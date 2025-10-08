ZHIYUN MOLUS X100 RGB – jetzt auch in elegantem Schwarz

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für ZHIYUN in Deutschland und Österreich, freut sich Ihnen eine stilvolle Ergänzung vorstellen zu dürfen.

Die beliebte MOLUS X100 RGB ist ab sofort auch in schwarzer Ausführung erhältlich, ein kompaktes RGBWW-Licht, das trotz seiner handlichen Größe mit professioneller Leistung beeindruckt.

Wie schon die ursprüngliche Version, die in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Filmemacher Cam Mackey entwickelt wurde, vereint auch die schwarze Edition künstlerisches Design mit technischer Präzision.

Die MOLUS X100 RGB liefert vollfarbiges, filmspezifisches Licht, ideal für alle, die kreative Projekte mit hochwertiger und flexibel einsetzbarer Beleuchtung realisieren möchten. Ob im Studio oder unterwegs: Diese Leuchte bietet beeindruckende Helligkeit, variable Farbtemperatur, vielfältige Modifikationsmöglichkeiten und ein durchdachtes Kühlsystem für zuverlässigen Dauerbetrieb.

Die wichtigsten Highlights:

Leicht & ultrakompakt: Nur 384 g Gewicht, 3 cm Gehäusedicke, passt in jede Tasche und liefert trotzdem Studioqualität.

Volle kreative Kontrolle: Farbtemperaturen von 2500K-10.000K, satter RGBWW-Farbraum und gleichmäßige Ausleuchtung.

Modifikator-Ecosystem: Kompatibel mit Mini Lens Reflector (bis 12.600 Lux), 4-Leaf Barn Doors und kompakter Softbox.

Starke Energieversorgung: Bis zu 34 Min. Dauerbetrieb bei voller Leistung mit Akkugriff (57,72 Wh), Schnellladefunktion und Netzbetrieb via USB-C PD oder DC.

Intelligente Steuerung: Kabellose Steuerung, Dimmen und Gruppieren über die ZY Vega App.

Die schwarze Edition bietet die gleiche Performance – jetzt mit einem eleganten, universellen Look, der sich nahtlos in jedes Set integriert.

Preis und Verfügbarkeit

Die ZHIYUN MOLUS X100RGB in elegantem Schwarz ist ab sofort im Fachhandel in Deutschland und Österreich erhältlich. Die Standard-Version wird zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 299,99 Euro angeboten, während die Pro-Version für 499,99 Euro verfügbar ist. Im Zhiyun MOLUS X100 Pro Kit sind zusätzlich einen Griff-Akku, einen Bowens-Adapter, ein Schnellladekabel, eine Softbox, Mini-Barn-Doors und eine Tasche.