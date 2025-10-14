Mit Winterland – The Colors of Snow legt der französische Fotograf Christophe Jacrot im teNeues Verlag einen Bildband vor, der die Magie des Winters in all seinen Facetten einfängt. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „Winterland – The Colors of Snow“ erschien am 7. Oktober 2025 ein querformatiger Hardcover-Band, der auf 208 Seiten und mit rund 180 Fotografien die Vielfalt winterlicher Landschaften und Szenen zeigt. Jacrot, bekannt für seine poetische Annäherung an Naturphänomene, verbindet atmosphärische Kompositionen mit einer feinen Beobachtungsgabe für Details. Texte beschränken sich auf kurze Kapiteleinleitungen in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie ein Nachwort – im Zentrum stehen die Fotografien selbst.

Winterfarben zwischen Stille und Bewegung

Der Band gliedert sich in Kapitel, die jeweils nach Farben benannt sind. So entstehen eigene Serien, in denen sich die dominierende Farbe Weiß mit subtilen Nuancen mischt – etwa das warme Orange von Laternen im Schneesturm, das tiefe Blau der Dämmerung oder das Schwarz von Bäumen und Bergen, die sich gegen die Helligkeit absetzen.

Jacrot arbeitet mit ganz unterschiedlichen fotografischen Mitteln: Einige Aufnahmen sind als Langzeitbelichtungen angelegt, die dem Schneefall eine meditative Ruhe verleihen. Andere sind mit kurzen Belichtungszeiten aufgenommen und bannen die Dynamik fallender Flocken oder spielender Tiere in scharfen, kontrastreichen Bildern. So entstehen Szenen, die gleichermaßen von Gelassenheit wie von Lebendigkeit geprägt sind.

Die Bildauswahl reicht von großformatigen Bergpanoramen, in denen Häuser und Wege erst auf den zweiten Blick erkennbar sind, bis zu intimen Momenten von Passanten, die sich durch dichtes Schneetreiben bewegen. Auch urbane Szenen werden eingefangen: Straßenlaternen im Schneesturm oder warme Lichtquellen, die Farbigkeit in das endlose Weiß bringen. Doppelseiten geben den Fotografien Raum zur Entfaltung, kleinere Bildstrecken sorgen für rhythmische Abwechslung.

Christophe Jacrot – von Film zur Fotografie

Christophe Jacrot, 1960 in Frankreich geboren, wandte sich nach ersten Erfolgen als Kurzfilmregisseur der Fotografie zu. In seinen Serien widmet er sich vor allem Wetterphänomenen – Regen, Schnee, Wind – und zeigt diese als künstlerische Ausdrucksformen. Mit „Winterland“ setzt er seine intensive Auseinandersetzung mit der Natur fort und verbindet sie mit einem sensiblen Gespür für Stimmungen, Licht und Atmosphäre.

Fazit

„Winterland – The Colors of Snow“ ist ein Bildband, der die ganze Vielfalt des Winters zeigt: Landschaften, Straßenszenen, Tiere und Menschen im Schnee. Jacrots Fotografien feiern die Schönheit der Vergänglichkeit und schaffen eine Atmosphäre, die zwischen Melancholie, Ruhe und leiser Freude oszilliert.

Winterland

Untertitel: The Colors of Snow

Herausgeber: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG

Fotografie: Christophe Jacrot

Erscheinungsdatum: 7. Oktober 2025

Format: 30 × 24 cm

Sprache: Deutsch / Englisch

Seiten: 208

Bilder: ca. 180 Farb-Fotografien

Bindung: Hardcover

ISBN (DE): 978-3-96171-694-4

Preis: € 65,00 | $ 80 | £ 55,00

Verlagswebseite: teNeues