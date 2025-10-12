The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte Produkte, hat den Münchner Anbieter sendmoments.de übernommen. Der Spezialist für individuelle Karten, Fotobücher und Event-Dekoration bleibt als eigenständige Marke bestehen, wird jedoch künftig Teil des TCG-Portfolios. Mit der Akquisition stärkt TCG seine Position im europäischen Markt und baut das Geschäftsfeld „Occasion Gifting“ weiter aus.
sendmoments soll auch künftig mit dem bekannten Produktangebot und dem Fokus auf hochwertige Papeterie fortgeführt werden. Durch die Integration in die internationale Struktur von TCG profitieren Marke und Kunden von erweiterten Produktions- und Distributionsmöglichkeiten.
Nach der Übernahme von ORWO im Sommer 2025 setzt TCG damit seine Expansionsstrategie fort. Ziel ist es, das eigene Ökosystem für personalisierte Fotoprodukte und Geschenkartikel auszubauen und langfristig zu sichern.
sendmoments wurde 2010 in München gegründet und gehört zu den führenden deutschen Online-Shops für individuelle Papeterie und Fotoprodukte. The Customization Group mit Hauptsitz in Köln (Picanova GmbH) betreibt internationale Plattformen wie MEINFOTO und merchOne und liefert KI-gestützt maßgeschneiderte Print-on-Demand-Produkte an Kunden weltweit.
Pressemitteilung TCG:
The Customization Group übernimmt sendmoments.de – Stärkung im Bereich Occasion Gifting
The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte Produkte, gibt die Übernahme von sendmoments.de bekannt. Der in München gegründete Spezialist für Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration erweitert künftig das Portfolio von TCG und stärkt die Position des Unternehmens im stark wachsenden Segment „Occasion Gifting“. Mit der Integration von sendmoments sichert TCG nicht nur die Zukunft einer etablierten Marke, sondern baut auch die eigene Marktführerschaft in Europa weiter aus.
Strategische Bedeutung der Transaktion
Über sendmoments
sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt heute zu den führenden deutschen Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit einer breiten Auswahl an Designs und einer starken Kundenbasis hat sich Sendmoments als feste Größe im Markt etabliert.
