In eigener Sache: Die Übernahme der WEKA Media Publishing durch die FIVE MONKEYS MEDIA GROUP markiert einen bedeutenden Meilenstein in der deutschen Technik- und Medienlandschaft – und vereint künftig unter einem Dach starke Marken aus den Bereichen Telekommunikation, Audio, IT und Imaging. Parallel boomt der Markt für Actioncams und hochwertige Kompaktkameras, getrieben durch Social Media und den Wunsch nach leistungsstarker Mobilität. Und auch Leica zeigt, wie Premium funktioniert: Die traditionsreiche Marke feiert 100 Jahre Leica I mit dem vierten Umsatzrekord in Folge. Die wichtigsten Branchentrends der Woche – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW41/25

In eigener Sache: Übernahme der WEKA Media Publishing

Nehmen wir den korrekten Wortlaut: Die FIVE MONKEYS MEDIA GmbH (u. a. CHIP, CHIP FOTO-VIDEO, DigitalPHOTO, fotocommunity GmbH), an der wir (New C GmbH & Co KG) hat zum 1. Oktober 2025 die WEKA Media Publishing GmbH von der WEKA Group übernommen. Zum Portfolio von WEKA Media Publishing zählen die renommierten Marken connect (inkl. connect conference, connect professional und connect living), PCgo + PC Magazin sowie AUDIO+stereoplay.

Ebenfalls in der WEKA Media Publishing GmbH beheimatet und somit Teil der Übernahme durch die FIVE MONKEYS MEDIA GmbH ist das connect Testlab. Die Medienmarke connect ist seit mehr als 30 Jahren die Testinstanz im Bereich Telekommunikation. Die WEKA Media Publishing GmbH gehört zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor. Mit der Übernahme tritt die FIVE MONKEYS MEDIA GmbH künftig unter dem Namen FIVE MONKEYS MEDIA GROUP auf, die alle Technik-, Imaging- und Audio-Marken sowie sämtliche Tochterfirmen bündelt. Die Geschäftsführung teilen sich die FIVE-MONKEYS-MEDIA-Gesellschafter Wolfgang Heinen (Community & Events), Myriam Karsch (Consumer Revenues, Finance & Operations und Sprecherin der Geschäftsführung), Andreas Laube (Consumer Revenues, Finance & Operations) und Florian Schuster (Publishing, Testlabor & Sales).

https://fivemonkeysmedia.de/presse/ineigeneresache/five-monkeys-media-uebernimmt-weka-media-publishing/

Actioncams und fixe Linsen boomen

Der deutsche Markt für Action-Cams und Fixed-Lens-Kameras hat in den Monaten Januar bis August 2025 ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Der Gesamtumsatz im Segment Fixed-Lens-Kameras lag bei 85 Millionen Euro, was einem Plus von 34 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum entspricht. Haupttreiber dieses Wachstums ist das Segment Fixed Lens Large Sensor – hochwertige Kameras mit großem Bildsensor und festem Objektiv, die durch ihre hervorragende Bildqualität überzeugen. Auch der Absatz in diesem Bereich ist um 25 Prozent gestiegen.

Im Bereich der Action-Cams zeigt sich das Wachstum sowohl bei den klassischen Action-Cams als auch bei den Gimbal-Kameras, die als Produktgruppe für Camcorder eine starke Nachfrage verzeichnen. Der Gesamtmarkt für klassische Action-Cams erreichte von Januar bis August 2025 einen Umsatz von 63 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 24 Prozent entspricht, bei einem Absatzplus von 25 Prozent. Die Gimbal-Kameras erzielten im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 21 Millionen Euro, ebenfalls mit einem Wachstum von 24 Prozent.

Insgesamt wird das Umsatzwachstum von der steigenden Nachfrage nach kompakten, leistungsstarken Kameralösungen für Freizeit, Sport und Content Creation getragen. Neben dem Umsatzplus konnte auch der Absatz in den vergangenen Monaten signifikant zulegen: So wurden im genannten Zeitraum bereits rund 200.000 Action-Cams und etwa 228.000 Fixed-Lens-Kameras verkauft.

https://elektromarkt.de/Industrie/Kameras-auch-dank-Social-Media-im-Aufwind

Leica Camera Gruppe auf Rekordkurs

Die Leica Camera Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 erneut einen Rekordumsatz erzielt. Das Unternehmen feiert 2025 die Markteinführung der Leica I vor 100 Jahren und blickt dabei auf das vierte Rekordjahr in Folge mit dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte bei steigender Profitabilität zurück. Der Umsatz stieg von April 2024 bis Ende März 2025 um 7,6 Prozent auf rund € 596 Mio. (Vorjahr: € 554 Mio.). Treiber hierfür waren vor allem der Kernproduktbereich Photo sowie das Wachstum im Bereich Mobile (Smartphones). Das Geschäft mit hochwertigen Heimkino-Projektoren (Smart Projection), Lifestyle Accessoires (Uhren) und Premium-Brillengläsern (Eyecare) wurde im Berichtszeitraum ebenfalls deutlich ausgebaut und konnte seinen Beitrag zum Gesamtumsatz der Gruppe weiter erhöhen. Der Bereich Sportoptik zeigte sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust und bleibt im Vergleich zum Vorjahr weiterhin das zweitgrößte Geschäftsfeld von Leica.

https://www.photoscala.de/2025/10/01/leica-camera-geschaeftsjahr-2024-2025-114-prozent-mehr-umsatz-allein-in-deutschland/