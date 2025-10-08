Kurz vor dem Messestart der Imaging World 2025 lädt auch Objektiv- und Zubehörhersteller Voigtländer, ein Tochterunternehmen des Veranstalters Ringfoto, zum Besuch der Messe und des eigenen Stands ein.

Voigtländer präsentiert auf der Imaging World 2025 in Nürnberg seine aktuellen Objektiv-Highlights. Besucher können die traditionsreiche Marke in Halle 12.0 am Stand 320 erleben und die Optiken direkt an den sieben Playgrounds testen. Neben bewährten Klassikern werden auch neue Modelle gezeigt, die die Verbindung aus präziser Fertigung und charakterstarker Bildästhetik fortführen.

Die Imaging World gilt als neuer zentraler Branchentreffpunkt für Fotografie, Video und Imaging-Technologien. Mit dem Rabattcode BUILTTOCREATE erhalten Mitglieder der Voigtländer Community das Wochenendticket inklusive Aftershow-Konzert für 15 Euro.

Pressemitteilung Voigtländer: