DxO FilmPack 8: Die führende Software für Filmemulation, jetzt mit Time-Warp-Modus und kompletter Photoshop-Integration – für analogen Look und fotografische Zeitreise

Reisen Sie mit dem neuen, eindrucksvollen Schieberegler durch die Zeit, profitieren Sie von einem optimierten Workflow und entdecken Sie fünfzehn neue Film-Renderings sowie verbesserte Optionen für Scans und Effekte.

Paris, Frankreich: DxO, das Unternehmen hinter den branchenführenden Technologien für RAW-Verarbeitung und optische Korrekturen, gibt heute die Veröffentlichung von DxO FilmPack 8 bekannt. Die neueste Version bietet zwei außergewöhnliche Funktionen: den neuen Time-Warp-Modus und die vollständige Integration in Adobe Photoshop. Damit können Fotografen die Geschichte der Fotografie interaktiv erkunden und direkt in Photoshop auf die gesamte kreative Bandbreite von FilmPack zugreifen. Neben spannenden Neuerungen bietet DxO FilmPack 8 auch fünfzehn neue analoge Filme, darunter CineStill 800T und Harman Phoenix 200 – womit sich die Gesamtzahl der Film-Renderings auf 153 erhöht. Darüber hinaus bringt die neue Software zahlreiche Highlights: eine verbesserte Filmscan-Optimierung mit Negativ-Invertierung und Tonwertkurven-Presets, 19 neue Time Machine Bilder, einen themenbasierten Webview-Browsing-Modus, vier neue von Digitalkameras inspirierte Profile und vollständig überarbeitete kreative Effekte in Hochauflösung.

„DxO FilmPack 8 ist ein weiterer Schritt unserer Mission, die Geschichte der Fotografie mit moderner digitaler Kreativität zu vereinen“, so Jean-Marc Alexia, Vice President Product Strategy bei DxO. „Wir geben Fotografen die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen und originalgetreu nachgebildete Film-Looks direkt in ihren Lieblingswerkzeugen zu nutzen – und eröffnen ihnen so neue kreative Wege für authentische, emotionale Werke.“

Der Modus Time Warp: Begeben Sie sich mit Ihren Fotos auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Fotografie

DxO FilmPack verfügt bereits über Time Machine, ein umfassendes Archiv zur Geschichte der Fotografie, das ikonische Bilder sowie die Kameras und Filmtypen vorstellt, mit denen sie aufgenommen wurden. Darauf aufbauend führt Version 8 den neuen Time Warp Modus ein, der zwei einzigartige Werkzeuge enthält, mit denen Anwender tiefer in die Vergangenheit eintauchen können. Das erste ist der Schieberegler „Zeitreise“, mit dem Fotografen eines ihrer Bilder durch alle Epochen, Filmtypen und Kameras aus 200 Jahren Fotogeschichte schicken können. So lässt sich entdecken, wie ein Bild aussehen würde, wenn es mit denselben Werkzeugen und chemischen Verfahren erstellt worden wäre, die Nicéphore Niépce und Louis Daguerre in den frühen 1800er Jahren verwendeten, bis hin zu den 35-mm-Filmen von Herstellern wie Fujifilm und Kodak im späten 20. Jahrhundert. Mit jeder Bewegung des Schiebereglers können Fotografen zeitgenössische Looks der jeweiligen Epoche erzielen, darunter Filmkorn, Farbverschiebungen und realistische Verfallseffekte – alles basierend auf den Filmtypen, die jede einzelne Ära geprägt haben. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, historisches Storytelling intuitiv in den Bearbeitungsprozess einzubringen.

Das zweite Werkzeug ist der Schieberegler „Alterungseffekt“, mit dem Sie Ihre Bilder schrittweise altern und verblassen lassen können, wobei Sie auf authentisch nachgebildete Filme und eine Vielzahl von Effekten zurückgreifen können.

Vollständige Photoshop-Integration: Schneller Zugriff, effizienter Workflow

Mit DxO FilmPack 8 ist nun die gesamte Rendering-Datenbank als integrierte Palette in Adobe Photoshop verfügbar. Dank dieses nahtlosen Zugriffs können Fotografen die wissenschaftlich entwickelten Film-Looks von DxO sofort auf Ebenen oder zusammengeführte Bilder anwenden — ohne die Software zu wechseln oder ihren Workflow zu unterbrechen.

In Verbindung mit der bestehenden Kompatibilität mit DxO PhotoLab und Adobe Lightroom Classic ist DxO FilmPack 8 jetzt vielseitiger denn je und bereichert jeden Workflow um analoge Ästhetik.

15 neue Film-Renderings von CineStill 800T bis Harman Phoenix 200

DxO FilmPack 8 bietet fünfzehn neue, sorgfältig entwickelte analoge Film-Renderings, die jeweils anhand von Messungen echter Analogfilmrollen in Laborqualität ausgearbeitet wurden. Dazu zählen CineStill 800T – ein Klassiker für filmische Aufnahmen bei wenig Licht –, Harman Phoenix 200 – ein dynamischer Neuzugang mit markanter Kornstruktur –, Lady Grey B&W 120 ISO 400 – ein charmanter Schwarz-Weiß-Film voller Raffinesse – sowie der hochempfindliche Kodak TMAX Pro 3200. Mit diesen Neuzugängen verfügt DxO FilmPack nun über insgesamt 153 Renderings und damit über die umfassendste Sammlung originalgetreu reproduzierter analoger Bildstile, die je erstellt wurde.

Werkzeug zur Optimierung von Filmscans – ideal zur Vorbereitung gescannter Negative und Dias

Mit einem neuen Werkzeug zur Filmscan-Optimierung können Fotografen mit ihren selbst eingescannten Filmen arbeiten. Ein Klick genügt: Die Tonwerte von Farb- oder Schwarz-Weiß-Negativen werden invertiert. Mit über zehn speziellen Tonwertkurven-Presets nehmen Fotografen präzise Korrekturen vor. Darunter sind gezielte Lösungen für häufig auftretende Farbverschiebungen und Tonwertprobleme, mit denen Anwender gescannte Filme präzise und einfach restaurieren und optisch aufwerten können.

Weitere Time Machine Bilder und thematisches Stöbern

Das Erlebnis bei der Verwendung von Time Machine ist jetzt noch vielfältiger, da siebzehn neue historische Bilder mit den dazugehörigen Renderings hinzugefügt wurden. Diese Ergänzungen erweitern die visuelle Zeitleiste und bieten neue Einblicke, wie der Film den fotografischen Ausdruck über die Jahrzehnte geprägt hat.

Ein neuer Webview-Browsing-Modus erleichtert die Erkundung des DxO FilmPack-Archivs durch ein sorgfältig zusammengestelltes „Porträt”-Thema und bietet Fotografen eine intuitivere und kreativere Möglichkeit, Looks zu entdecken, die zu ihrem Stil passen.

Digitalkamera-Renderings, inspiriert von Fujifilm und Sony

Obwohl das Herzstück von DxO FilmPack in der analogen Fotografie steckt, bietet Version 8 vier neue Renderings, die von der Farbwissenschaft der beliebten Digitalkameras von Fujifilm und Sony inspiriert sind. Diese digital inspirierten Looks bringen die subtilen Farbtöne, Kontrastkurven und Farbprofile moderner Sensoren in DxO FilmPack.

Hochauflösende kreative Effekte für hochauflösende Sensoren

Alle kreativen Effekte von DxO FilmPack — darunter Texturen, Rahmen und Lichtlecks — wurden überarbeitet und in hoher Auflösung neu gerendert. Auf diese Weise bleibt selbst bei den subtilsten Überlagerungen die Klarheit und Schärfe der heutigen hochauflösenden RAW-Dateien erhalten, sodass die Bildqualität sowohl beim Druck als auch in digitaler Form bewahrt wird.

Preis und Verfügbarkeit

DxO FilmPack 8 ist ab sofort für macOS und Windows auf der DxO-Website (shop.dxo.com/de) verfügbar:

Neue Lizenz 139,99 €

Upgrade von DxO FilmPack 7 79,99 €

Eine 30-tägige Testversion ist unter dxo.com/de/dxo-filmpack/download erhältlich.