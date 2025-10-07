Think Tank bringt mit den FocusPoint RollTop Rucksäcken eine neue Serie für Fotografen. Die Modelle in 22L und 30L bieten schnellen Kamerazugriff, Platz für Laptops und nachhaltige Materialien. Die Think Tank FocusPoint RollTop Rucksäcke kommen ab Oktober 2025 in den Handel. Der Preis liegt bei 249,99 Euro für die 22L-Version und 299,99 Euro für die 30L-Variante.
Think Tank hat die neue Rucksackserie FocusPoint RollTop vorgestellt. Die Modelle richten sich an Fotografen, die Wert auf Funktion und Design legen, und sind in zwei Größen (22L und 30L) sowie vier Farben erhältlich. Von außen wirken sie wie urbane Daypacks, innen bieten sie Platz für Kamera, Objektive, Zubehör und Laptop. Ein Rolltop-Verschluss erlaubt die flexible Anpassung des Stauraums, seitliche und rückseitige Zugänge sorgen für schnellen Zugriff.
Die Rucksäcke bestehen aus recycelten, bluesign®-zertifizierten Stoffen und sind PFAS-frei sowie mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen. Der 22L ist für kompakte System- oder Vollformatkameras mit bis zu sieben Objektiven ausgelegt und bietet ein Fach für 14-Zoll-Laptops. Der größere 30L nimmt Vollformatkameras mit f/2.8-Zooms oder mehrere Festbrennweiten auf und hat Platz für 16-Zoll-Geräte. Beide Modelle bieten Befestigungsmöglichkeiten für Stativ oder Flasche sowie ein herausnehmbares Kamera-Inlay für die Nutzung als Alltagsrucksack.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Think Tank FocusPoint™ RollTop Rucksäcke – stilvoll und nachhaltig
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Think Tank in Deutschland und Österreich, freut sich Ihnen die Markteinführung der neuen Think Tank FocusPoint™ RollTop Rucksackserie anzukündigen. Eine vielseitige und nachhaltig gebaute Linie, die für Fotografen entwickelt wurde, die sowohl Stil, als auch Funktionalität für ihre alltäglichen Foto- und Reiseabenteuer verlangen.
Die FocusPoint RollTop Rucksäcke verbinden ein klares, smartes Erscheinungsbild mit der Art von praktischem Design, die Berufsfotografen benötigen. Erhältlich in zwei Größen und vier Farben, wirken sie auf den ersten Blick wie gewöhnliche urbane Daypacks, sind jedoch im Inneren dafür gebaut, Kameras, Objektive und Zubehör mit intelligent organisierten Fächern aufzunehmen. Jeder Rucksack ist mit PFAS-freien und DWR-Beschichtungen versehen. Der Rolltop-Verschluss ermöglicht eine flexible Anpassung des Stauraums, unabhängig davon, ob Sie wenig oder viel Ausrüstung mitnehmen. Seitliche und rückseitige Zugänge stellen sicher, dass Ihre Ausrüstung stets schnell erreichbar ist.
Ergonomische Unterstützung für ganztägigen Komfort
Beide Modelle verfügen über gepolsterte Schultergurte, einen abnehmbaren Hüftgurt und einen verstellbaren magnetischen Brustgurt für Stabilität. Ein belüftetes Rückenteil verbessert die Luftzirkulation, während das Rolltop-System hilft, das Gewicht gleichmäßig über die Schultern zu verteilen. Über Kameraausrüstung hinaus bieten die Think Tank FocusPoint RollTop Modelle Platz für Alltagsgegenstände wie eine Wasserflasche, ein Notizbuch oder eine Jacke. Seitliche Gurte sichern ein Stativ und interne Trennwände lassen sich flexibel an wechselnde Setups anpassen.
Der FocusPoint RollTop bietet schnellen seitlichen und rückseitigen Zugriff auf die Ausrüstung, mit Gurten für ein Stativ. Er beinhaltet ein gepolstertes Laptopfach (14 Zoll im 22L, 16 Zoll im 30L), zehn organisierte Taschen, eine Regenhülle und ein herausnehmbares Kamera-Inlay, das den Rucksack in einen Alltagsrucksack verwandelt.
„Wir wollten eine Tasche schaffen, die mühelos zwischen Alltag und professioneller Fotografie wechselt“, sagte Doug Murdoch, CEO und leitender Produktdesigner bei Think Tank Photo. „Die FocusPoint Serie bietet schnellen Kamerazugang, erweiterbaren Stauraum und hochwertige Organisation, alles in einem eleganten und nachhaltigen Design.“
Hergestellt mit nachhaltigen Materialien
Gefertigt aus recycelten, bluesign®-zertifizierten und PFAS-freien Materialien, unterstreicht die FocusPoint Serie Think Tanks Engagement für Nachhaltigkeit, ohne Abstriche bei der Haltbarkeit zu machen. Die Taschen bestehen aus recyceltem P600D Ripstop, P1260D und PT300D Gewebe, alle bluesign®-zertifiziert und mit einer dauerhaft wasserabweisenden (DWR) Beschichtung versehen. Diese Beschichtung schützt Ihre Ausrüstung bei unerwartetem Wetter, während die robusten, umweltfreundlichen Stoffe langfristigen Schutz bieten, ohne zusätzliches Gewicht. So profitieren Sie von Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit, egal wohin Ihre Fotografie Sie führt.
Wichtige Merkmale
- Schneller seitlicher und rückseitiger Zugriff auf Kameraausrüstung
- Verstellbarer Rolltop-Verschluss für erweiterbaren Stauraum
- Herausnehmbares gepolstertes Kamera-Inlay für flexible Nutzung
- Zehn Organisationsfächer innen und außen
- Atmungsaktives Air-Mesh-Rückenteil für ganztägigen Komfort
- Verstecktes AirTag/Tile-Fach für zusätzliche Sicherheit
- Stativ-/
Wasserflaschenhalterung mit beiliegenden Gurten
- Trolley-Durchführung für einfaches Reisen
- Magnetischer Brustgurt und abnehmbarer Hüftgurt zur Stabilisierung
Was passt in die FocusPoint RollTop Rucksäcke?
Der Think Tank FocusPoint RollTop ist in zwei Größen erhältlich, 22L und 30L, und auf reale fotografische Ausrüstungen ausgelegt. Beide Modelle bieten eine ausgewogene Kombination aus kompakter Größe und Platz für Laptops, Zubehör und persönliche Gegenstände.
Der Think Tank FocusPoint RollTop 22L Rucksack eignet sich ideal für kleinere Systemkameras, Street-Fotografen oder Reise-Fotografen. Er fasst ein APS-C- oder MFT-Gehäuse mit vier bis sieben Objektiven oder ein kompaktes Vollformatgehäuse mit zwei bis drei f/4-Zooms oder vier Festbrennweiten. Ein spezielles Laptopfach bietet Platz für ein 14-Zoll-Gerät, und die maximale Objektivgröße beträgt 70-200mm f/4. Typische Konfigurationen könnten eine Fuji X-Serie mit einem 50-140mm f/2.8, 16-55mm f/2.8 und 50mm f/1.2 sein oder eine Leica M11 mit einem 50mm, 35mm und 90mm Summilux. Sony Nutzer könnten eine A7C oder A1 mit lichtstarken Festbrennweiten von 14mm bis 50mm mitführen, während Nikon Fotografen eine Z50 oder Z6 mit einer vielseitigen Reihe von f/1.8 Festbrennweiten von 20mm bis 85mm packen könnten.
Der Think Tank FocusPoint RollTop 30L Rucksack ist für größere Ausrüstungen, Profis oder hybride Anwender konzipiert, die mehr Kapazität benötigen. Er fasst ein ungripptes Vollformatgehäuse mit zwei f/2.8 Zooms oder dasselbe Gehäuse mit drei bis fünf Festbrennweiten. Das spezielle Laptopfach bietet Platz für ein 16-Zoll-Gerät, während die Tasche Objektive bis zu 70-200mm f/2.8 unterstützt. In der Praxis könnte dies eine Nikon Z6 oder Z8 mit einem 70-200mm f/2.8 und 24-70mm f/2.8 sein, eine Sony A7 oder A1 mit 14mm, 24mm und 50mm Festbrennweiten oder eine Canon R8 oder R5 mit einem 24-105mm f/2.8, 10-20mm f/4 und 35mm f/1.8 Macro. Der 30L bietet zudem ausreichend Platz für hybride Setups wie eine Leica SL3-S mit Mikrofon und Videolichtern oder sogar eine Mittelformatkamera Fujifilm GFX100SII mit einem 55mm f/1.7, 110mm f/2 und 23mm f/4.
