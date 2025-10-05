Das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art ist leichter, kürzer und vielseitiger als sein Vorgänger. Schau mit uns in die Sigma 35mm F1.2 DG II | Art Beispielbilder-Galerie und sieh dir an, wie sich das lichtstarke Weitwinkel in der Praxis schlägt.

Sigma (https://www.sigma-foto.de/) hat sein lichtstärkstes 35-Millimeter-Objektiv überarbeitet und bringt mit dem 35mm F1.2 DG II | Art eine kompaktere und leichtere Version seines Weitwinkelklassikers auf den Markt. Das Objektiv ist rund 30 Prozent leichter und etwa 20 Prozent kürzer als das Vorgängermodell von 2019, ohne die optische Leistung einzuschränken. Der optische Aufbau besteht aus 17 Elementen in 13 Gruppen, darunter ein SLD-Glas und vier asphärische Linsen, die chromatische Aberrationen und Koma deutlich reduzieren. Die hohe Lichtstärke von f/1,2 sorgt für eine sehr geringe Schärfentiefe und ein weiches Bokeh.

Der neu entwickelte Dual-HLA-Antrieb bewegt jede Fokusgruppe mit einem eigenen Linearmotor, was eine schnelle, leise Fokussierung ermöglicht. Ein Blendenring mit De-Klick-Funktion, eine AFL-Taste und die Möglichkeit, den Fokusring am L-Mount linear oder nichtlinear arbeiten zu lassen, erweitern den Einsatzbereich für Foto- und Videoanwendungen. Das Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, die Frontlinse mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Das Objektiv wiegt 755 Gramm, ist 111,4 Millimeter lang und hat ein 72-Millimeter-Filtergewinde.

Weitere technische Details gibt es in unserer News zum Sigma 35mm F1.2 DG II | Art.

Sigma 35mm F1.2 DG II | Art Beispielbilder-Galerie

Die Bildauswahl in der Beispielbilder-Galerie des Herstellers zeigt die Vielseitigkeit des Sigma 35mm F1.2 DG II | Art: Porträts in Innenräumen und in der Landschaft, Lifestyle-Aufnahmen und Reiseszenen demonstrieren den Einsatz in der Praxis. Auch Astro- und Nachtaufnahmen sind vertreten und zeigen die Lichtstärke des Objektivs. Blumendetails und Nahaufnahmen von Nadelbäumen machen die Hintergrundunschärfe und die Freistellwirkung gut sichtbar.