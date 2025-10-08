Kurz vor dem Messestart der Imaging World 2025 lädt auch Objektiv- und Zubehörhersteller Voigtländer, ein Tochterunternehmen des Veranstalters Ringfoto, zum Besuch der Messe und des eigenen Stands ein.
Voigtländer präsentiert auf der Imaging World 2025 in Nürnberg seine aktuellen Objektiv-Highlights. Besucher können die traditionsreiche Marke in Halle 12.0 am Stand 320 erleben und die Optiken direkt an den sieben Playgrounds testen. Neben bewährten Klassikern werden auch neue Modelle gezeigt, die die Verbindung aus präziser Fertigung und charakterstarker Bildästhetik fortführen.
Die Imaging World gilt als neuer zentraler Branchentreffpunkt für Fotografie, Video und Imaging-Technologien. Mit dem Rabattcode BUILTTOCREATE erhalten Mitglieder der Voigtländer Community das Wochenendticket inklusive Aftershow-Konzert für 15 Euro.
Pressemitteilung Voigtländer:
Voigtländer auf der Imaging World – dem neuen Leitevent der Imaging Branche!
Tauche ein in die Welt legendärer Optiken: Voigtländer präsentiert auf der Imaging World seine aktuellen Highlights. Erlebe Premium-Objektive und feinste optische Präzision, die seit Generationen Profis wie Enthusiasten begeistert.
Ob kreative Fotografie oder authentisches Storytelling – Voigtländer steht für Qualität, Charakter und Bilder, die mehr sagen als tausend Worte. Unsere Optiken sind nicht nur Werkzeuge, sondern Inspiration für alle, die ihre Vision mit einzigartiger Bildsprache festhalten wollen.
Besuche uns auf der Imaging World und erlebe die Faszination Voigtländer hautnah. Teste die Objektive direkt vor Ort an den sieben Playgrounds und entdecke bei uns am Stand spannende Messe-Neuheiten.
Besuche uns in Halle 12.0, Stand 320
Die Voigtländer Community erhält mit dem Rabattcode: BUILTTOCREATE
das Weekendticket mit der Option auf das After-Show Konzert am Samstag für nur 15,00 €.
Wir freuen uns auf dich!
Voigtländer – BUILT TO CREATE
