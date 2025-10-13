Ein starker Neuanfang für die Fotobranche: Mit der Imaging World 2025 feierte eine neue Fotomesse ihre erfolgreiche Premiere und sorgte mit frischen Konzepten, prominenten Marken und spürbarer Aufbruchstimmung für Begeisterung. Parallel erweitert die Fotografen-Plattform Snappr ihr internationales Engagement und startet nun auch in Europa – mit Chancen und Herausforderungen für Profis. Und auch das Konsumverhalten verändert sich rasant: Der aktuelle Amazon Shopper Report zeigt, dass günstige Preise allein nicht reichen – gute Produktpräsentation und glaubwürdiger Content sind entscheidend. Die wichtigsten Imaging Business News der KW42/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW42/25

Imaging World: Premiere hat eindrucksvoll überzeugt

„Endlich wieder eine richtige Fotomesse“: Hunderte Male haben wir diesen Satz in den vergangenen Tagen gehört. Der Start der Imaging World war ein voller Erfolg und begeisterte die Branche. Und damit ist auch wohl klar: Fortsetzung folgt im kommenden Jahr.

Mit der Imaging World 2025 feierte in diesem Jahr eine völlig neue Verbrauchermesse ihre Premiere – und setzt gleich Maßstäbe. Als erste Veranstaltung dieser Art vereint sie Foto-, Video- und Content-Creation-Themen in einem einzigartigen Festivalformat, das sowohl Endverbraucher als auch Fachbesucher ansprach. Über 100 Aussteller, interaktive Erlebnis-Playgrounds und zahlreiche Side-Events machten die IMAGING WORLD zum neuen Hotspot der Imaging-Branche. Wie viele Besucher kamen? Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen gab es noch keine offiziellen Aussagen. Unsere gefühlte Besucher-Andrang-Temperaturmessung: Es könnten gut und gerne über 12.000 Fotobegeisterte an den drei Tagen gewesen sein.

Die Imaging World bot auch einen B2B-Bereich, der speziell auf den Fotofachhandel und Ringfoto-Partner zugeschnitten war. Ein besonderes Highlight war die Rückkehr der Traditionsmarke Voigtländer mit einem neuen Premium-Fernglas-Sortiment, das exklusiv über den Fotofachhandel erhältlich ist. Zudem präsentiert RINGFOTO mit der neuen Eigenmarke „alfo.essentials“ ein erweitertes Sortiment an Travel-Produkten, Audio-Equipment, Batterien und Fotozubehör – begleitet von modernen POS-Display-Lösungen, die gemeinsam mit der TH Ingolstadt entwickelt wurden.

Mehr Informationen auf ringfoto.de

Fotografen-Plattform Snappr kommt nach Europa

Die Fotografie-Plattform Snappr, in den USA und Australien bereits erfolgreich, erweitert ihren Service nach Europa. Sie ist bereits in den USA und Australien tätig.

Das Ganze funktioniert ähnlich wie Uber bei Taxifahrten: Wer einen Fotografen für einen Heiratsantrag, ein Porträtshooting oder ein Familientreffen buchen möchte, kann die App oder Website nutzen, um einen Fotografen in seiner Nähe zu finden. Das bedeutet, dass Kunden potenziell auch in letzter Minute einen Fotografen buchen können, wenn einer verfügbar ist, der den Auftrag annimmt.

Snappr hat sich auch auf die Erstellung und den Verkauf von KI-Bilder verlegt. Das Unternehmen kann KI-verbesserte Bilder generieren, die den Markenrichtlinien entsprechen sollen. Jedes KI-Bild, das das Unternehmen produziert, ist ein „Creator in the Loop“, der Kunde kauft nicht einfach nur Massen von KI-Bildern von einem Modell.

Snappr wurde 2016 in Australien gegründet und beschäftigt heute über 250 Mitarbeiter, davon 20 in einem Büro in San Francisco. Chris Moody von Foundry, einer VC-Firma, die die jüngste Serie-B-Finanzierung von Snappr geleitet hat, meint, dass „nur sehr wenige Unternehmen über die Technologie und die Ressourcen verfügen, um professionelle Fotografie in großem Maßstab anzubieten“. Viele Fotografen sehen das zusätzliche Einkommen als Ergänzung zu ihrer Haupttätigkeit.

https://www.snappr.com

Amazon Shopper Report: Temu und Shein verändern das Kaufverhalten

Mit Temu und Shein drängen zwei chinesische Plattformen in den Markt, die das Konsumverhalten grundlegend verändern. Trotzdem zeigt der aktuelle Amazon Shopper Report: Amazon bleibt das Maß der Dinge, weil Kunden mehr erwarten als nur günstige Angebote.

Wenig überraschend ist, dass die beiden neuen Player aus Fernost zwar das Kaufverhalten verändern (und durchaus Kunden für sich gewinnen). Interessant ist aber vor allem die Erkenntnis, dass der Preis zwar wichtig ist, aber nicht überzeugt, wenn der dazu passende Content nicht passt. Denn während 95 Prozent der Konsumenten, die den Preis als Haupttreiber nennen, diesen an erster Stelle sehen, sind Content-Angebote entscheidend: Die detaillierte Beschreibung, Bilder (92 Prozent) und die Review-Qualität (91 Prozent) folgen direkt dahinter. Und hier bleibt bei vielen Anbietern aus Fernost die Realität oft hinter den Erwartungen zurück.

https://t3n.de/news/billig-angriff-china-temu-shein-amazon-1711307/