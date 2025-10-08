Luke Agbaimoni fotografiert das öffentliche Verkehrsnetz Londons und konzentriert sich dabei auf Symmetrie, Unvollkommenheiten und Kontraste.

Die Londoner U-Bahn ist eine Welt voller Kontraste. Sie ist ein riesiges Museum, das Altes und Neues vereint und sich über die gesamte Stadt erstreckt. Das ist der Spielplatz für „Tube Mapper“. Jeder Fahrgast hat hier die Möglichkeit, sich wie ein Zeitreisender zu fühlen. Wenn man einen Gang entlanggeht, der von alten Schildern und Originalelementen gesäumt ist, fühlt man sich auf magische Weise in die frühen 1900er-Jahre zurückversetzt. Wir können eine Welt erleben, die vor über 100 Jahren existierte, und einen Eindruck davon gewinnen, wie unsere Gesellschaft vor den heutigen technologischen Fortschritten funktionierte. Fährt man jedoch nur ein paar Stationen mit der Bahn oder begibt sich in einen anderen Bereich des Bahnhofs, hat man plötzlich das Gefühl, sich in einer futuristischen Gesellschaft mit glänzenden Wänden, metallischen Knöpfen und moderner Architektur zu bewegen.