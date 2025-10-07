Nur ein farbtreuer Workflow garantiert, dass Bilder so aussehen und gedruckt werden, wie es sich der Fotograf wünscht. Dabei helfen Farbkalibrierungswerkzeuge, die eine konsistente Darstellung von Farben auf Kamera, Monitor, Beamer und im Druck sicherstellen. Einer der bekanntesten Hersteller in diesem Bereich ist Datacolor – und der bietet im Rahmen der Prime Days am 7. und 8. Oktober 2025 attraktive Rabatte auf ausgewählte Produkte.

Beim Datacolor Spyder Checkr Video, einem professionellen Farb- und Belichtungstool für Video-Creator und Filmemacher, liegt die Ersparnis bei 33 Prozent. Das Datacolor Spyder Pro, das klassische Kalibrierungsgerät für Fotografen zur präzisen Monitorkalibrierung, ist aktuell mit 21 Prozent Rabatt für 229 Euro erhältlich.

Auch die mobilen Farbmessgeräte von Datacolor sind im Angebot: Der ColorReader hilft bei der exakten Farberkennung und kostet während der Prime Days 99 Euro (16 Prozent Rabatt). Der ColorReader Pro, der zusätzlich über ein integriertes Display verfügt und professionelle Farbdatenbanken nutzt, ist für 249 Euro erhältlich (17 Prozent Rabatt). Das Datacolor Light & Color Meter, ein kompaktes Werkzeug zur Licht- und Farbtemperaturmessung, gibt es mit 14 Prozent Rabatt für 299 Euro.

Alle Prime-Day-Angebote sind exklusiv auf Amazon verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Mailing von Datacolor: