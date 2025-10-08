Luke Agbaimoni fotografiert das öffentliche Verkehrsnetz Londons und konzentriert sich dabei auf Symmetrie, Unvollkommenheiten und Kontraste.
Die Londoner U-Bahn ist eine Welt voller Kontraste. Sie ist ein riesiges Museum, das Altes und Neues vereint und sich über die gesamte Stadt erstreckt. Das ist der Spielplatz für „Tube Mapper“. Jeder Fahrgast hat hier die Möglichkeit, sich wie ein Zeitreisender zu fühlen. Wenn man einen Gang entlanggeht, der von alten Schildern und Originalelementen gesäumt ist, fühlt man sich auf magische Weise in die frühen 1900er-Jahre zurückversetzt. Wir können eine Welt erleben, die vor über 100 Jahren existierte, und einen Eindruck davon gewinnen, wie unsere Gesellschaft vor den heutigen technologischen Fortschritten funktionierte. Fährt man jedoch nur ein paar Stationen mit der Bahn oder begibt sich in einen anderen Bereich des Bahnhofs, hat man plötzlich das Gefühl, sich in einer futuristischen Gesellschaft mit glänzenden Wänden, metallischen Knöpfen und moderner Architektur zu bewegen.
Lukes Agbaimonis neuestes Buch „Contrast – Photography on the London Underground” ist eine Hommage an die vi-suellen Gegensätze, denen er bei der Dokumentation von Bahnhöfen für sein Projekt „Tube Mapper” begegnet ist. Das Fotoprojekt begann kurz vor der Geburt seines ersten Kinds. Ihm wurde klar, dass er keine Zeit mehr haben würde, Sonnenauf- und -untergänge über der Stadt zu fotografieren. Also begann er, Fotos von seinem Weg zur Arbeit und zurückzumachen. Seine Fotos wurden online geteilt, und seine Sammlung gewann schnell an Popularität und Umfang. Sie entwickelte sich zu einem großen, fortlaufenden Fotoprojekt.
In seinen früheren Werken stellt Luke Agbaimoni die Londoner U-Bahn als lebendiges Museum dar, das Vergangenheit und Gegenwart mühelos miteinander verbindet. Diese Perspektive veranlasste ihn, die besonderen Elemente zu erkunden, die das Londoner U-Bahn-Netz einzigartig machen, und dabei die Kontraste und Unvollkommenheiten hervorzuheben, denen er bei seinen Fahrten durch die Stadt begegnete.
Diese Bilder sind in „Contrast: Photography on the London Underground“ zu sehen. Auf 160 Seiten hebt er die vielfältigen visuellen Gegensätze innerhalb des Verkehrsnetzes der Hauptstadt hervor.
Über den Fotografen: Luke Agbaimoni
Luke Agbaimoni hat einen künstlerischen Hintergrund und einen Abschluss in Grafikdesign. 2010 gewann er einen Fotowettbewerb von TFL und erhielt eine professionelle Kamera als Hauptpreis. Kurz darauf begann er ein ehrgeiziges Projekt, für das er Elemente aller Stationen der Londoner U-Bahn-Karte fotografierte.
Instagram: @tubemapper
Aktuelle Kommentare