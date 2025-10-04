Das Museum für Photographie Braunschweig zeigt bis zum 30. November 2025 die Ausstellung „Hier“ mit Arbeiten von Andrzej Steinbach. Kuratiert von Barbara Hofmann-Johnson in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler, versammelt die Schau zentrale Werkgruppen der vergangenen 13 Jahre und stellt erstmals in Deutschland die jüngste Serie „Erweiterungen/Extensions“ (seit 2024) vor.
teinbachs Arbeiten bewegen sich zwischen Fotografie, Objekt und Film. Immer wieder setzt er Figuren in neutralisierten Räumen in Szene, oft mit Kleidung aus der Arbeitswelt oder aus dem Streetwear-Kontext. Durch Gesten, Posen und den Umgang mit Alltagsgegenständen hinterfragt er ökonomische, kulturelle und gesellschaftliche Zuschreibungen. In der Ausstellung sind zudem Serien wie „Der Apparat“ (2019) zu sehen, in der der Künstler die Kamera selbst als zentrales Motiv thematisiert, oder „Auto Erotik“ (2022), in der Maschinen und Werkzeuge im Mittelpunkt stehen.
Andrzej Steinbach, 1983 in Polen geboren und in Chemnitz aufgewachsen, zählt zu den markanten Stimmen einer jüngeren Künstlergeneration in Deutschland. Mit seinen medienübergreifenden Arbeiten war er bereits international vertreten, etwa im Museum of Modern Art in New York.
Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Kunsthalle Erfurt (Winter 2025/26) und dem Huis Marseille, Museum for Photography in Amsterdam (Herbst/Winter 2026/27). Begleitend erscheint bei Spector Books eine Publikation mit Texten von Barbara Hofmann-Johnson, Susanne Knorr und Jan Wenzel.
Zur Ausstellung
In einer Auswahl wichtiger Arbeiten und Werkgruppen, die in den vergangenen 13 Jahren entstanden sind, zeigt das Museum für Photographie Braunschweig ab dem 27. September 2025 Fotoarbeiten, Objekte und Filmarbeiten von Andrzej Steinbach und stellt dabei umfassend erstmals in Deutschland seine jüngste, 2024 entstandene Werkgruppe Erweiterungen/Extensions (seit 2024) vor. Mit dieser aktuellen Serie knüpft Andrzej Steinbach an seine fotografische Inszenierungspraxis an, meist neutral wirkende “Figuren” in ebenso neutralisierten Raumumgebungen und mit Kleidung aus Kontexten der Arbeitswelt, bzw. neutraler Streetwear zu inszenieren. Im gestischen und posierenden Zusammenspiel mit Objekten aus der Arbeitswelt vergegenwärtigt die in der Werkgruppe erscheinende Person, Aspekte und Kontextverschiebungen ökonomischer, kultureller und gesellschaftlicher sowie geschlechtsspezifischer Zuschreibungen und stellt gleichzeitig Bezüge zum Genre des Porträts her.
Hierfür war mit Blick auf die in der Ausstellung präsentierten Arbeiten auch die medienreflexive Werkgruppe Der Apparat (2019) beispielhaft. Die in den Fotografien wiederkehrende Person erscheint mit unterschiedlichen Kameras. Gesten und Posen ihrer Nutzungen erscheinen als Verweise auf unterschiedliche gestalterische ebenso wie gesellschaftliche Zusammenhänge und Anwendungsbereiche der Fotografie. Aus der Werkgruppe werden einige Arbeiten zu sehen sein.
Neben den Bildserien, die sich auf das Verhältnis des Menschen zu Objekten und damit verbundener Kontexte beziehen, um gleichzeitig gewohnte Aspekte von inhaltlichen Zuschreibungen in Mehrdeutigkeiten aufzulösen, erscheinen auch technische Objekte und Werkzeuge wie in der Farb- und Schwarzweiß-Serie Auto Erotik (2022) oder bei Disassembling a Typewriter (2022) im Fokus der Kontextverschiebungen in den Werkgruppen von Andrzej Steinbach. Hier wie dort werden die Titel und damit die sprachliche Ebene der Arbeiten und Werkgruppen zu wichtigen Gestaltungsmomenten seiner Arbeiten.
Biografie
1983 in Czarnków, Polen geboren, wuchs Andrzej Steinbach in Karl-Marx-Stadt – nach 1989 Chemnitz – auf, studierte an der HGB Leipzig und lebt und arbeitet heute in Berlin. Er wurde bereits mit wichtigen Preisen und Stipendien ausgezeichnet und zählt mit seinen medienübergreifenden Arbeiten und Installationen zu den Künstlerinnen und Künstlern einer jüngeren Generation in Deutschland, die auch international bereits auf wichtige Ausstellungen zurückblicken können. So wurde seine 35-teilige Werkgruppe Gesellschaft beginnt mit drei (2017), in einer Auswahl u.a. 2018 auch im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Die Serie wurde im Kontext der Projekte der bedeutenden Dokumentarfotografie Förderpreise 11 der Wüstenrot Stiftung bereits vor einigen Jahren im Museum für Photographie Braunschweig gezeigt und auch das Sprengel Museum Hannover zeigte in der Region bereits einige Arbeiten von Andrzej Steinbach.
Kooperation
Die Ausstellung stellt eine Kooperation mit der Kunsthalle Erfurt (Winter 2025/26) und dem Huis Marseille, Museum for Photography Amsterdam (Herbst/Winter 2026/27) dar. An allen Ausstellungsorten wird die Vielschichtigkeit des Werkes von Andrzej Steinbach in unterschiedlichen räumlichen Inszenierungen sichtbar.
Publikation
Im Verlauf der Ausstellung erscheint eine Publikation bei Spector Books mit Texten von Barbara Hofmann-Johnson, Susanne Knorr und Jan Wenzel.
Sonderedition
Rahmenprogramm
Eröffnung
Freitag, 26.09.2025, 19 Uhr
Begrüßung und Einführung durch Michael Ewen, Vorstandsmitglied, Museum für Photographie Braunschweig, Lars Dannheim, Vorstand, Braunschweigische Sparkassenstiftung, Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin und Kuratorin, Museum für Photographie Braunschweig
Ausstellungsrundgang
Samstag, 27.09.2025, 15 Uhr
mit Andrzej Steinbach und Barbara Hofmann-Johnson
FiBS-Herbstferienworkshop “Porträtfotografie”
Donnerstag, 23.10.2025, 10-14 Uhr
für Kids von 8-12 jahren, Anmeldung über das FiBS-Portal
Vortrag von Andrzej Steinbach zu seiner Inszenierungspraxis
Samstag, 25.10.2025, 15 Uhr
Foto-Workshop für Kids
Samstag, 01.11.2025, 11-13 Uhr
Anmeldung: vermittlung@photomuseum.de oder Tel. 0531 75000
Familienführung
Sonntag, 09.11.2025, 15 Uhr
Finissage mit Ausstellungsrundgang
Sonntag, 30.11.2025, 16 Uhr
mit Andrzej Steinbach und Barbara Hofmann-Johnson
“Happy Thursday”
Donnerstag, 02.10. + 06.11.2025, 13-20 Uhr
Jeden ersten Donnerstag im Monat freier Eintritt
und Führung mit dem Museumsteam um 18 Uhr
Öffentliche Führungen
Jeden Sonntag, 16 Uhr
im Eintritt inbegriffen
