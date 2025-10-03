Saal Digital ruft Fotograf:innen zu den ersten Saal Digital European Photo Awards auf

Einreichungen sind vom 15. September bis 31. Oktober 2025 in sechs Kategorien möglich. Eine Fachjury würdigt die besten Arbeiten mit je 2.000-Euro-Gutscheinen.

Mit den ersten Saal Digital European Photo Awards lädt Saal Digital, eine der führenden Plattformen für hochwertige Fotoprodukte in Europa, Profi- und Hobbyfotograf:innen ein, ihre inspirierendsten Arbeiten einzureichen. Ziel ist es, die Qualität professioneller Fotografie sichtbar zu machen und das Handwerk zu würdigen. Einreichungen sind in sechs Kategorien möglich: Nachhaltigkeit, Natur, Menschen, Architektur, Makro und Langzeitbelichtung. In jeder Kategorie gibt es einen 2.000-Euro-Gutschein zu gewinnen, einlösbar auf das gesamte Sortiment hochwertiger Saal Digital Fotoprodukte.

So geht die Teilnahme

Vom 15. September bis 31. Oktober 2025 können Fotografen bis zu fünf Fotos auf der Fotoplattform hochladen – entweder gebündelt in einer Kategorie oder auf mehrere Kategorien verteilt. Zur Auswahl stehen die Themen Nachhaltigkeit, Natur, Menschen, Architektur, Makro und Langzeitbelichtung. Eine Fachjury aus Saal‑Digital‑Fotograf:innen vergibt je Kategorie einen 2.000‑Euro‑Gutschein. Die Gewinner:innen werden Anfang November 2025 bekannt gegeben.

Als zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme und in Einklang mit den stetigen Nachhaltigkeitsbemühungen von Saal Digital, pflanzt der Premium-Anbieter für jede Foto-Einreichung zudem einen Laubbaum in Deutschland.

„Fotografie ist Handwerk, Haltung und Präzision – und genau diese Maßstäbe legen wir bei Saal Digital an“, sagt Reinhard Saal, Gründer und Geschäftsführer von Saal Digital. „Als Fotograf weiß ich, wie hoch der Anspruch an Qualität ist. Seit über 40 Jahren erlebe ich, wie viel Können, Sorgfalt und Mut in einem wirklich guten Bild steckt. Deshalb stehen wir für Premium‑Fotoprodukte, die den höchsten Ansprüchen unserer Kund:innen gerecht werden. Mit den European Photo Awards möchten wir diese Professionalität sichtbar machen und die Qualität des Fachs feiern.“