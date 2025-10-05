Godox baut mit der KNOWLED MG4K – BI-COLOR LED seine professionelle Linie an Beleuchtung für Film- und Fernsehproduktionen weiter aus. Die LED soll eine leichte und zudem energieeffiziente Lichtquelle sein. Der Preis liegt bei 5.159,99 € (UVP).
Der Blitzgeräte- und Beleuchtungshersteller Godox hat mit der KNOWLED MG4K – BI-COLOR LED eine Lichtquelle für die professionelle Film- und Fernsehproduktion vorgestellt. Mit einer immensen Leistung von 25.600 Lux verspricht Godox eine Helligkeit, die mit einem sonnigen Tag vergleichbar ist. Dabei soll die Lampe energieeffizienter sein als konventionelle 4K-Halogenmetalldampflampen. Mit einem Gewicht von knapp 10 kg soll es ein leichtes Handling bei professionellen Produktionen ermöglichen. Laut Godox ermöglicht das Kühlsystem eine bis zu 67 Prozent schnellere Wärmeabfuhr. Dadurch soll eine konstante Leistung gewährleistet und die Lebensdauer des Geräts verlängert werden. Eine erhöhte Flexibilität am Set soll zudem durch die exakte Farbwiedergabe, die Dimmgenauigkeit von 0,1 Prozent und die Kompatibilität mit dem G-Mount-Zubehör-Ökosystem mit 16 professionellen Lichtformern erreicht werden.
Die unverbindliche Preisempfehlung für das Godox KNOWLED MG4K – BI-COLOR LED liegt bei ca. 5.160 € und soll in Kürze bei den Godox-Händlern in Deutschland erhältlich sein.
Pressemitteilung Transcontinenta GmbH:
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich die neue GodoxKNOWLED MG4K vorzustellen.
Mit der KNOWLED MG4K bringt Godox eine revolutionäre Lichtquelle auf den Markt, die die Grenzen professioneller Beleuchtung neu definiert. In Film- und Fernsehproduktionen wird von moderner Technik erwartet, dass sie nicht nur außergewöhnlich leistungsstark, sondern zugleich flexibel, kompakt und energieeffizient ist. Genau diesen Anforderungen wird der MG4K gerecht.
Brighter. Smarter. More Eco-friendly.
Als echtes „Engine Monster“ kombiniert der MG4K höchste Helligkeit mit modernster Technologie und setzt damit Maßstäbe in seiner Klasse. Mit 2.000 Watt erreicht der MG4K eine beeindruckende Leistung von 25.600 Lux, heller und dabei deutlich energieeffizienter als ein herkömmliches 4K HMI. Gleichzeitig wiegt er nur 10 kg und ist damit um die Hälfte leichter, was Transport, Rigging und Positionierung erheblich erleichtert.
Dank der branchenweit kleinsten Leuchtfläche erzielt der MG4K eine optische Effizienz von 110 lm/W und liefert so maximale Helligkeit in seiner Klasse. Ein innovatives Kühlsystem ermöglicht eine um 67 Prozent schnellere Wärmeabfuhr, sorgt für konstante Leistung und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Darüber hinaus überzeugt er mit exakter Farbwiedergabe, einer präzisen 0,1 Prozent Dimmgenauigkeit und höchster Flexibilität am Set.
Der MG4K ist mehr als nur eine Lichtquelle, er ist ein durchdachtes Gesamtkonzept, das auf die Bedürfnisse professioneller Produktionen zugeschnitten ist. Seine präzise Lichtsteuerung, die hohe Farbwiedergabe und die Kompatibilität mit dem G-Mount-Zubehör-Ecosystem mit 16 professionellen Lichtformern machen ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für jede Filmszene.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
- Maximale Helligkeit bei halbem Energieverbrauch: 25.600 Lux mit 2.000 Watt
- Halbes Gewicht bei voller Power: nur 10 kg für leichtes Handling am Set
- Branchenführende Effizienz: 110 lm/W durch kleinste Leuchtfläche
- Innovative Kühlung: 67 Prozent schnellere Wärmeabfuhr und längere Lebensdauer
- Vielseitigkeit am Set: präzise 0,1 Prozent Dimmung, hohe Farbwiedergabe und G-Mount Zubehör
Preis und Verfügbarkeit
Der Godox KNOWLED MG4K ist in Kürze, für einen UVP von 5.159,99 € bei unseren Godox-Händlern in Deutschland erhältlich.
