Die Gewinner des „The Inaugural International Aerial Photographer of the Year 2025” wurden gekürt. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schönheit unseres Planeten aus ungewohnten Blickwinkeln sichtbar zu machen – ob per Drohne, Flugzeug oder Helikopter. Wir zeigen euch einige dieser Aufnahmen.

Der neue Wettbewerb „The Inaugural International Aerial Photographer of the Year“ bietet erstmals eine große Bühne für die besten Luftbildfotografen weltweit. Ob per Drohne, Flugzeug oder Helikopter – erlaubt ist, was beeindruckende Perspektiven aus der Vogelperspektive ermöglicht. Eingereicht werden konnten Einzelbilder oder ganze Portfolios, die zeigen, wie vielfältig und kreativ die Welt von oben wirkt. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schönheit unseres Planeten aus ungewohnten Blickwinkeln sichtbar zu machen – und das Potenzial moderner Luftbildtechnik voll auszuschöpfen. Die US-Amerikanerin Joanna Steidle wurde zur ersten Gewinnerin des Wettbewerbs gekürt. Steidle setzte sich unter 1.500 Einsendungen aus aller Welt durch. Steidles Auf- nahmen zeigen das beeindruckende Meeresleben vor Long Island, New York, darunter Buckelwale, Spinnerhaie und Kuhnasenrochen. Die professionelle Drohnenpilotin Joanna sagt: „Die Luftbildfotografie bietet so viele Möglichkeiten, die noch längst nicht alle ausgeschöpft sind. Jeder Tag ist spannend, weil ich immer nach einzigartigen Momenten suche. Ich lebe in einer sehr flachen Landschaft, deshalb hat sich die Vogelperspektive in meinen Fotos zu einem richtigen Stilmittel entwickelt – was zufällig perfekt zu meiner Leidenschaft für das Meeresleben passt.“ Neugierig geworden? Die Top 101 und spannende Informationen zu den spektakulären Bildern findest du hier in einem eBook – einfach reinschauen und die spektakulärsten Perspektiven der Welt entdecken!

Inaugural International Aerial Photographer of the Year 2025: Siegerbilder