollbild-Vertikalüberwachung – Maximaler Bildschirmplatz während der vertikalen Live-View-Aufnahme.
Dieses Update bietet mehr Flexibilität, Effizienz und Kontrolle unabhängig des Monitorings im Studio oder vor Ort.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu Monitor & Control finden Sie hier.
