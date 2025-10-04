Godox hat mit dem X3Pro eine neue Generation professioneller TTL-Wireless-Trigger vorgestellt, die für die gängigen Systeme Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM SYSTEM/Panasonic verfügbar sein wird. Der kompakte Auslöser bringt ein 2,4-Zoll-Touchdisplay mit, über das sich bis zu vier Gruppen gleichzeitig anzeigen und steuern lassen. Insgesamt können bis zu 16 Gruppen über das 2,4-GHz-Godox-Wireless-X-System verwaltet werden, das für eine stabile Verbindung mit hoher Reichweite ausgelegt ist.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Godox stellt vor: X3Pro C/N/S/F/O – TTL Wireless Flash Trigger
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen den neuen Godox X3 Pro vorzustellen. Mit dem X3 Pro präsentiert Godox eine neue Generation professioneller TTL-Funkauslöser. Den X3Pro wird es für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm sowie OM SYSTEM/Panasonic geben und bietet so Fotografen eine maßgeschneiderte Lösung für gängige Kameras.
Intuitive Steuerung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der X3Pro überzeugt durch ein modernes Bedienkonzept: Auf dem 2,4 Zoll großen Touchdisplay lassen sich bis zu vier Gruppen gleichzeitig anzeigen und steuern, während insgesamt bis zu 16 Gruppen verwaltet werden können. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es, komplexe Setups einfach einzurichten, zu speichern und bei Bedarf sofort abzurufen. Über das bewährte 2,4 GHz Godox Wireless X System wird eine stabile Verbindung mit hoher Reichweite sichergestellt, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Besonders vielseitig zeigt sich der X3Pro durch seine verschiedenen Betriebsmodi, die von Einzelaufnahmen bis hin zu Team-Shootings reichen. Dank integrierter Bluetooth-Funktion kann der Auslöser zudem bequem über die Godox Flash App gesteuert werden – ideal, wenn der Trigger nicht direkt erreichbar ist.
Kompaktes Design, starke Leistung und neue Möglichkeiten mit dem XR Receiver
Ein weiteres Highlight ist die kompakte Bauweise, die ihn zu einem leichten Begleiter für den mobilen Einsatz macht, ohne auf Stabilität oder Funktionsvielfalt zu verzichten. Der integrierte Lithium-Akku bietet eine Standby-Zeit von bis einem Monat und ist über USB-C in nur zwei Stunden vollständig geladen.
Neu ist die Option des XR Receivers: Damit können nicht nur Studioblitze eingebunden, sondern auch Kameras drahtlos gesteuert werden. Dies eröffnet zusätzliche kreative Möglichkeiten wie Langzeitbelichtung, Zeitraffer oder die präzise Fernsteuerung von Belichtungsparametern.
Highlights im Überblick
- Intuitives 2,4″ Touchdisplay mit Anzeige von bis zu vier Gruppen
- Steuerung von bis zu 16 Gruppen über das Godox Wireless X System
- Bluetooth-Integration und App-Steuerung für maximale Flexibilität
- Kompakte Bauweise, lange Akkulaufzeit und schnelles USB-C Laden
- Jetzt mit optionalem XR Receiver für erweiterte Steuerung von Kameras und Studioblitzen
