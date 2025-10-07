Think Tank FocusPoint™ RollTop Rucksäcke – stilvoll und nachhaltig

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Think Tank in Deutschland und Österreich, freut sich Ihnen die Markteinführung der neuen Think Tank FocusPoint™ RollTop Rucksackserie anzukündigen. Eine vielseitige und nachhaltig gebaute Linie, die für Fotografen entwickelt wurde, die sowohl Stil, als auch Funktionalität für ihre alltäglichen Foto- und Reiseabenteuer verlangen.

Die FocusPoint RollTop Rucksäcke verbinden ein klares, smartes Erscheinungsbild mit der Art von praktischem Design, die Berufsfotografen benötigen. Erhältlich in zwei Größen und vier Farben, wirken sie auf den ersten Blick wie gewöhnliche urbane Daypacks, sind jedoch im Inneren dafür gebaut, Kameras, Objektive und Zubehör mit intelligent organisierten Fächern aufzunehmen. Jeder Rucksack ist mit PFAS-freien und DWR-Beschichtungen versehen. Der Rolltop-Verschluss ermöglicht eine flexible Anpassung des Stauraums, unabhängig davon, ob Sie wenig oder viel Ausrüstung mitnehmen. Seitliche und rückseitige Zugänge stellen sicher, dass Ihre Ausrüstung stets schnell erreichbar ist.

Ergonomische Unterstützung für ganztägigen Komfort

Beide Modelle verfügen über gepolsterte Schultergurte, einen abnehmbaren Hüftgurt und einen verstellbaren magnetischen Brustgurt für Stabilität. Ein belüftetes Rückenteil verbessert die Luftzirkulation, während das Rolltop-System hilft, das Gewicht gleichmäßig über die Schultern zu verteilen. Über Kameraausrüstung hinaus bieten die Think Tank FocusPoint RollTop Modelle Platz für Alltagsgegenstände wie eine Wasserflasche, ein Notizbuch oder eine Jacke. Seitliche Gurte sichern ein Stativ und interne Trennwände lassen sich flexibel an wechselnde Setups anpassen.

Der FocusPoint RollTop bietet schnellen seitlichen und rückseitigen Zugriff auf die Ausrüstung, mit Gurten für ein Stativ. Er beinhaltet ein gepolstertes Laptopfach (14 Zoll im 22L, 16 Zoll im 30L), zehn organisierte Taschen, eine Regenhülle und ein herausnehmbares Kamera-Inlay, das den Rucksack in einen Alltagsrucksack verwandelt.

„Wir wollten eine Tasche schaffen, die mühelos zwischen Alltag und professioneller Fotografie wechselt“, sagte Doug Murdoch, CEO und leitender Produktdesigner bei Think Tank Photo. „Die FocusPoint Serie bietet schnellen Kamerazugang, erweiterbaren Stauraum und hochwertige Organisation, alles in einem eleganten und nachhaltigen Design.“

Hergestellt mit nachhaltigen Materialien

Gefertigt aus recycelten, bluesign®-zertifizierten und PFAS-freien Materialien, unterstreicht die FocusPoint Serie Think Tanks Engagement für Nachhaltigkeit, ohne Abstriche bei der Haltbarkeit zu machen. Die Taschen bestehen aus recyceltem P600D Ripstop, P1260D und PT300D Gewebe, alle bluesign®-zertifiziert und mit einer dauerhaft wasserabweisenden (DWR) Beschichtung versehen. Diese Beschichtung schützt Ihre Ausrüstung bei unerwartetem Wetter, während die robusten, umweltfreundlichen Stoffe langfristigen Schutz bieten, ohne zusätzliches Gewicht. So profitieren Sie von Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit, egal wohin Ihre Fotografie Sie führt.

Wichtige Merkmale

Schneller seitlicher und rückseitiger Zugriff auf Kameraausrüstung

Verstellbarer Rolltop-Verschluss für erweiterbaren Stauraum

Herausnehmbares gepolstertes Kamera-Inlay für flexible Nutzung

Zehn Organisationsfächer innen und außen

Atmungsaktives Air-Mesh-Rückenteil für ganztägigen Komfort

Verstecktes AirTag/Tile-Fach für zusätzliche Sicherheit

Stativ-/ Wasserflaschenhalterung mit beiliegenden Gurten

Wasserflaschenhalterung mit beiliegenden Gurten Trolley-Durchführung für einfaches Reisen

Magnetischer Brustgurt und abnehmbarer Hüftgurt zur Stabilisierung

Was passt in die FocusPoint RollTop Rucksäcke?

Der Think Tank FocusPoint RollTop ist in zwei Größen erhältlich, 22L und 30L, und auf reale fotografische Ausrüstungen ausgelegt. Beide Modelle bieten eine ausgewogene Kombination aus kompakter Größe und Platz für Laptops, Zubehör und persönliche Gegenstände.

Der Think Tank FocusPoint RollTop 22L Rucksack eignet sich ideal für kleinere Systemkameras, Street-Fotografen oder Reise-Fotografen. Er fasst ein APS-C- oder MFT-Gehäuse mit vier bis sieben Objektiven oder ein kompaktes Vollformatgehäuse mit zwei bis drei f/4-Zooms oder vier Festbrennweiten. Ein spezielles Laptopfach bietet Platz für ein 14-Zoll-Gerät, und die maximale Objektivgröße beträgt 70-200mm f/4. Typische Konfigurationen könnten eine Fuji X-Serie mit einem 50-140mm f/2.8, 16-55mm f/2.8 und 50mm f/1.2 sein oder eine Leica M11 mit einem 50mm, 35mm und 90mm Summilux. Sony Nutzer könnten eine A7C oder A1 mit lichtstarken Festbrennweiten von 14mm bis 50mm mitführen, während Nikon Fotografen eine Z50 oder Z6 mit einer vielseitigen Reihe von f/1.8 Festbrennweiten von 20mm bis 85mm packen könnten.

Der Think Tank FocusPoint RollTop 30L Rucksack ist für größere Ausrüstungen, Profis oder hybride Anwender konzipiert, die mehr Kapazität benötigen. Er fasst ein ungripptes Vollformatgehäuse mit zwei f/2.8 Zooms oder dasselbe Gehäuse mit drei bis fünf Festbrennweiten. Das spezielle Laptopfach bietet Platz für ein 16-Zoll-Gerät, während die Tasche Objektive bis zu 70-200mm f/2.8 unterstützt. In der Praxis könnte dies eine Nikon Z6 oder Z8 mit einem 70-200mm f/2.8 und 24-70mm f/2.8 sein, eine Sony A7 oder A1 mit 14mm, 24mm und 50mm Festbrennweiten oder eine Canon R8 oder R5 mit einem 24-105mm f/2.8, 10-20mm f/4 und 35mm f/1.8 Macro. Der 30L bietet zudem ausreichend Platz für hybride Setups wie eine Leica SL3-S mit Mikrofon und Videolichtern oder sogar eine Mittelformatkamera Fujifilm GFX100SII mit einem 55mm f/1.7, 110mm f/2 und 23mm f/4.

Verfügbarkeit und Preise