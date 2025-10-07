Mit dem ProArt Display PA16USV hat ASUS einen tragbaren 15,6-Zoll-4K-Monitor auf den Markt gebracht, der speziell für professionelle Video- und Filmproduktionen entwickelt wurde. Dank präziser Farbwiedergabe, 12G-SDI-Konnektivität und kompakter Bauweise eignet er sich für den Einsatz am Set, für die mobile Bildkontrolle oder die Postproduktion. Der Asus ProArt Display PA16USV ist für rund 900 Euro erhältlich.

Asus ProArt Display PA16USV

Hochauflösende Darstellung mit präziser Farbwiedergabe

Der Asus ProArt PA16USV ist mit einem 15,6 Zoll großen IPS-Panel ausgestattet, das mit 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel) auflöst und eine Pixeldichte von rund 282 ppi erreicht. Mit einer maximalen Helligkeit von 400 Nits und der Unterstützung von HDR10 bietet der Monitor ein detailreiches, kontraststarkes Bild. Die Farbwiedergabe ist auf professionelle Anforderungen abgestimmt. Der PA16USV deckt 100 Prozent des sRGB- und Rec.709-Farbraums ab und ist werksseitig mit einer von Calman verifizierten Farbgenauigkeit von ΔE < 2 kalibriert.

Das IPS-Panel bietet große Blickwinkel von 170 Grad, ein Kontrastverhältnis von 1200:1 und eine Reaktionszeit von 5 ms (GtG). Diese Eigenschaften sind sowohl bei der Videovorschau als auch bei der präzisen Bildbeurteilung von Vorteil.

Flexible Anschlüsse für professionelle Workflows

Ein zentrales Merkmal des Monitors ist der 12G-SDI-Eingang. Über diesen können unkomprimierte 4K-Signale (bis 60 Hz) direkt von professionellen Kameras oder Recorder-Systemen ohne zusätzliche Wandler eingespeist werden. Die Ausstattung wird durch USB-C (mit DisplayPort-Alt-Mode), HDMI 2.0 sowie einen USB-Hub (USB 3.2 Gen 1) für externe Geräte ergänzt.

Mithilfe der Picture-in-Picture-(PiP)- und Picture-by-Picture-(PbP)-Funktionen lassen sich mehrere Signalquellen gleichzeitig anzeigen, beispielsweise das Kamerabild und das Referenzmaterial nebeneinander.

Mobilität, Ergonomie und Nachhaltigkeit

Mit Abmessungen von rund 36 x 23 x 3 Zentimetern und einem Gewicht von nur rund 1,3 Kilogramm (ohne Standfuß) ist der ProArt-Monitor kompakt gebaut. Damit lässt er sich gut transportieren und flexibel am Set einsetzen. Es gibt zwei verschiedene Aufstellmöglichkeiten: Ein Mini-Ständer mit zwei Standfüßen sowie ein nach hinten klappbarer Kickstand. Zusätzlich verfügt der Monitor über zwei ¼-Zoll-Gewinde, sodass er sich problemlos auf Stativen oder Halterungen montieren lässt.

Praktisch: Die Verpackung des PA16USV kann zu einer Monitorhaube umfunktioniert werden, um störendes Streulicht zu reduzieren.

Vorteile im Überblick

4K-IPS-Panel mit 100 % sRGB und Rec.709

Werkskalibriert (ΔE < 2), Calman zertifiziert

12G-SDI-Eingang für professionelle Video-Setups

USB-C, HDMI und integrierter USB-Hub

Leichtes, flaches Gehäuse mit vielseitigen Montageoptionen

Nachhaltige Verpackung

Zielgruppe & Einsatzbereiche

Der Asus ProArt Display PA16USV richtet sich an Videoprofis, Kameraleute und DIT (Digital Imaging Technician), die am Drehort oder unterwegs eine verlässliche Bildkontrolle benötigen. Dank der direkten SDI-Anbindung lässt sich das Kamerasignal ohne Qualitätsverlust prüfen, während die präzise Farbdarstellung eine konsistente Kontrolle der Farbwerte ermöglicht. Der PA16USV bietet auch für die mobile Postproduktion, als Zweitmonitor im Studio oder für den Einsatz bei On-Location-Produktionen eine durchdachte Lösung, die Mobilität und professionelle Ansprüche überzeugend verbindet.