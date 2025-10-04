Andrzej Steinbach Hier

Eine Kooperation mit der Kunsthalle Erfurt und dem Huis Marseille,

Museum for Photography Amsterdam

27.09.2025 – 30.11.2025 / Eröffnung 26.09.2025

Kuratiert von Barbara Hofmann-Johnson in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler

Zur Ausstellung

In einer Auswahl wichtiger Arbeiten und Werkgruppen, die in den vergangenen 13 Jahren entstanden sind, zeigt das Museum für Photographie Braunschweig ab dem 27. September 2025 Fotoarbeiten, Objekte und Filmarbeiten von Andrzej Steinbach und stellt dabei umfassend erstmals in Deutschland seine jüngste, 2024 entstandene Werkgruppe Erweiterungen/Extensions (seit 2024) vor. Mit dieser aktuellen Serie knüpft Andrzej Steinbach an seine fotografische Inszenierungspraxis an, meist neutral wirkende “Figuren” in ebenso neutralisierten Raumumgebungen und mit Kleidung aus Kontexten der Arbeitswelt, bzw. neutraler Streetwear zu inszenieren. Im gestischen und posierenden Zusammenspiel mit Objekten aus der Arbeitswelt vergegenwärtigt die in der Werkgruppe erscheinende Person, Aspekte und Kontextverschiebungen ökonomischer, kultureller und gesellschaftlicher sowie geschlechtsspezifischer Zuschreibungen und stellt gleichzeitig Bezüge zum Genre des Porträts her.

Hierfür war mit Blick auf die in der Ausstellung präsentierten Arbeiten auch die medienreflexive Werkgruppe Der Apparat (2019) beispielhaft. Die in den Fotografien wiederkehrende Person erscheint mit unterschiedlichen Kameras. Gesten und Posen ihrer Nutzungen erscheinen als Verweise auf unterschiedliche gestalterische ebenso wie gesellschaftliche Zusammenhänge und Anwendungsbereiche der Fotografie. Aus der Werkgruppe werden einige Arbeiten zu sehen sein.

Neben den Bildserien, die sich auf das Verhältnis des Menschen zu Objekten und damit verbundener Kontexte beziehen, um gleichzeitig gewohnte Aspekte von inhaltlichen Zuschreibungen in Mehrdeutigkeiten aufzulösen, erscheinen auch technische Objekte und Werkzeuge wie in der Farb- und Schwarzweiß-Serie Auto Erotik (2022) oder bei Disassembling a Typewriter (2022) im Fokus der Kontextverschiebungen in den Werkgruppen von Andrzej Steinbach. Hier wie dort werden die Titel und damit die sprachliche Ebene der Arbeiten und Werkgruppen zu wichtigen Gestaltungsmomenten seiner Arbeiten.

Biografie

1983 in Czarnków, Polen geboren, wuchs Andrzej Steinbach in Karl-Marx-Stadt – nach 1989 Chemnitz – auf, studierte an der HGB Leipzig und lebt und arbeitet heute in Berlin. Er wurde bereits mit wichtigen Preisen und Stipendien ausgezeichnet und zählt mit seinen medienübergreifenden Arbeiten und Installationen zu den Künstlerinnen und Künstlern einer jüngeren Generation in Deutschland, die auch international bereits auf wichtige Ausstellungen zurückblicken können. So wurde seine 35-teilige Werkgruppe Gesellschaft beginnt mit drei (2017), in einer Auswahl u.a. 2018 auch im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Die Serie wurde im Kontext der Projekte der bedeutenden Dokumentarfotografie Förderpreise 11 der Wüstenrot Stiftung bereits vor einigen Jahren im Museum für Photographie Braunschweig gezeigt und auch das Sprengel Museum Hannover zeigte in der Region bereits einige Arbeiten von Andrzej Steinbach.

Kooperation

Die Ausstellung stellt eine Kooperation mit der Kunsthalle Erfurt (Winter 2025/26) und dem Huis Marseille, Museum for Photography Amsterdam (Herbst/Winter 2026/27) dar. An allen Ausstellungsorten wird die Vielschichtigkeit des Werkes von Andrzej Steinbach in unterschiedlichen räumlichen Inszenierungen sichtbar.

Publikation

Im Verlauf der Ausstellung erscheint eine Publikation bei Spector Books mit Texten von Barbara Hofmann-Johnson, Susanne Knorr und Jan Wenzel.

Sonderedition

Des Weiteren wird eine Fotografie aus der Serie Der Apparat als Sonderedition herausgegeben.

Rahmenprogramm

Eröffnung

Freitag, 26.09.2025, 19 Uhr

Begrüßung und Einführung durch Michael Ewen, Vorstandsmitglied, Museum für Photographie Braunschweig, Lars Dannheim, Vorstand, Braunschweigische Sparkassenstiftung, Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin und Kuratorin, Museum für Photographie Braunschweig

Ausstellungsrundgang

Samstag, 27.09.2025, 15 Uhr

mit Andrzej Steinbach und Barbara Hofmann-Johnson

FiBS-Herbstferienworkshop “Porträtfotografie”

Donnerstag, 23.10.2025, 10-14 Uhr

für Kids von 8-12 jahren, Anmeldung über das FiBS-Portal

Vortrag von Andrzej Steinbach zu seiner Inszenierungspraxis

Samstag, 25.10.2025, 15 Uhr

Foto-Workshop für Kids

Samstag, 01.11.2025, 11-13 Uhr

Anmeldung: vermittlung@photomuseum.de oder Tel. 0531 75000

Familienführung

Sonntag, 09.11.2025, 15 Uhr

Finissage mit Ausstellungsrundgang

Sonntag, 30.11.2025, 16 Uhr

mit Andrzej Steinbach und Barbara Hofmann-Johnson

“Happy Thursday”

Donnerstag, 02.10. + 06.11.2025, 13-20 Uhr

Jeden ersten Donnerstag im Monat freier Eintritt

und Führung mit dem Museumsteam um 18 Uhr

Öffentliche Führungen

Jeden Sonntag, 16 Uhr

im Eintritt inbegriffen