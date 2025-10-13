Jetzt auch auf Deutsch: Acrobat Studio mit KI-Assistenz, Spaces & Express-Tools

Vor einigen Wochen hat Adobe Acrobat Studio vorgestellt – die neue Plattform, die Produktivität, Kreativität und KI in einer Anwendung vereint. Ab dieser Woche steht Acrobat Studio vollumfänglich auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

Mit Acrobat Studio verwandeln sich PDFs in interaktive Knowledge Hubs, sogenannte PDF Spaces. Hier lassen sich ganze Dokumentensammlungen, Webseiten oder Recherchen bündeln und gemeinsam bearbeiten. Herzstück sind anpassbare KI-Assistenten, die nicht nur Fragen beantworten, sondern Inhalte analysieren, zusammenfassen und in neue Ideen übersetzen. Diese Assistenten können komplett individuell gestaltet werden und verschiedene Rollen übernehmen, beispielsweise als „Analyst”, „Assistenz“ oder „Entertainer“, um perfekt zu einem Projekt oder Arbeitsstil zu passen.

Adobe Express – Kreativität auf Knopfdruck

Außerdem ist Adobe Express in Acrobat Studio integriert. Die benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht es den Nutzer*innen, aus den in Acrobat Studio gewonnenen Erkenntnissen mühelos Inhalte zu erstellen. Egal, ob Infografiken, Präsentationen, Social-Media-Posts oder Flyer – Adobe Express bietet eine Vielzahl an Vorlagen und kreativen Tools, um Inhalte schnell und professionell zu gestalten. Mit Funktionen wie „Text zu Bild“ und „Text zu Video“, unterstützt durch Adobe Firefly, wird kreatives Arbeiten einfacher und schneller.

Erste Einblicke in Acrobat Studio finden Sie im offiziellen Teaser, der die wichtigsten Funktionen und Einsatzmöglichkeiten zusammenfasst.

Datenschutz und Sicherheit

Bei der Nutzung von Acrobat Studio legt Adobe besonderen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit. Alle Dokumente, die in Acrobat Studio verarbeitet werden, bleiben unter strengster Verschlüsselung und in einer sicheren Umgebung. Adobe garantiert, dass die Daten der Nutzer*innen nicht ohne deren Einwilligung verarbeitet oder weitergegeben werden. Acrobat Studio entspricht den weltweit geltenden Datenschutzbestimmungen und bietet Unternehmen eine transparente Kontrolle über ihre Daten.

Verfügbarkeit und Preise

Acrobat Studio ist ab sofort auch in deutscher Sprache mit einer 7-tägigen kostenlosen Testversion verfügbar und bietet unbegrenzten Zugriff auf PDF Spaces, KI-Assistenten und Adobe Express Premium. Die Einführungspreise beginnen bei 29,99 €/Monat für Einzelpersonen und 35,99 €/Monat für Teams. Weitere Informationen finden Sie hier.