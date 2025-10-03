Das INTERNATIONALE FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER präsentiert:

Foto-Gipfeltreffen in Regensburg.

Die Nominierten stehen fest.

Die Jury hat entschieden und schickt die Nominierten auf die Frankfurter Buchmesse.

Wie im vergangenen Jahr kamen vor wenigen Tagen bei spätsommerlichen Temperaturen Foto- und Kunstbuchexpert*innen in der Städtischen Galerie im »Leeren Beutel« in Regensburg zusammen. Auf Einladung des »Internationalen Festivals Fotografischer Bilder« trafen sich sieben Juror*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um aus über 330 eingereichten Fotobuchtiteln die »Nominierten« – oder wie es im Buchhandel heißt, eine Longlist zusammenzustellen. Teilnahmeberechtigt waren Personen, Verlage und Institutionen, die im D-A-CH-Raum wohnhaft sind oder geboren wurden.

Jedes Jahr werden besondere Leistungen von Verlagen, Künstler*innen, Herausgeber*innen, Autor*innen und Gestalter*innen mit dem Fokus auf fotografische Bilder in Buchform ausgezeichnet. Vergeben werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in zwölf Kategorien, die der Vielfalt des fotografischen Mediums gerecht werden und die inhaltliche und thematische Diversität der Publikationen abbilden.

Eingereicht wurden über 300 Titel. Vom Ausstellungskatalog über Fotoreportagen bis zum Künstlerbuch. Vom konzeptionellen Bildband bis hin zu monographischen Werkverzeichnissen. Von Fotogeschichte über Fototechnik bis zu fototheoretischen Abhandlungen. Von Self-Publishing bis hin zu studentischen Projekten und Abschlussarbeiten.

Eine Jury aus international renommierten Foto-Kunst-Buch-Expert*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeichnet die eingereichten Titel mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen aus.

Folgende Foto-Kunst-Buchexpert*innen nahmen an der Jurysitzung teil (in alphabetischer Reihenfolge):

Victor Balko (Fotobuchgestalter, Frankfurt am Main)

(Fotobuchgestalter, Frankfurt am Main) Alexa Becker (Fotobuchberaterin, Heidelberg)

(Fotobuchberaterin, Heidelberg) Hans-Michael Koetzle (Kulturpreisträger der DGPh, Autor und Fototheoretiker, München)

(Kulturpreisträger der DGPh, Autor und Fototheoretiker, München) Frauke Kreutler (Kuratorin, Museum Wien)

(Kuratorin, Museum Wien) Wiebke Loeper (Fachhochschule Potsdam)

(Fachhochschule Potsdam) Peter Pfrunder (ehemaliger Direktor der Fotostiftung Schweiz)

(ehemaliger Direktor der Fotostiftung Schweiz) Johanna Spanke (Universität Hamburg, Goldpreisträgerin 2024 Kategorie »Fototheorie und Essayistik«)

(Universität Hamburg, Goldpreisträgerin 2024 Kategorie »Fototheorie und Essayistik«) Dr. Bernd Stiegler (Universität Konstanz)

Erste Station der von der Jury nominierten, aber noch nicht ausgezeichneten Titel ist die Frankfurter Buchmesse vom 15. bis 19. Oktober 2025.

Seit 2023 ist der Fotobuchpreis fest in das INTERNATIONALE FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER integriert. Nach 2017, 2020 und 2023 wird am 20. November 2025 die vierte Ausgabe des internationalen Festivals mit Symposium, Ausstellungen und Rahmenprogramm eröffnet. Ein Höhepunkt wird am 22. November 2025 die Preisverleihung des Deutschen Fotobuchpreises nach der abschließenden Podiumsdiskussion des Symposiums sein.