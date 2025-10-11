Kaiser Fototechnik vertreibt ab sofort zwei neue Modelle der Marke NANLITE in Europa: die runden Multifunktions-Flächenleuchten miro 30c und miro 60c. Beide Leuchten sind für Foto- und Videoproduktionen konzipiert, bei denen eine kompakte, transportable und vielseitig steuerbare Lichtquelle gefragt ist – von Porträts über Produktaufnahmen bis zu Streaming und Social Media.

Die Leuchten unterscheiden sich von klassischen rechteckigen Panels durch ihre runde Form. Das sorgt nicht nur für eine gleichmäßige Lichtverteilung, sondern auch für natürlich wirkende Reflexe in den Augen. Beide Modelle setzen auf die Nebula C4 RGBW-Light-Engine und arbeiten mit einem variablen Weißlichtbereich von 2700–7500 Kelvin, ergänzt durch eine Grün/Magenta-Korrektur von ±150. Für kreative Setups stehen 36.000 Farben, 14 Spezialeffekte und acht Gruppeneffekte zur Verfügung.

NANLITE miro 30c

Die kleinere miro 30c misst 16,7 cm im Durchmesser, wiegt rund 330 g und leistet 30 Watt. Mit 4.854 Lux bei einem Meter bei 5600 K (ohne Diffusor) liefert sie trotz kompakter Maße eine hohe Helligkeit. Die Stromversorgung erfolgt über NP-F-Akkus (ab NP-F750), USB-C PD 3.0-Adapter oder kompatible Powerbanks. Im Lieferumfang sind ein magnetischer Diffusor, USB-C-Kabel, Montagehülse und Tasche enthalten. Erhältlich ist die Leuchte in Mintblau oder Mitternachtsblau. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 139,00 Euro (inkl. MwSt.).

Mehr Infos zur 30c gibt es hier auf der Produktseite bei Kaiser Fototechnik.

NANLITE miro 60c

Die größere miro 60c bringt mit 20,8 cm Durchmesser und 740 g Gewicht die doppelte Leistung (60 Watt). Der Output beträgt bis zu 8.382 Lux bei einem Meter bei 5600 K. Für den Akkubetrieb sind zwei NP-F-Akkus vorgesehen; mit nur einem Akku wird die Helligkeit auf 50 % begrenzt. Auch hier gehören Diffusor, USB-C-Kabel, Adapterhülse und Tasche zum Lieferumfang. Die 60c ist ebenfalls in Mintblau und Mitternachtsblau erhältlich und kostet 189,00 Euro (inkl. MwSt.).

Mehr Infos zur 60c gibt es hier auf der Produktseite von Kaiser Fototechnik.

Steuerung und Bedienung

Bedient werden beide Modelle direkt am Gerät über ein Farbdisplay mit Drehregler oder per NANLINK-App via Bluetooth. Damit können mehrere Leuchten gruppiert und gemeinsam gesteuert werden. Neben regelbarem Weiß- und Farblicht stehen 14 Spezialeffekte und acht Gruppeneffekte zur Verfügung.