SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS: JURY UND AUSSTELLUNG 2026 WERDEN BEKANNTGEGEBN

Die Sony World Photography Awards geben heute die Jury und die Londoner Ausstellungsdaten für die 19. Ausgabe bekannt.

Die Sony World Photography Awards wurden 2007 ins Leben gerufen und zeichnen die spannendsten Geschichten der zeitgenössischen Fotografie aus. Als eine der weltweit renommiertesten Plattformen für Fotografie würdigen die Awards jedes Jahr die prägenden Bilder und Geschichten, die unsere visuelle Kultur prägen, und verschaffen den Fotograf*innen eine unvergleichliche internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Organisiert werden die Awards von Creo im Rahmen der World Photography Organisation und in Zusammenarbeit mit Sony, um die kontinuierliche Entwicklung der Fotokultur zu fördern, indem den Talenten von heute eine globale Plattform geboten wird. Die Teilnahme an den Awards ist kostenlos, und die Fotograf*innen werden von einer Jury aus branchenführenden Juroren anonym bewertet.

Jury 2026

Nach der erfolgreichen Ausgabe 2025, bei der mehr als 419.000 Bilder zum Wettbewerb eingereicht wurden, begrüßen die international anerkannten Awards in ihrem 19. Jahr Monica Allende als Vorsitzende der Jury für den professionellen Wettbewerb und Kuratorin der Londoner Ausstellung im Somerset House.

Allende wird von einem Gremium führender Persönlichkeiten aus der gesamten Fotobranche unterstützt, die alle ihr einzigartiges Fachwissen und ihren Einblick ins Medium einbringen. Die Jury 2026 besteht aus:

Professioneller Wettbewerb:

Monica Allende , unabhängige Kuratorin und Beraterin für Fotografie, Vorsitzende der Jury

, unabhängige Kuratorin und Beraterin für Fotografie, Vorsitzende der Jury Daniel Brena , Direktor, Centro de las Artes de San Agustín, Mexiko

, Direktor, Centro de las Artes de San Agustín, Mexiko Yumi Goto , unabhängige Kuratorin, Herausgeberin, Forscherin und Verlegerin, Japan

, unabhängige Kuratorin, Herausgeberin, Forscherin und Verlegerin, Japan Zack Hatfield , Geschäftsführender Redakteur, Zeitschrift Aperture, USA

, Geschäftsführender Redakteur, Zeitschrift Aperture, USA Paul Ninson , Gründer und geschäftsführender Direktor, Dikan Center, Ghana

, Gründer und geschäftsführender Direktor, Dikan Center, Ghana Bindi Vora, Künstlerin und leitende Kuratorin, Autograph, UK

Offene und Jugendwettbewerbe: Ruby Rees-Sheridan, Assistenzkuratorin, Fotografie, National Portrait Gallery, UK

Studentischer Wettbewerb: Tess Raimbeau, Fotoredakteurin, Libération, Frankreich

Termine der Ausstellung 2026 in London und der Wanderausstellung 2025

Die Ausstellung der Sony World Photography Awards 2026 ist vom 17. April bis 4. Mai 2026 im Somerset House in London geöffnet. Die berühmte Londoner Ausstellung – kuratiert von Monica Allende – ist ein fester Bestandteil des jährlichen Fotokalenders und zeigt eine Auswahl der Sieger*innen- und Shortlist-Bilder der Awards 2026 sowie Sonderpräsentationen des Fotografen des Jahres 2025, Zed Nelson, und des diesjährigen Preisträgers für den herausragenden Beitrag zur Fotografie, der im November bekannt gegeben wird.

Nach der Ausstellung in London, weiteren Präsentationen im Frühjahr in Tokio und einer laufenden Ausstellung in Mailand, Italien (bis 28. September 2025), reist die Ausstellung der Sony World Photography Awards 2025 als nächstes nach Berlin, Deutschland (16. Oktober 2025 – 18. Januar 2026).

Weitere Informationen über die Ausstellungen finden Sie hier.

Fristen und Preise 2026

Die Sony World Photography Awards sind seit dem 1. Juni 2025 für Einreichungen geöffnet. Die vollständige Beschreibung des Wettbewerbs und der Kategorien finden Sie hier.

Die Einreichungsfristen für die vier Wettbewerbe der Awards sind:

Professionell: 13. Januar 2026, 13:00 GMT

Offen: 6. Januar 2026, 13.00 Uhr GMT

Studierende: 28. November 2025, 13:00 Uhr GMT

Jugend: 6. Januar 2026, 13.00 Uhr GMT

Alle Kategoriegewinner*innen der Wettbewerbe Professional, Open, Youth und Student erhalten digitale Bildbearbeitungsgeräte von Sony. Darüber hinaus werden Geldpreise in Höhe von 25.000 US-Dollar für den Fotografen oder die Fotografin des Jahres, 5.000 US-Dollar für den Offenen Fotografen oder Offene Fotografin des Jahres und 5.000 US-Dollar für den oder die Gewinner*in des Nachhaltigkeitspreises vergeben. Der oder die Gewinner*in des Titels “Photographer of the Year” wird außerdem mit einer Einzelpräsentation seiner oder ihrer Arbeit im Rahmen der Ausstellung der Sony World Photography Awards in London im folgenden Jahr belohnt. Alle Arbeiten der Gewinner*innen und der in die engere Wahl gekommenen Fotograf*innen werden auf der jährlichen Ausstellung der Sony World Photography Awards in London ausgestellt und anschließend auf eine internationale Tournee geschickt. Die prämierten Bilder werden zudem in dem jährlich erscheinenden Buch zu den Awards veröffentlicht. Die zehn Gewinner*innen der Profi-Kategorie nehmen an einem Tag in London an einem maßgeschneiderten Programm teil, das von kommerziellen über kuratorische bis hin zu institutionellen Beratungen mit führenden Vertreter*innen der Branche reicht, um Möglichkeiten zu erörtern, die Plattformen der Fotografen und Fotografinnen zu erweitern und neue Gelegenheiten zur Präsentation ihrer Arbeiten zu finden.