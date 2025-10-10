Der Eizo CG2400S ColorEdge richtet sich an professionelle Anwender und überzeugt im Praxistest mit stufenlosen Farbverläufen, flexibler Ergonomie und integrierter Kalibrierung.

Wer seine Fotos für großformatige Wandbilder oder Ausstellungen präzise bearbeitet, Farbkorrekturen in Videoprojekten durchführt oder Layouts für Print- oder Online-Medien farbverbindlich gestaltet, benötigt einen Monitor mit stabiler und reproduzierbarer Farbdarstellung. Der Eizo CG2400S verfügt über ein 24,1 Zoll großes IPS-Wide-Gamut-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Das Kontrastverhältnis von 1.800:1 sorgt für eine klare Trennung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen. Das ist beispielsweise bei der Beurteilung von Schattenpartien in Nachtaufnahmen oder in kontrastreichen Szenen von Vorteil. Die maximale Helligkeit von 400 cd/m² sorgt dafür, dass Spitzlichter und feine Abstufungen auch in helleren Arbeitsumgebungen zuverlässig erkennbar bleiben. Für die Arbeit mit Fotos deckt der Monitor 99 Prozent des AdobeRGB- und 100 Prozent des sRGB-Farbraums ab. Filmschaffende können zudem auf vorkalibrierte Presets für DCI-P3, BT.709 und BT.2020 zurückgreifen, um das Bildsignal direkt auf verschiedene Zielmedien einzustellen. Der Monitor arbeitet intern mit einer sehr hohen Farbtiefe von 16 Bit und gibt die Signale mit bis zu 10 Bit aus. Dadurch können Milliarden von Farbtönen dargestellt werden, was in der Praxis sehr weiche Farbverläufe ohne Tonwertabrisse (störende Abstufungen) ermöglicht. Ein besonderes Merkmal des CG2400S ist der integrierte Kalibriersensor, der eine regelmäßige Anpassung der Farbdarstellung ermöglicht und so eine gleichbleibende Bildqualität sicherstellt.