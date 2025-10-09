In Sachen Bedienung setzt der Hersteller auf einen großen und griffigen Fokusring mit einem guten, nicht zu leichtgängigen Drehwiderstand. So kann mit dem Panasonic Lumix S 100 mm f/2,8 Makro präzise manuell scharf gestellt werden. Über den AF/MF-Schalter wird zwischen der automatischen und der manuellen Fokussierung gewechselt. Wer mit dem Autofokus arbeiten möchte, sollte bei kurzen Aufnahmedistanzen im Makrobereich mit dem Schalter für die Fokusbereichsbegrenzung arbeiten. Ist der Fokusbereich auf „Full“ gestellt, kann es bei kurzen Abständen zum Motiv manchmal einen Tick länger dauern, bis der Fokus und damit die Schärfe dort sitzt, wo er sitzen soll. Merklich schneller gelingt die automatische Fokussierung, wenn die Fokusbereichsbegrenzung auf den kurzen Abstand von 0,204 bis 0,5 Meter eingestellt ist. Die 20,4 Zentimeter entsprechen der Naheinstelldistanz, die zwischen der Sensorebene der Kamera und dem Motiv eingehalten werden muss, damit das Objektiv das anvisierte Objekt überhaupt scharf stellen kann. Im CHIP Testlabor überzeugt der Autofokus-Linearmotor mit einer sehr guten Treffsicherheit und benötigt zum automatischen Scharfstellen an unserer Messkamera Panasonic Lumix S1R nur circa 0,33 Sekunden.

Hohe Auflösung in den Ecken

Was die Bildqualität betrifft, erreicht das Panasonic Lumix S 100 mm f/2,8 Makro im Bildzentrum mit maximal 2.495 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei offener Blende f/2,8 zwar nur 88 Prozent der möglichen Auflösung an unserer 47-Megapixel-Messkamera, dafür fällt die Auflösung in den Bildecken bei f/2,8 aber kaum ab. Hier sind es immer noch richtig gute 80 Prozent. Wird zweifach abgeblendet, steigt die Auflösung leicht auf 90 Prozent der möglichen Auflösung im Bildzentrum und 84 Prozent in den Ecken an. Damit ist das Panasonic Lumix S 100 mm f/2,8 Makro im Bildzentrum zwar nicht ganz so gut, wie manch andere L-Mount-Optik im Test, glänzt dafür aber an den Bildrändern. Typische Abbildungsfehler wie Vignettierung und Verzeichnung werden sehr gut korrigiert.