Godox hat mit dem X3Pro eine neue Generation professioneller TTL-Wireless-Trigger vorgestellt, die für die gängigen Systeme Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM SYSTEM/Panasonic verfügbar sein wird. Der kompakte Auslöser bringt ein 2,4-Zoll-Touchdisplay mit, über das sich bis zu vier Gruppen gleichzeitig anzeigen und steuern lassen. Insgesamt können bis zu 16 Gruppen über das 2,4-GHz-Godox-Wireless-X-System verwaltet werden, das für eine stabile Verbindung mit hoher Reichweite ausgelegt ist.

Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Bluetooth-Integration: Der X3Pro lässt sich auch per Godox Flash App bedienen, wenn der Trigger nicht direkt zugänglich ist. Ein integrierter Lithium-Akku ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu einem Monat und ist per USB-C in rund zwei Stunden voll geladen.

Neu ist die Unterstützung des XR Receivers, über den sich nicht nur Studioblitze, sondern auch Kameras drahtlos steuern lassen. So werden neben der Blitzsteuerung auch kreative Anwendungen wie Zeitraffer oder Langzeitbelichtungen möglich.

Der Godox X3Pro soll in Kürze zu einem Preis von 99,99 Euro (UVP) in den Handel kommen.

Pressemitteilung Transcontinenta: