WhiteWall erweitert die Bildband-Gestaltung – neue Features in der Download-Software

WhiteWall erweitert die Möglichkeiten bei der Gestaltung exklusiver Bildbände. Mit dem aktuellen Update der WhiteWall Bildband Download-Software profitieren Kunden nun von einer Vielzahl neuer Funktionen, die den kreativen Prozess vielseitiger, flexibler und noch intuitiver machen.

Der WhiteWall Bildband steht für kompromisslose Qualität, handverlesene Materialien und ein elegantes Design – ein Fotobuch, das sich zum hochwertigen Coffee-Table-Book weiterentwickelt hat. Um die Umsetzung persönlicher Bildprojekte noch einfacher zu gestalten, bietet die neueste Software-Version gleich mehrere smarte Neuerungen.

Die wichtigsten neuen Funktionen im Überblick:

Fotos per QR-Code übertragen: Bilder lassen sich direkt vom Smartphone in die Software laden – schnell, einfach und ohne Umwege.

Intelligente Layouts: Die neue Layout-Automatik erstellt beim Platzieren von Fotos sofort ein harmonisches, seitenfüllendes Design.

Flexible Layout-Anpassung: Dank blauer Stege können Größe und Anordnung mehrerer Bilder mit wenigen Handgriffen verändert werden.

Wahl der Vorsatzpapierfarbe im Editor: Bereits während der Gestaltung lässt sich festlegen, ob weißes oder schwarzes Vorsatzpapier die beste Ergänzung für das Projekt ist.

Neuer Landkarten-Style „Mint“: Für zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten steht ein frischer Karten-Look zur Verfügung.

Mit diesen Features wird die Bildband-Gestaltung so einfach wie nie zuvor. Nutzer scannen den in der Software generierten QR-Code, wählen Fotos direkt auf dem Smartphone aus und starten sofort mit der Gestaltung. Die smarten Layout-Funktionen sorgen für eine perfekte Ausnutzung der Seitenfläche, während jederzeit individuelle Anpassungen möglich bleiben.

Für die Veredelung des fertigen Bildbands stehen weiterhin sechs hochwertige Markenpapiere zur Auswahl: drei Inkjet-Papiere (glänzend, hochglänzend, seidenmatt) mit klassischer Bindung sowie drei Fuji-Fotopapiere (glänzend, seidenmatt, tiefmatt) in Panorama-Layflat-Bindung.

Mit dem neuesten Software-Update macht WhiteWall den Weg vom ersten Entwurf bis zum fertigen Bildband noch intuitiver – für Ergebnisse, die Fotografen, Künstler und Design-Liebhaber gleichermaßen begeistern.

WhiteWall.com