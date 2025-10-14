Sony hat im Oktober 2025 ein umfangreiches Update für seine Monitor & Control App veröffentlicht. Die neue Version erweitert die Kompatibilität mit zahlreichen Kameras, verbessert die Überwachungsfunktionen und führt zusätzliche Werkzeuge für ein effizienteres Arbeiten im Studio und am Set ein. Das Update ist ab sofort verfügbar und unterstützt sowohl Mac als auch mobile Geräte.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Möglichkeit, bis zu 20 Kameras gleichzeitig zu überwachen, sowie neue Optionen für Smartphone-Cropping, Framing und die Zuweisung von Clip-Flags in Echtzeit. Darüber hinaus bietet die App jetzt eine SnapShot-Funktion zur Aufzeichnung von Aufnahmedaten mit Live-View-Bildern und eine verbesserte HDMI/UVC-Überwachung in hoher Auflösung. Auch Funktionen wie Fokuskarte im Bild-in-Bild-Modus, horizontale Spiegelung oder Vollbildanzeige im Hochformat sind neu hinzugekommen.

Mit diesen Erweiterungen stärkt Sony die App als zentrale Plattform für Kamerasteuerung und Monitoring – von Cine-Produktionen bis hin zu professionellen Foto-Workflows.

Pressemitteilung Sony: