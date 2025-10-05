Godox baut mit der KNOWLED MG4K – BI-COLOR LED seine professionelle Linie an Beleuchtung für Film- und Fernsehproduktionen weiter aus. Die LED soll eine leichte und zudem energieeffiziente Lichtquelle sein. Der Preis liegt bei 5.159,99 € (UVP).

Der Blitzgeräte- und Beleuchtungshersteller Godox hat mit der KNOWLED MG4K – BI-COLOR LED eine Lichtquelle für die professionelle Film- und Fernsehproduktion vorgestellt. Mit einer immensen Leistung von 25.600 Lux verspricht Godox eine Helligkeit, die mit einem sonnigen Tag vergleichbar ist. Dabei soll die Lampe energieeffizienter sein als konventionelle 4K-Halogenmetalldampflampen. Mit einem Gewicht von knapp 10 kg soll es ein leichtes Handling bei professionellen Produktionen ermöglichen. Laut Godox ermöglicht das Kühlsystem eine bis zu 67 Prozent schnellere Wärmeabfuhr. Dadurch soll eine konstante Leistung gewährleistet und die Lebensdauer des Geräts verlängert werden. Eine erhöhte Flexibilität am Set soll zudem durch die exakte Farbwiedergabe, die Dimmgenauigkeit von 0,1 Prozent und die Kompatibilität mit dem G-Mount-Zubehör-Ökosystem mit 16 professionellen Lichtformern erreicht werden.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Godox KNOWLED MG4K – BI-COLOR LED liegt bei ca. 5.160 € und soll in Kürze bei den Godox-Händlern in Deutschland erhältlich sein.

Pressemitteilung Transcontinenta GmbH: